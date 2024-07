Anoche, Valencia vivió una noche mágica con el cierre de la gira de Operación Triunfo 2023 en el estadio del Levante UD. Miles de valencianos y valencianas cantaron junto a los 16 concursantes los temas que han marcado esta edición. Sin embargo, la organización en el exterior dejó mucho que desear. Las largas colas desorganizadas y la falta de información sobre las entradas frustraron a los asistentes, y ni siquiera los VIPs tuvieron acceso a agua. Al finalizar el concierto, el caos en el tráfico sin dirección adecuada empeoró la salida, dejando una nota amarga en una noche llena de emociones.

Una noche de emociones y despedidas

Martín, Juanjo, Paul, Naiara, Ruslana, Violeta, Chiara y todos sus compañeros ofrecieron un espectáculo que quedará grabado en la memoria de sus fans. Los seguidores de OT, algunos esperando desde las 4:45 de la mañana, disfrutaron de tres horas de concierto repleto de actuaciones inolvidables. “La gata bajo la lluvia” de Naiara, “God only knows” de Juanjo y Martín, y “I kissed a girl” de Violeta y Chiara fueron algunos de los temas destacados.

Entre las actuaciones individuales, los duos, los tríos y las grupales se iban escribiendo momentos que, seguro, quedarán marcados en la memoria de los fans del formato, que corearon el nombre y dedicaron una ovación para cada uno de los concursantes. Sin excepción. Padam Padam, Tómame o déjame, Salvaje, Criminal, God Only Knows, Dime, Escriurem, Slomo, Historias por contar, el himno de la ediciòn, Unholy o When the party is over fueron algunas de las canciones que sonaron en este fin de gira. Temazos que pusieron a cantar y bailar a un público de varias generaciones.

Complicidad y espontaneidad en el escenario

Los concursantes, conscientes de que era su última actuación juntos, se dejaron llevar por la espontaneidad y la complicidad, creando momentos únicos y emotivos. Álex Márquez, acompañado por sus compañeros, brilló con “Bailemos”, mientras que Violeta y Chiara sorprendieron con su coreografía de “I Kissed A Girl”. Los besos en el escenario y las banderas LGTBIQ+ resaltaron el mensaje de amor y diversidad que ha caracterizado esta edición.

Reivindicaciones y mensajes de esperanza

Naiara, ganadora de OT 2023, invitó a todos los presentes a perseguir sus sueños, un mensaje que resonó con fuerza en el público. Los concursantes aprovecharon para agradecer a sus seguidores, a los profesores de la academia, a la banda, a los bailarines y a todo el equipo de OT que hizo posible esta gira.

Organización deficiente en el exterior

Centenares de adolescentes hicieron cola desde hace días y aguantaron la lluvia y las altas temperaturas para la actuación de este sábado de los ‘triunfitos’ en el estadio del Levante Calor, lluvia y aburrimiento. Ataviados con sombrillas, mesas, tiendas de campaña, barajas de cartas y muchas botellas de agua.

A pesar del éxito del concierto, la organización en el exterior fue lamentable. Las largas colas desorganizadas y la falta de información sobre las entradas causaron frustración entre los asistentes. Incluso los VIPs se vieron afectados por la falta de agua. La salida del evento fue un auténtico caos, con el tráfico sin dirección y multitudes agolpándose para salir del recinto.

Una despedida memorable

Con las luces encendidas y la canción “Quédate que la noche sin ti duele”, los 16 artistas se despidieron del público valenciano, recibiendo todo el cariño y agradecimiento de sus fans. Pancartas, regalos y rosas volaron hasta el escenario, cerrando una noche llena de magia y emoción.

La gira de OT 2023, impulsada por Finetwork, ha llenado recintos por toda España, consolidando una vez más el éxito de este querido formato. Valencia, a pesar de los problemas organizativos, fue testigo de una despedida inolvidable que celebró el talento y la pasión de los jóvenes artistas.