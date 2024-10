La pregunta de oro: ¿cuál es la peor ciudad para vivir en España? Según las inteligencias artificiales, esto depende tanto de si te gustan las tapas, las colas interminables o la adrenalina del contrabando. Mientras tanto, ChatGPT señala con el dedo a La Línea de la Concepción, mientras Google se lo piensa tanto que ni siquiera se moja.

Cuando las IA juegan a ser jueces

Hace años, si querías saber cuál era la mejor o peor ciudad para vivir, tenías dos opciones: preguntar a tu tía Concha, que siempre tiene una opinión para todo, o acudir a algún estudio con estadísticas que solo entienden los expertos. Pero ahora, en plena era tecnológica, le preguntas a una IA y esperas que te lo solucione con la precisión de un GPS.

Pues no. Preguntar a Google o ChatGPT cuál es la peor ciudad para vivir en España es como preguntarle a un camarero qué tapa es mejor, y que te responda “pues depende…”. Eso es justo lo que hizo Gemini, el chatbot de Google. Le preguntas: “Oye, Gemini, ¿cuál es la peor ciudad para vivir en España?”. Y te contesta algo así como: “Mira, eso depende de muchas cosas: el coste de vida, el tráfico, si eres más de bocadillo de calamares o de ensalada…” Vamos, que la IA de Google es el típico amigo que no se decide ni para elegir el menú del día.

Google: la diplomacia en forma de IA

Gemini, muy en su línea, no quiere hacer enemigos y se basa en el informe de la OCU. Te dice que ciudades como Madrid y Barcelona salen mal paradas, pero no es porque sean horribles, sino porque son caras, llenas de gente y, a veces, el tráfico te hace sentir que vives en una partida de Tetris… con coches. A su lista de “ciudades con problemitas” también suma a Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca y Málaga, porque tienen lo suyo: turismo masivo, precios de vivienda que solo entiende un broker de Wall Street y más turistas que en un parque temático.

Entonces, en resumen, según Google, la peor ciudad para ti depende de lo que prefieras. O sea, te tiras media hora preguntando para que al final te diga que elijas lo que te haga feliz. Es como ir a terapia y que te digan: “Bueno, tú sabrás”.

ChatGPT: la IA con más puntería

Pero si lo que buscabas era una IA con algo más de mala leche, entonces entra ChatGPT, que tiene cero problemas en decirte a las claras que La Línea de la Concepción es el sitio que deberías evitar si buscas tranquilidad y oportunidades de vida. Aquí no se anda con rodeos. Según ChatGPT, La Línea destaca por su alta tasa de desempleo, problemas sociales y un cierto ambiente de “acción”, cortesía del tráfico de contrabando por su cercanía al Estrecho de Gibraltar. Vamos, que si tu sueño es vivir en una película de acción de bajo presupuesto, La Línea es tu destino ideal.

ChatGPT no se queda ahí y menciona también a Cádiz y Jaén como ciudades con “retos significativos”. Vamos, que según esta IA, si lo tuyo no es estar en un sitio donde el paro es la estrella del pueblo, quizás quieras pensártelo antes de mudarte a estas localidades.

La Línea: entre el tráfico… y el buen tiempo

Para ser justos, no todo es malo en La Línea. ChatGPT se asegura de aclarar que no es que La Línea sea una pesadilla en todos los aspectos. La playa está ahí, el clima es excelente, y si te gusta vivir la vida al límite, entre la brisa marina y el contrabando, quizá encuentres tu lugar ideal. Pero si estás buscando estabilidad laboral, bueno, mejor no desempacar aún.

Lo curioso es que mientras ChatGPT te pinta La Línea como si fuera el set de Fast and Furious: Contrabando Edition, la IA de Google ni la menciona. Para Gemini, lo peor que te puede pasar es quedarte atrapado en el tráfico madrileño o ver cómo tu cuenta bancaria se derrite en los alquileres de Barcelona. Vamos, todo muy urbano, muy cosmopolita.

¿Qué tienen en común estas IAs? El arte de esquivar el marrón

Lo que queda claro aquí es que tanto Google como ChatGPT tienen algo en común: se esfuerzan por no hacer enemigos. Sí, ChatGPT le ha dado caña a La Línea de la Concepción, pero enseguida te suaviza el golpe diciendo que no es tan mala, que es solo que tiene sus “retos”. Y Google, por otro lado, es como esa persona que te dice “todas las ciudades tienen su encanto”, pero que luego te manda a la periferia porque “en el centro está muy caro”.

Y es que estas IAs están programadas para complacer, para buscar el punto medio. Si les preguntas por la peor ciudad para vivir, te lanzan datos de todo tipo, intentando parecer objetivas, pero al final te dejan con la misma duda que tenías antes. Vamos, que para lo que nos queda es mejor preguntar a la vecina del cuarto, que seguro tiene una opinión más clara (y con más chismes).

¿Y si preguntamos cuál es la mejor ciudad?

Viendo que las IAs son tan diplomáticas, ¿qué pasaría si les preguntas cuál es la mejor ciudad para vivir en España? Seguro que, en un giro dramático, te dirían que Madrid o Barcelona son increíbles por su oferta cultural, la vida nocturna, y porque siempre puedes encontrar un bocadillo de calamares en el momento justo. Y La Línea de la Concepción… bueno, dirían que tiene las mejores vistas al Peñón de Gibraltar.

Al final, todo depende de lo que estés buscando. Y si no encuentras respuesta en las IAs, siempre te queda Google Maps para que te dé un paseo virtual por las calles de cualquier ciudad y veas por ti mismo si te apetece o no mudarte allí. Eso sí, recuerda que los algoritmos están para complacerte, no para darte una verdad absoluta.

Entonces, ¿a quién le hacemos caso?

Tras esta batalla entre Google y ChatGPT, la pregunta sigue en el aire: ¿cuál es la peor ciudad para vivir en España? Pues depende de si te molesta más el tráfico, el coste de la vida o la posibilidad de encontrarte con situaciones dignas de un thriller de contrabando.

Y tú, ¿prefieres el caos urbano de Madrid o la acción en La Línea de la Concepción?

¿Te atreverías a mudarte a alguna de las ciudades mencionadas o tienes en mente otro lugar que crees que podría ganarse el título? ¡Cuéntanos tu opinión, que aquí estamos todos con el GPS en la mano, listos para cualquier recomendación!