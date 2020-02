Joaquín María Alés y José Luis Aguirre visitan a arroceros y pescadores del puerto de Catarroja

Diputado provincial de VOX junto al diputado autonómicohan visitado el puerto de Catarroja para saber más sobre la problemática que supone para los arroceros y pescadores la prohibición de la quema de la paja.

En esta visita los integrantes de VOX han escuchado las palabras de los agricultores que les han explicado cómo el cultivo hoy es muy ecológico en la zona y rechazan algunos métodos de mantenimiento del mismo más costosos porque sus márgenes son muy justos.

La solución que les dan desde Compromís, sobre la quema del arroz, no les es válida, porque “se pudre en el agua y si se pudre, no vale para filtrar”. La prohibición de la quema de la paja del arroz genera un proceso de descomposición de la materia vegetal que acaba con el oxigeno existente en el agua (provocando un hedor irrespirable y una mortandad considerable de peces que afecta a la Comunidad de Pescadores, y elevando las emisiones de gas metano). Por otro lado los defensores de la no quema piensan que al arder se desaprovecha una fuente de materia orgánica buena para la estructura del suelo, que lo enriquecería con ciertos elementos minerales.

Por otra parte el agua tienen que tener el motor en marcha 24 horas gastan muchísima luz al final la solución que les han dado ha provocado que el cultivo no sea rentable nada. Por lo que los agricultores defienden que la quema es menos perjudicial ambientalmente. Existen estudios de autores como Manuel Aguilar que lo demuestran. De hecho, cuando se entierra la paja, ésta fermenta y emite uno de los gases más perjudiciales, el metano, que se acumula en la atmósfera y contribuye al aumento del efecto invernadero.

Por otra parte están las plagas, por ejemplo, una plaga de pudenta, que es el insecto que más afecta. Y se utilizan algunos medios naturales para su extinción, necesitan la quema como práctica para controlar las plagas en un cultivo de cereal que es excepcional, porque las explotaciones están inundadas la mayor parte del año. Hay que retirar los rastrojos y la paja sobrante de la cosecha para evitar casos de fisiopatías conocidas como akiochi y el sclerotium, entre otras.

La Unión Europea prohibió taxativamente en 2008 la quema de estos residuos por su alto efecto contaminante, emplazando a las autoridades locales a adoptar soluciones. Al efecto, el proyecto europeo LIFE permitió construir en las cercanías del Parque Natural de la Albufera una planta capaz de convertir la paja del arroz en biocombustible y bionutrientes. Pero la paja no tiene mucho poder calorífico, por lo que una planta de biomasa tampoco sería muy rentable.

El buen manejo de los restos de cosecha es clave para preparar el terreno de la próxima campaña, según los expertos. Tras el paso de las cosechadoras en un cultivo que está muy mecanizado queda sobre el terreno, además del rastrojo, una cantidad significativa de paja procedente de la trilla. La paja queda alineada en cordones, según la suelta la cosechadora sobre el terreno. Hay dispositivos adicionales (molinetes) que la distribuyan uniformemente es cada vez más frecuente.

¿Y qué se hace con la paja? Se quema, se incorpora al suelo mediante técnicas de fangueo o se empaca. Se fanguea en el 100% de las parcelas y un 80% de agricultores realizan la quema de los cordones de pasto que suponen una superficie del 40% de la parcela.

La quema es la técnica más barata, pero tiene contras, como la contaminación y molestias provocadas por los humos.

Joaquin Maria Ales y José Luis Aguirre también han escuchado el tema de motas, las barreras seminaturales que eran de arena y piedra que hay para separar los distintos diques y ahora les obligan ha hacer los de tierra vegetal, se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, junto con los microorganismos correspondientes lo cual es mucho más caro. Por lo que reclaman subvención o ayuda para esas motas.

Tierra vegetal

Según un proyectos del Ayuntamiento de Valencia del 2017, para la reconstrucción y restauración ambiental de mota. Se define el aporte y extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y cantidades indicados en el Proyecto una capa de tierra vegetal procedente de excavación en préstamos o de los acopios realizados.

La extensión de tierra vegetal se efectuará sobre taludes generados de cualquier pendiente y alzada así como en superficies horizontales (acondicionamiento de las parcelas de ocupación temporal empleadas durante las obras). VII.5.2. Materiales La tierra vegetal procedente de excavación deberá tener un contenido en materia orgánica entre 10- 15%.

A efectos del presente Pliego, se considera indiferente la procedencia de la tierra vegetal, ya sean tierras de préstamo o de propios, considerando en todos los casos que la tierra está acopiada a pie de obra. No obstante, si fuera necesario tomar tierras de préstamo, en este caso será indispensable la previa autorización del Facultativo. La tierra vegetal se cuidará que sea, en cuanto a color, del mismo tono que la que exista en los cultivos circundantes.





