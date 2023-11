El evento tiene lugar hoy día 29 en el Auditorio del CaixaForum (Valencia) bajo el lema ’35 años a tu lado’

Se celebra una mesa redonda con ponentes pertenecientes al Cuerpo y mujeres del mundo civil de diferentes ámbitos y edades, moderada por Pilar de la Fuente (À Punt)

29 de noviembre de 2023.

La Guardia Civil de Valencia celebra el 35º aniversario del ingreso de la mujer en la Guardia Civil el 29 de noviembre a las 11.00 horas en el Auditorio del CaixaForum de Valencia.

Se celebra una mesa redonda donde se conmemorará este hecho histórico tan importante tanto para la Guardia Civil, como para la sociedad en general en la que participarán:

María Pilar de la Oliva, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Entre sus intervenciones destacamos:

“Entré en la carrera judicial en el año 82 y me di cuenta de que la Guardia Civil y la Policía Nacional son las manos de la justicia en la calle”. “Poco a poco fuimos viendo cómo empezaba a tener compañeras guardias civiles que me crearon sensación de enriquecimiento mutuo al ver que estábamos llegando a las instituciones”. “Nunca dejéis que os hagan de menos, habéis hecho lo mismo que vuestros compañeros hombres”. “Mi experiencia con los compañeros siempre ha sido de una plena lealtad. La unión de la visión de un hombre y una mujer en un juzgado ayuda a que la justicia sea mejor”. “Fui la primera mujer en muchos de mis destinos y siempre he tenido un trato igualitario”. “Cuando lleváis el uniforme o yo llevo la toga, somos iguales. Nos debemos al servicio público y damos lo mejor”.

Cristina, Subteniente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. De entre sus palabras, resaltamos:

“Entré en 1994, éramos 104 mujeres y más de 2.000 hombres. Por donde he ido pasando había muy pocas mujeres. Ahora ha cambiado, cada vez veo más mujeres. Pienso en cómo ha cambiado esto”. “Cada vez falta menos para que veamos a una mujer General de la Guardia Civil”. “Cuando salí de Guardia Civil, en mi primer destino los ciudadanos se me acercaban para mostrarme su apoyo y su deseo de haber sido guardias civiles, especialmente las mujeres”. “La gente se ha acostumbrado a esto. Antes tenías que explicarle a la gente quién eras porque no se esperaban a una Sargento en la Guardia Civil investigando en la escena de un crimen”. “La Guardia Civil ha hecho un cambio impresionante y ha demostrado tener una gran capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos”. “Hace unos años eran muchas menos pero el número va creciendo rápidamente”. “Sí he visto a compañeras que han tenido que renunciar a ser madres para poder progresar. A mí me ha costado un gran esfuerzo ser madre y ser Guardia Civil. A veces cuesta mucho esfuerzo y no he tenido apenas ayuda. Ahora los padres pueden colaborar más en la crianza de los hijos y las cosas han cambiado”. “Yo con 15 años quería ser Guardia Civil y nunca me he planteado ser otra cosa”.

Laura Pérez, campeona de España de Esgrima Histórica. De cuyas aportaciones resaltan:

“Sí que estuve pensando en ser guardia civil. La primera vez que lo escuché, en el gimnasio, tenía 10 años y conocía a una chica que se estaba preparando para las pruebas físicas”. “Con 21 años, había varias compañeras del equipo de fútbol con el que jugaba, se querían presentar al examen de la Guardia Civil. Ahí lo vi mucho más accesible”. “He visto como compañeras del colectivo LGTBI y son guardias civiles y lo viven con normalidad. Eso antes era impensable en cualquier sector”. “La Guardia Civil es uno de los cuerpos de élite, con muchas especialidades y, si bien antes no tenía tanta presencia femenina, ahora sí la tiene”.

María Fe, Guardia Civil del Servicio Marítimo de Valencia. De su alocución subrayamos:

“Soy hija del cuerpo. La mitad de mi familia viste el uniforme. Yo no me lo había propuesto, pero siempre ha estado en casa y al final acabé tomando ese camino”. “Entré con 25 años y ahora mi hermana también es Guardia Civil”. “En la calle, con 25 años, vistiendo el uniforme, siempre das con alguien que no respeta la autoridad”. “Aún queda gente reacia a que vistamos el uniforme o que no entiende que tengamos baja del embarazo”. “Tuve una compañera que rompió aguas prestando servicio. Es una profesión claramente vocacional”. “Quizá cuando mis hijas crezcan busco cambiar de especialidad”. “Hay compañeras que tienen dificultades para conciliar la vida familiar”. “Mi hija pequeña, criada en un cuartel, ha vivido como yo la Guardia Civil y quiere ser Guardia Civil cuando sea mayor. Ya le he dicho que tiene mucho que estudiar”. “Aún no se conoce por la sociedad el espíritu de la Guardia Civil. Al menos no cómo se debería. El carácter militar también lo hace más difícil de entrada”. “Las mujeres aportan una visión diferente, especialmente en un mundo en el que siempre ha habido mayoría de hombres. La visión de esa mitad de la sociedad”. “Hay unidades especiales que requieren unos estándares físicos concretos que no deben rebajarse porque no somos menos y nos podemos preparar, aunque sea más difícil. Hoy en día no tenemos ningún techo ni tope”. “No hay nada que un compañero pueda hacer y que yo no haga. Me considero capaz de hacer exactamente lo mismo que ellos”. “Siempre me ha gustado la Guardia Civil y nunca me he arrepentido de esa decisión, aunque a veces me ha sido difícil compaginarlo con ser madre”.

María Estela Arlandis, Fallera Mayor de Valencia. De sus intervenciones destaca:

“Vengo de una familia de guardias civiles. A mí no se me hace raro ver a una mujer con el uniforme”. “Yo con 22 años tengo muchas amigas que todavía no conocen bien a la Guardia Civil y es necesario un impulso para presentarla. Tienen que conocer lo que realmente es”.

Silvia, Teniente Comandante de Puesto Principal de Bétera. De sus intervenciones destacamos:

“Aunque llevo poco como Comandante de Puesto, soy consciente de cómo era la Guardia Civil y valoro mucho el camino que hemos hecho”. “En lo que más tiempo inviertes es en trabajar con personas. En ganarte a tus compañeros, su respeto”. “Al final eres una chica de 24 años que llega a un sitio donde el jefe siempre ha sido un hombre que además tenía más de 40 años. Cuesta cambiar las mentalidades. Pero llevo un año y puedo decir que los compañeros se han adaptado perfectamente”. “A veces parece que cuando eres mujer tienes que demostrar aún más cuánto vales, pero hay compañeras que cada día se encargan de demostrar que somos igual de válidas”.

La moderación de la mesa estuvo a cargo de la periodista de la À Punt televisión, Pilar de la Fuente, que fue la encargada de guiar con sus preguntas el discurso de las ponentes.