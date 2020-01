La Cámara de Representantes de EE.UU. entrega al Senado los cargos del ‘impeachment’ contra Trump

El Senado de Estados Unidos ha recibido este miércoles los cargos para el ‘impeachment’ o juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus presiones a Ucrania, y el jueves comenzarán los preparativos para un proceso que empezará el próximo martes.

Los “fiscales” para el juicio político, recién nombrados por la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, han entregado los dos cargos contra Trump al Senado en un acto que ha supuesto el traslado del caso al escenario donde se desarrollará en las próximas semanas el proceso de destitución.

Horas antes, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó (con 224 votos a favor y 190 en contra) una resolución con la designación de los siete legisladores que harán de “fiscales” y que establece estos tenían que entregar formalmente al Senado los cargos contra el mandatario, abuso de poder y obstrucción al Congreso.

El texto reconoce el nombramiento de los legisladores demócratas que han sido propuestos este mismo miércoles por la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, como ‘impeachment managers’, que es como se conoce en inglés a los fiscales en el juicio político. Estos legisladores serán Adam Schiff, Jerry Nadler, Hakeem Jeffries, Zoe Lofgren, Val Demings, Jason Crow y Silvia Garcia.

Entre estos nombres, hay dos congresistas que cobraron un fuerte protagonismo durante la investigación previa al juicio político y se convirtieron en el blanco de Trump: los presidentes del comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff; y del Judicial, Jerry Nadler.

También hay una latina, la representante por Texas, Sylvia García; y una congresista, Zoe Lofgren, que ha tenido un papel en las tres investigaciones previas a un juicio político de la historia moderna de Estados Unidos: como legisladora en las de Trump y Bill Clinton (1998) y como asesora de un congresista en la de Richard Nixon (1973-74).

Pelosi aseguró que fue la experiencia y la “soltura en los juzgados” de esos legisladores lo que le hizo incluirlos en la selecta lista, que completan los congresistas Hakeem Jeffries, Val Demings y Jason Crow.

¿Qué hará el Senado?

El portavoz del Senado, el republicano Mitch McConnell, aseguró que haría todo lo posible para exculpar a Trump y dar carpetazo al juicio lo antes posible, lo que ha causado malestar entre algunos de sus compañeros. McConnell ha asegurado también que en ningún caso permitirá la comparecencia de nuevos testigos ni documentos.

Sin embargo, no todos los senadores republicanos son partidarios de rechazar de plano el juicio político. “No apoyaré una moción para desestimarlo”, ha advertido el senador y excandidato republicano a la presidencia Mitt Romney. “En este punto, las alegaciones que se han hecho son graves y merecen ser tenidas en consideración con los argumentos a favor y en contra”. Otros republicanos son partidarios incluso de permitir la comparecencia de testigos, con ciertas condiciones.

El propio Trump ha enviado mensajes contradictorios. Primero dijo que no tenía nada que ocultar y que estaba dispuesto a declarar, pero el pasado fin de semana ya no se mostraba tan seguro y abogaba por una desestimación rápida para no dar credibilidad a lo que califica como “caza de brujas”.

La clave está en que los republicanos gozan de mayoría en el Senado -53 escaños, por los 47 senadores de demócratas e independientes- y eso les garantiza que el presidente será finalmente exonerado y además les permite diseñar el formato del juicio político, desde la aceptación de nuevos testigos hasta la duración de los debates.

Es improbable, por tanto, que el juicio político contra Trump -el tercer presidente que afrontará un proceso de destitución después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton entre 1998 y 1999, ambos absueltos en el Senado- acabe con una decisión contraria al mandatario debido a la mayoría que gozan los republicanos en esta cámara y a que no han dado muestras de división interna.