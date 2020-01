La muerte de un herido crítico eleva a tres el número de fallecidos en la explosión de la petroquímica de Tarragona

Con el fallecimiento del herido más grave de la explosión de una empresa petroquímica de Tarragona, los muertos en este suceso se elevan a tres. Durante la mañana del miércoles los bomberos han encontrado el cuerpo del trabajador desaparecido en el interior de la planta y la otra víctima mortal es un vecino del barrio de Torreforta, que se encontraba en el interior de su vivienda, a dos kilómetros y medio del lugar de la explosión, al derrumbarse parte de la misma por el impacto contra ella de una tapa del reactor.

Fuentes del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, en donde ingresó con afectaciones críticas por quemaduras y donde continúa hospitalizado otro herido con pronóstico muy grave por quemaduras, han confirmado la última víctima de la explosión. El incidente, que pudo oírse a varios kilómetros a la redonda, deja otros siete heridos entre los trabajadores de la empresa química y, según ha podido saber TVE, el estado de uno de ellos ha empeorado.

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha explicado en una comparecencia ante los medios que todo apunta a que la explosión se produjo en uno de los tanques reactores de la planta, donde se mezclan los productos químicos, y que el incendio ha afectado a una cisterna de óxido de propileno que los bomberos ya están vaciando después de toda una jornada refrescándola con nitrógeno para controlar la combustión.

Durante toda la noche del martes, los efectivos han trabajado en las instalaciones de Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE), situada en La Canonja, junto a la N-340, donde sobre las 18:41 horas se registró la explosión por causas que se están investigando.

La empresa no avisó del incidente, según Emergencias

En los primeros momentos, tras la explosión, miles de vecinos de las poblaciones de Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí, El Morell y La Canonja, tuvieron que permanecer confinados en sus casas hasta que se descartó que hubiera una nube tóxica. El confinamiento quedó restringido después a La Canonja y Vila-seca, hasta que finalmente se levantó a las 22:00 horas.

Buch ha explicado que los técnicos revisarán el plan de actuación en caso de emergencia química, según ha asegurado, como se hace habitualmente cada vez que es necesario activarlo, y ha insistido en que se decidió no activar la alarma a la población tras conocerse que no había nube tóxica.

Según ha podido saber TVE, los servicios de Emergencias de la Generalitat no recibieron la llamada de aviso que la empresa debía haber realizado para notificar el suceso. Fuentes de este departamento explican que la dimensión de lo ocurrido no se conoció hasta 40 minutos después de la deflagración, con el consiguiente retraso en las labores de contención y extinción.

Las alarmas no sonaron porque el protocolo vigente solo obliga a que lo hagan cuando se alcanza el nivel 3 y en Tarragona se activó el 2 al tratarse de un compuesto que no es tóxico para la población. De hecho, Emergencias ha confirmado a este medio que no se ha atendido ningún caso por intoxicación.

El protocolo establece que la empresa debe proceder a avisar tanto a Emergencias como al 112 en una llamada que es fundamental para confirmar de qué empresa se trata y cuál es el grado de peligrosidad del incidente, para indicar con qué tipos de sustancias se trabaja y qué productos se elaboran y para definir si el tipo de suceso que se ha producido es, por ejemplo, un incendio o una explosión.

“Es una situación muy difícil, nosotros estamos convencidos de que hemos hecho las cosas bien y de que hemos comunicado y hemos trabajado en coordinación con los bomberos”, ha explicado el CEO de IQOXE, José Luis Morlanes.