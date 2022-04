as redes sociales han ardido este miércoles nada más comenzar ‘El Hormiguero’. Las actrices Eva Ugarte, María Castro y Justina Bustos han presentado ‘El juego de las llaves’ en el programa de Pablo Motos y lo han hecho derrochando energía. No obstante, ha sido una de ellas la que se ha llevado todas las miradas y ha acumulado cientos de menciones en Twitter: Justina Bustos.

La actriz argentina, que ha dado al cine español tras una década de éxitos en su país natal, ha arrasado con su look. La actriz ha lucido para la ocasión unas zapatillas Converse con un minivestido rosa de escote asimétrico de gasa transparente y lo ha hecho sin NADA debajo y dejando completamente al descubierto su pecho. Su atrevido y rompedor look pronto se ha convertido en trending topic.© Antena3 Pablo Motos entrevista a Justina Bustos en ‘El Hormiguero’.

Justina Bustos interpreta en su nueva película a Siena, una joven millennial muy atrevida. Y con su look para su entrevista con Pablo Motos ha dado el golpe en la mesa.

Aunque no es la primera vez que lo hace. La actriz, dispuesta a romper los esquemas y con muchísima seguridad, ha acudido a varias entrevistas en televisión con ropa transparente. Aunque la moda es para divertirse y no hay reglas, para nadie ha pasado desapercibido este look de la actriz, que a sus 33 años ha llegado a España pisando muy fuerte. ¿Implantará un nuevo estilo? ¡Está total!