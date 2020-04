La EMT ha aprobado hoy un ERTE con la única oposición de VOX

Montañez lo califica de ERTE insolidario. “los que vinieron a rescatar personas, solo pretenden cubrir sus vergüenzas tras perder 4 millones de euros en una estafa”

Valencia, 8 de abril de 2020. El consejo de la EMT ha aprobado en su reunión de hoy un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) con la única oposición del representante de VOX y la abstención del PP y Cs.

Vicente Montañez, concejal de VOX en el Ayuntamiento de Valencia y miembro del consejo de administración de la EMT ha calificado esta actuación de “totalmente insolidaria al realizarse en una empresa que recibe sus ingresos en más de un 50% del ayuntamiento de Valencia, en su calidad de empresa pública, alegando únicamente la reducción de su facturación en un 90%”.

El expediente inicialmente estimado para dos meses a partir de mañana, se plantea como un ERTE por motivos de fuerza mayor al amparo del RD del Gobierno, cubriendo el SEPE el 70% de los salarios y el 75% de las cotizaciones sociales.

Montañez explica por qué lo califica de insolidario: “ Es insolidario por el hecho de que la gran mayoría de los empresarios y autónomos de este país, han visto mermados sus ingresos en más de un 70% como consecuencia del coronavirus, y no parece razonable que las empresas públicas opten a un recurso excepcional como es este, simplemente para intentar disfrazar de buena gestión una dirección ineficaz como demostró el hecho de que fueran estafados en más de 4 millones de euros por la negligencia de la dirección. ¿O es que el motivo real es que las cuentas no pueden soportar los 5,5 millones de ahorro con el ERTE más el importe de la estafa? Si es así, ¿por qué no han dimitido sus máximos gestores?”

Este ERTE ha puesto además de manifiesto “la absoluta falta de trasparencia del consistorio”. Desde el día 17 se estaba negociando sin haber trasladado la situación de la empresa a los consejeros, hecho que se produjo ayer cuando ya el acuerdo del ERTE estaba cerrado.

Vicente Montañez concluye que “ la falta de planificación, análisis empresarial y previsión sigue siendo la tónica general de una empresa sumida en el caos, ya que no han aportado ninguna previsión de cuentas de explotación previsionales, previsiones de circulante de caja, tesorería, balances provisionales ni planes de reestructuración de deuda que hicieran vislumbrar al consejo la necesidad o no de aplicar una medida tan excepcional como es un ERTE, máxime en el momento económico que nos encontramos”.



