La gala se celebrará el próximo 12 de febrero, a las 12h, en el Hotel Balneario Las Arenas de Valencia, y se entregarán hasta 12 reconocimientos a la labor de personas, proyectos e iniciativas relacionadas con la gastronomía y el sector agroalimentario

Fue el 14 de Octubre de 2021 cuando Belén Arias cogió las riendas de la presidencia de la Academia de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de prestigiar la labor de divulgación, criterio e independencia de la Academia, la cual representa a un colectivo con criterio gastronómico capaz de evaluar y poner el foco en la gastronomía de la Comunidad. En 2023, Belén recuperó los premios anuales en una gala celebrada en Alicante con gran acogida por parte del sector, así como apoyo de marcas e instituciones. Ya desde esa fecha, se empezó a trabajar en la edición 2024 que se celebrará en Valencia el próximo 12 de febrero, en la que los 42 académicos se han implicado llevando a cabo un calendario anual de comidas y cenas para descubrir, proponer y evaluar distintos proyectos gastronómicos.

El próximo lunes 12 de febrero se reconocerán hasta 12 categorías sobre las que previamente se han valorado tres candidaturas, a propuesta de los Académicos. Se mantienen las categorías de: Mejor Producto agroalimentario; Mejor Comunicación gastronómica; Mundo del vino; Empresa gastronómica; Gestión sostenible; Talento emergente; Reconocimiento a la Trayectoria; Restaurante Revelación y Mejor chef del año. Como novedad, el reconocimiento a “Mejor Jefe de Sala” evoluciona a Mejor equipo de sala, destacando así la importancia del relevante tándem “jefe de sala-camarero” y el poder del equipo. La fotografía gastronómica también tendrá cabida en esta edición, así como el premio al Mejor Jefe de cocina, con la intención de visibilizar el mérito de la figura ejecutiva en la segunda fila de las grandes cocinas.

Más de 100 medios de comunicación locales y nacionales acreditados, así como empresas gastronómicas, asociaciones empresariales e instituciones, se darán cita a las 12h en el Hotel Balneario Las Arenas, ventana del Mediterráneo, para presenciar la selección de 2023, en una gala conducida por el ilusionista y showman Anthony Blake, quien se declara amante de nuestra gastronomía.

Han confirmado su presencia la Consellera de Turismo, Industria, Innovación y Comercio, DºNuria Montes; el Diputado de Turismo, D. Pedro Cuesta; la concejal de Turismo, Innovación y Emprendimiento, Paula Llobet, así como representantes de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otras autoridades. Cocineros de primer nivel como Quique Dacosta, Ricard Camarena, Kiko Moya, Susi Díaz, Paco Torreblanca o Ricard Camarena, Jose Manuel Miguel, Jose Manuel López o Pablo Motoro, tampoco se perderán esta cita con nuestra gastronomía.

No faltará una parte experiencial con una degustación de productos gastronómicos de calidad gestionada por los alumnos de “La Mare que va” de Asindown, con bodegas valencianas como Casa Agrícola de Pepe Mendoza, Bodegas Hispano Suizas, Bodega Casa Los Frailes, Bodega Casa Sicilia, Bodegas Vicente Gandia, Cafés Balancilla, croquetas con Cooking Surface, degustaciones de las mejores carnes de Rubiato Paredes con Rubén Fenollar y Julius; quesos y embutidos de Manglano; Arroces de la D.O Valencia, los jamones Extrem, pura Extremadura, de Lárazo Fernandez con los panes y dulces de los artesanos de Castellón o los productos 100% vegetales de Hi Vegs!, y la Horchata artesana del Club Artesanos de la Horchata de Alboraya. Alicante Gastronómica Solidaria se encargará de ofrecer un tradicional y delicioso caldo con pelotas. Otras empresas valencianas como Muñoz Bosch, Carmencita Especias, Grupo Dacsa o Dicoval, también colaborarán en la gala, junto con Mapfre, CaixaBank, Estrella Galicia, Coca Cola o Makro.

En los últimos años la Academia ha conseguido formar parte de Comités de eventos gastronómicos, jurados de concursos o colaboraciones con proyectos educativos y agroalimentarios, o solidarios, además de suscribir la adhesión a la Red Gastroturística de l’Exquisit en 2022 y un convenio de intenciones de colaboración con el Patronato de Turismo de Ayuntamiento de Alicante.

Los Premios de la Academia de la Gastronomía de la CV 2023, cuentan con el respaldo institucional de Generalitat Valenciana-L’Exquisit Mediterrani; València Turisme-Diputación de Valencia; Ayuntamiento de Valencia – Visit Valencia; Ayuntamiento de Alicante – City & Beach; Ajuntament de Castelló; Cámara de Comercio de Valencia.

Sobre la academia:

El nacimiento oficial de AGCV- ACADEMIA DE GASTRONOMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA tuvo lugar en 2004. Es una asociación que comenzó su actividad en la CV, constituida como una organización sin ánimo de lucro y que desde entonces ha trabajado para cohesionar la efervescente vanguardia gastronómica de la Comunitat Valenciana y defender algunos de sus trazos culturales a partir de la gastronomía. Está vinculada a la REAL ACADEMIA DE LA GASTRONOMIA ESPAÑOLA y, por tanto, a todas la ACADEMIAS REGIONALES DE LA GASTRONOMIA, contando con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, La Fundación Española de la Nutrición, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca así como con ICEX España Exportación e Inversiones y el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Sobre los académicos:

En la actualidad, la Academia de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana está compuesta por cerca de 50 académicos. Son personalidades de la vida pública de la Comunitat Valenciana en sus diferentes ámbitos, con un gran interés y conocimiento por la gastronomía, comprometidos con la defensa, difusión y promoción de nuestra cultura gastronómica. Los miembros ejercen su actividad de forma altruista y no cuentan con intereses cruzados sobre la actividad de la Academia más allá de añadir valor y poner en foco en nuestra gastronomía.

La Directiva actual la compone Belén Arias Paredes (Presidenta); Sergio Terol (Vicepresidente); Romina Martínez Colomer (Vicepresidente); Cristóbal Martí Brugada (Secretario); Julia Pérez Broseta (Tesorera); y los vocales: David Lladró Roig, Kiko Murcia Puchades; Gregorio Gómez Soriano, Javier Lizcano Gutiérrez, Javier Monedero Sena, Maximiliano Olivas Navarro, Sergio Adelantado Álvarez, Agustín Gregori Bernabeu, Antonio Pérez Marcos, Carlos Bertomeu Marínez, Carlos Bosch Valero, Carlos Pascual de Miguel, Carlos Pujadas Vian, Carmen Salas Granados, Clara Millo Talón, Fernendo Ballester Montinavarro, Francisco Ruiz de la Torre Esporrín, Francisco Soler Caballero, Inés Casanova Marza, Joaquín Maldonado Rubio, José Juan Orts Pérez, José Juan Sanchís Busquie, Jose Maria Amat Mira, José Miguel Laínez Andrés, Jose Vicente Morata Estragues, Juan Viña Ribes, Lourdes Luz Cerveró, Mar López Urriaga, Luis Lluch Garcia, Mar López Urriaga, Maria Dolores Guillamón Fajardo, Maximo Buch Torralva, Mercedes Gonzálex Domínguez, Rafael Alcón Traver, Rafael Poveda Bernabé, Ricardo Císcar Garcia, Rosa María Lladró Sala, Susana Solís Benito, Vicente Llácer Ripoll.

