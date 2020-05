La comisión de reconstrucción de la ciudad empieza a trabajar con la participación de todos los grupos político

El alcalde, Joan Ribó, ha presidido la primera sesión de este grupo de trabajo especial, que volverá a reunirse el lunes para aprobar el Plan de Trabajo





La Comisión No Permanente para la Reconstrucción de la ciudad de València se ha constituido esta mañana con la participación de todos los grupos políticos municipales. Tal como ha subrayado el alcalde, Joan Ribó, “es una comisión de trabajo de toda la sociedad valenciana, que implica y cuenta con la participación de y la colaboración de expertos, entidades, asociaciones, colectivos profesionales y toda la representación municipal”. La Comisión, que preside el alcalde, con las vicepresidencias primera y segunda a cargo de las concejalas Sandra Gómez (PSPV) y María José Catalá (PP), respectivamente, debatirá el próximo lunes el Plan de Trabajo.

La Comisión está integrada por cinco miembros, uno por cada uno de los grupos políticos municipales, bajo la presidencia del alcalde, Joan Ribó (Compromís), la vicealcaldesa Sandra Gómez (Grupo Socialista), la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá; el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner; y el concejal de Vox Vicente Montáñez. Los votos se contabilizarán de manera ponderada a la representación institucional de cada grupo.

Durante la sesión constitutiva celebrada esta mañana se ha debatido sobre el Plan de Trabajo de la comision, que se prevé aprobar en la sesión del próximo lunes, día 18, convocada para las 11:00 horas. Tal como ha explicado el alcalde, dicho plan se estructurará en torno a tres áreas de trabajo con dos niveles de comparecencias: por un lado, participarán personas expertas en diferentes temas y cuestiones. Y en segundo lugar, las entidades que propongan los grupos municipales.

El Gobierno Municipal ha realizado una serie de propuestas de cara a la participación de expertos en la primera área de trabajo, y asimismo se han incorporado algunas de las aportaciones de los grupos de Oposición. Se ha acordado que cada grupo de la oposición podrá presentar una propuesta. En cuanto al segundo nivel, el de las entidades, el Gobierno propone que las entidades participantes sean las que integran el Consejo Social de la Ciudad. En este caso, se ha abierto la posibilidad a que también la oposición pueda plantear la participación de una entidad concreta. La participación de los expertos tendrá una duración limitada a los 15 a 20 minutos, que irá seguida por las intervenciones de los concejales miembros (con un turno de 5 minutos cada uno de ellos). Por su parte, las entidades también tendrán un tiempo de 5 minutos para exponer sus propuestas y aportaciones.

Se prevé también un bloque final, en el que los diferentes grupos tendrán oportunidad de plantear dudas y preguntas a las diferentes entidades y expertos. “El objetivo es trabajar todos juntos y en la misma dirección para buscar propuestas, ideas y soluciones a la nueva situación post-pandemia: no que sea un plan del Gobierno de la ciudad de València ni un plan de la oposición, sino unas idea de toda la sociedad valenciana que trabaja unida en su reconstrucción”.

En parecidos términos se ha manifestado la vicepresidenta primera de la Comisión, Sandra Gómez, quien ha asegurado que la constitución de ésta “supone un paso muy importante en la reconstrucción de nuestra ciudad. Es verdad que no vamos a ser la misma ciudad que dejamos en marzo de 2020, pero no podemos resignarnos a ser una ciudad peor. Tenemos que construir de la mano de todos los agentes profesionales y expertos la ciudad que vendrá después de esta crisis”. Gómez ha alertado de la importancia de “no cometer los mismos errores que en la crisis económica de 2008, por lo que tenemos que empezar a trabajar ya, pero como gobierno no queremos hacerlo solos”.

La vicealcaldesa ha manifestado su “satisfacción con la marcha y con la buena voluntad que estamos encontrando por parte de todo el mundo, y con las ganas y, sobre todo, la fuerza de levantar esta situación, tanto por otros partidos, como también el resto de instituciones. Creemos que pese a todas las amenazas y debilidades que ha supuesto la crisis para esta ciudad, si lo hacemos bien, podemos salir más fuertes que nunca”.

Los partidos de la Oposición, han apoyado el trabajo de la nueva Comisión, pero han manifestado sus diferentes puntos de vista. En el caso de la portavoz del Grupo Popular, y vicepresidenta segunda de la Comisión, María José Catalá, ha subrayado que se trata de “una oportunidad para reconstruir la ciudad después de la que puede ser la peor crisis sanitaria, social, económica de los últimos años”, pero ha criticado la periodicidad por considerarla “muy breve”, y ha añadido que le gustaría “que participaran cuantas más asociaciones, entidades y expertos posibles, porque posiblemente dejemos fuera a personas que podrían aportar en este momento desde su conocimiento, desde su relevancia, su saber y, sobre todo, su experiencia, conclusiones interesantes a la ciudad”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha calificado la constitución de la Comisión de “decepción porque no van a pasar todos los colectivos que están sufriendo la crisis en primerísima persona: asociación de autónomos, escuelas infantiles de 0 a 3 años, hosteleros, comercio… una amplitud enorme y diferentes tipos de actividad económica que sinceramente no sabemos si en septiembre van abrir sus negocios”. Giner ha manifestado también su opinión de que “se debería empezar con un diagnóstico objetivo de cómo está Valencia en estos momentos con información por barrios”, y finalmente, ha afirmado que el “tampoco se ha incluido el presupuesto económico, por lo que creo que está Comisión no puede alcanzar el objetivo que se ha propuesto de llevar a Valencia a la prosperidad y a la modernidad”.

Finalmente, el concejal de Vox Vicente Montáñez ha reiterado su posición manfiestada en el Pleno, en el que este grupo fue el único que no voto a favor de la creación de la Comisión. El edil ha asegurado que se trata de un grupo de trabajo “pactada en el tiempo y con una hoja de ruta totalmente establecida y, lo que es peor, que además no tiene voluntad de llegar a conclusiones”. Montáñez ha asegurado también que “se carece de análisis previo del escenario” y que “los expertos han sido ya decidido por el señor Ribó”.





