LO RAT PENAT CONVOCA EL CONCURS DE LLIBRETS DE FALLA 2022

Valéncia, 18-01-2022.- Com ve fent des de 1903, Lo Rat Penat convoca el tradicional Concurs de Llibrets de Falla fent l’anual crida a les Comissions Falleres i als nostres poetes per a participar en este certamen on l’humor, l´ingeni i la gràcia, a més de la rima i tècnica dels seus versos són els protagonistes d´esta part fonamental de la llengua i cultura valencianes i de la nostra Festa més universal. En l’expedient de la UNESCO de declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de l’Humanitat, entre els aspectes de la festa a protegir, se fa menció expressa a la llabor de Lo Rat Penat en la celebració d’este certamen.

Este centenari concurs, en el que es repartiran els premis en estandart per a les falles, és possible gràcies a la colaboració dels següents patrocinadors: Excm. Ajuntament de Valéncia, Excma. Diputació de Valéncia, Las Provincias, Levante-EMV, La Casa de Los Falleros, Actualidad Fallera, Camping Les Palmeres, Armando Serra, Família Peris, Família Camps, Família Melià, Família Delmonte, Família Alapont, i Família Ramon-García.

1 de febrer de 2022 , últim dia per a l’entrega de 7 còpies dels originals en vers i en llengua valenciana , en format A4, totalment anònims i en un lema, en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 de Valéncia, per a ser evaluats pels membres de jurat.

1 de març , últim dia per a l'entrega de 10 eixemplars dels llibrets impresos i tal com van a ser distribuïts. Igualment últim dia per a l'entrega d'originals que participen en el Premi de Portada.

Podran participar totes les comissions de falla que ho desigen, sempre que estiguen censades com a tals en la Junta Central Fallera. En la Secció “Regne de Valéncia” només podran participar els llibrets de les falles que no estiguen integrades en la Junta Central Fallera.

Els treballs hauran d’estar escrits en vers i en llengua valenciana. En primer lloc se presentaran escrits a màquina, en format A4, totalment anònims, en un lema, en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 – 46003 Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 17 h. a 21 h. per la vesprada, quedant automàticament descalificats els treballs que porten seudònims o firma que permeta al jurat identificar a l’autor. Se presentaran SÈT còpies dels treballs. La data per a la presentació dels treballs finalisarà improrrogablement el dia 1 de febrer de 2022 , a les 21 h.

Entre els dies 7 de febrer al 1 de març de 2022 , totes les comissions hauran de presentar en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers nº 9 de Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 17 h. a 21 h. per la vesprada, DÈU eixemplars dels llibrets, impresos i tal com van a ser distribuïts. En Lo Rat Penat se comprovarà que els treballs presentats coincidixen en els que se van a divulgar, quedant automàticament descalificats tots aquells que sofrixquen modificacions, aixina com aquells que no hagueren aportat els eixemplars editats. En tots els llibrets editats haurà de figurar expressament el nom de l’autor o autora, no sent admesos els llibrets anònims o firmats per la Comissió. Els originals que participen en el Premi de Portada podran presentar-se igualment fins al dia 1 de març, valorant-se al màxim la relació del dibuix de la portada en el tema de la falla.

El jurat se reunirà en Lo Rat Penat el dia 3 de març, dijous,i emetrà el veredicte, el qual serà inapelable. Tan sols després d’assignar la puntuació a cada treball, s’informarà als membres del jurat del nom de l’autor aixina com del de la Comissió de la falla.





Les Seccions a les que se podrà concórrer seran les següents:

GENERAL: Optaran als premis extraordinaris “Bernat i Baldoví”, “Almela i Vives”, “Maximilià Thous”, “Andrés Cabrelles”, “Peris Celda”, “Esteve Victòria”, “Emili Panach (Milo)”, “Emili Camps i Gallego” i “Josep Melià Castelló”.

NOVELLS: Optaran al premi extraordinari “Josep Bea Izquierdo”.

No podran participar en esta secció aquells poetes que en anys anteriors hagen conseguit qualsevol premi extraordinari de la Secció General o Regne de Valéncia, ni aquells poetes que hagen obtingut el premi extraordinari d’esta Secció en anys anteriors.

INFANTILS GENERAL: En esta secció participaran els llibrets de les falles infantils.

Optaran als premis extraordinaris “Josefina Lázaro”, “Pere Delmonte i Hurtado”, “Anfós Ramon” i

“Tirant lo Blanch”.

INFANTILS NOVELLS: En esta secció participaran els llibrets de les falles infantils realisats per autors novells. Optaran al premi extraordinari “Raül Alapont”. Este premi està destinat a promoure als autors novells que comencen el seu camí en la redacció de llibrets de falla, part fonamental de la lliteratura en llengua valenciana, per lo que únicament podran participar en esta Secció aquells poetes que en anys anteriors no hagen conseguit qualsevol premi extraordinari de qualsevol secció.

REGNE DE VALÉNCIA: Optaran al premi extraordinari “Excma. Diputació de Valéncia”. En esta Secció participen els llibrets de les falles plantades fòra del terme municipal de la ciutat de Valéncia que no estiguen integrades en la Junta Central Fallera. Igualment les falles infantils optaran al premi extraordinari d’esta Secció.

PREMI DE PORTADA: Optaran al premi extraordinari “Armando Serra” a la millor portada de llibret. Podran participar els llibrets que s´hagen presentat a qualsevol de les atres seccions del concurs, valorant-se al màxim la relació del dibuix de la portada en el tema de la falla.

Els originals hauran de presentar-se fins al dia 1 de març de 2022, en la Secretaria de Lo Rat Penati podran estar realisats en qualsevol tècnica artística. El tamany de l’original serà del gust de l’autor. Els originals no premiats podran ser retirats fins el dia 29 d’abril de 2022, data des de la qual Lo Rat Penat no es responsabilisarà dels referits treballs.PREMI EXTRAORDINARI DE LO RAT PENAT “REGNE DE VALÉNCIA”: Per a optar ad este premi extraordinari, els llibrets -sense contar la publicitat- hauran d’estar totalment escrits en llengua valenciana, i es concedirà ad aquell llibret de falla que havent obtingut qualsevol dels premis extraordinaris