VALÈNCIA, DIJOUS 20 DE GENER DE 2022

LA XI FIRA DEL COL·LECCIONISME FALLER QUE ORGANITZA JUNTA CENTRAL FALLERA SE CELEBRARÀ EL 5 DE FEBRER

Junta Central Fallera organitza una nova edició de la Fira del Col·leccionisme Faller, la trobada dirigida tant a fallers com a no fallers que siguen apassionats per col·leccionar publicacions falleres, llibrets de falla, insígnies, i marxandatge, que tindrà lloc el pròxim dissabte 5 de febrer de 10.00 a 13.30 hores en els jardins de la seu de Junta Central Fallera (Avinguda de la Plata, 117).

En esta ocasió, com ja es va fer en la passada edició al mes de novembre, que va ser un èxit, Junta Central Fallera comptarà amb un punt de venda, que rebaixarà considerablement el preu del material propi, amb la fi de fomentar la participació.

Des de la Delegació de Publicacions de Junta Central Fallera es posarà a disposició de les persones que desitgen participar, i de manera gratuïta, un punt de venda. Per a sumar-se al mateix, s’ha de contactar amb la delegació i indicar quantes taules i espai és necessari perquè es puga procedir amb temps al seu muntatge, on poder exhibir els productes.

A la Fira del Col·leccionisme Faller es donen cita editorials, comissions falleres, col·leccionistes privats o una llibreries de segona mà que tenen material de les Falles de València. El termini d’inscripció per a la XI edició de la Fira finalitzarà el dissabte 30 de gener. Per a participar, només cal enviar un missatge de correu electrònic a publicaciones@fallas.com.

LA XI FERIA DEL COLECCIONISMO FALLERO QUE ORGANIZA JUNTA CENTRAL FALLERA SE CELEBRARÁ EL 5 DE FEBRERO

Junta Central Fallera organiza una nueva edición de la Feria del Coleccionismo Fallero, el encuentro dirigido tanto a falleros como no falleros que sean apasionados para coleccionar publicaciones falleras, llibrets de falla, insignias, y ‘merchandising’, que tendrá lugar el próximo sábado 5 de febrero de 10.00 a 13.30 horas en los jardines de la sede de Junta Central Fallera (Avenida de la Plata, 117).

En esta ocasión, como ya se realizó en la pasada edición en el mes de noviembre, que fue un éxito, Junta Central Fallera contará con un punto de venta, que rebajará considerablemente el precio del material propio, con el fin de fomentar la participación.

Desde la Delegación de Publicaciones de Junta Central Fallera se pondrá a disposición de las personas que deseen participar, y de manera gratuita, un punto de venta. Para sumarse al mismo, se ha de contactar con la delegación e indicar cuántas mesas y espacio es necesario para que se pueda proceder con tiempo a su montaje, donde se podrán exhibir los productos.

En la Feria del Coleccionismo Fallero se dan cita editoriales, comisiones falleras, coleccionistas privados o librerías de segunda mano que poseen material de las Fallas de València. El plazo de inscripción para la XI edición de la Feria finalizará el sábado 30 de enero. Para participar, solo hay que enviar un mensaje de correo electrónico a publicaciones@fallas.com.