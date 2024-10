Valencia noticias – Noticias de Valencia

Una bandera, una pegatina y una larga espera: el viaje que casi termina en desastre para dos recién casados.

Dani y Mireia, dos valencianos que habían emprendido su luna de miel hacia el exótico sudeste asiático tras casarse en Valencia, no esperaban que su viaje de ensueño se convirtiera en una amarga experiencia legal. Pero así sucedió cuando las autoridades de Singapur, en una inesperada e incómoda vuelta de tuerca, les retuvieron los pasaportes y los obligaron a quedarse en el país mientras eran investigados por un posible delito bajo la estricta Public Order Act de 2009. Todo empezó, como suele ocurrir en estos tiempos, con una publicación en redes sociales. Pero el detonante de este incidente internacional tiene raíces mucho más profundas: una bandera con el mensaje “Lim Go Home” y una pequeña pegatina que decía “Lim Out”.

La bandera que hizo eco en Singapur: ¿Protesta o casualidad?

Antes de adentrarnos en los detalles de este curioso incidente, es importante entender qué representa el nombre “Lim” para muchos valencianistas. Peter Lim, el multimillonario singapurense y propietario del Valencia C.F., no ha sido precisamente una figura popular entre los aficionados del club. Desde su adquisición del equipo, muchas decisiones y el manejo general del club han generado una creciente oposición entre los hinchas, y en Valencia, las pancartas, gritos y lemas de protesta “Lim Out” son una constante en cualquier partido del equipo. Para Dani, fanático del Valencia, la luna de miel en Singapur parecía la oportunidad perfecta para unirse, aunque simbólicamente, a esas protestas. ¿Qué podría salir mal?

Pues, como se demostró, mucho. Mientras paseaban por la ciudad, Dani decidió capturar una serie de fotos con la bandera en diversos puntos emblemáticos de Singapur. Hasta ahí, solo parecía un valenciano expresando su descontento de forma pasiva a miles de kilómetros de Mestalla. Pero la situación se complicó cuando colgó un vídeo donde se le veía pegando una pegatina con el lema “Lim Out” en lo que más tarde resultó ser, aparentemente, una propiedad vinculada al propio Peter Lim. El pequeño gesto, que en Valencia tal vez hubiese pasado desapercibido como una travesura futbolera más, desató la atención de las autoridades singapurenses.

De luna de miel a investigación policial: La intervención de la Embajada

El 4 de octubre, la pareja tenía planeado continuar su viaje hacia Bali, pero al intentar abordar su vuelo, fueron informados por las autoridades aeroportuarias que no podían salir del país. En cuestión de horas, la policía de Singapur les retiró los pasaportes y les comunicó que se encontraban bajo investigación por participar en lo que las autoridades consideraban una manifestación pública no autorizada. Si bien no estaban detenidos, no podían abandonar Singapur hasta que se resolviera el caso, una situación que, según la legislación del país, podría haber derivado en una multa considerable de hasta 3.000 dólares singapurenses, e incluso cárcel en casos más graves.

A partir de este momento, Dani y Mireia comenzaron a vivir una mezcla de incertidumbre y desesperación. Aislados de sus seres queridos y sin poder continuar su luna de miel, dependían del apoyo diplomático español. La Embajada de España en Singapur, en coordinación con la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana y el club Valencia C.F., inició gestiones para resolver el asunto lo antes posible. Mientras tanto, la pareja mantenía contacto diario con sus familiares en Bétera, quienes emitieron un comunicado pidiendo respeto a su intimidad y agradeciendo a quienes mostraron preocupación real por el asunto. No obstante, también lamentaron el “ruido innecesario” generado por algunas partes interesadas, sugiriendo que algunos actores podrían haber buscado beneficiarse del incidente.

¿Cómo una pegatina y una bandera pueden causar tanto revuelo?

Lo que para muchos podría parecer un simple acto de protesta o una broma futbolística, en Singapur se percibió de manera muy diferente. La Public Order Act del país es extremadamente rigurosa en cuanto a cualquier tipo de manifestación, ya sea individual o grupal, que tenga como objetivo promocionar una causa o expresar una opinión pública sin el debido aviso a las autoridades. En este contexto, el acto de Dani de posar con una bandera que hacía referencia a la controvertida figura de Peter Lim, y el hecho de adherir una pegatina en un lugar público, fue interpretado como una posible violación de la ley. Singapur, con su reputación de ser uno de los países más estrictos del mundo en cuanto al orden público, no se toma estas cuestiones a la ligera.

Las consecuencias podrían haber sido mucho más severas. En muchos casos, la infracción de esta ley ha conllevado sanciones económicas y, en ocasiones, prisión. Afortunadamente para Dani y Mireia, su total cooperación con las autoridades desde el principio jugó un papel crucial en que finalmente se resolviera con una simple amonestación. Tal como informaba el Straits Times, uno de los principales periódicos de Singapur, la pareja mantuvo una actitud de colaboración que facilitó que la investigación avanzara sin contratiempos.

El regreso a la normalidad (¿y a Mestalla?)

Finalmente, tras varios días de incertidumbre, el jueves 10 de octubre, la pareja recibió la esperada noticia: sus pasaportes les serían devueltos y podrían tomar el primer vuelo de regreso a España. La familia, en su comunicado más reciente, expresó su agradecimiento a las instituciones que intervinieron, y pidió que se respete su privacidad para que puedan “recuperar la tranquilidad del día a día”. No obstante, queda por ver si este incidente dejará alguna huella en su retorno a la vida cotidiana, y si Dani volverá a Mestalla con el mismo fervor, aunque probablemente, dejando la bandera “Lim Out” en casa.

Este episodio también sirve como recordatorio para los viajeros sobre la importancia de conocer las leyes locales, sobre todo en países con normativas estrictas como Singapur. Lo que puede parecer un simple gesto en casa, puede tener implicaciones legales serias en otras partes del mundo.

Reflexión final

Si bien el final de esta historia fue más afortunado de lo que podría haber sido, plantea una pregunta interesante: ¿hasta qué punto es apropiado llevar las protestas locales a un escenario internacional? ¿Y cuál es el papel de las redes sociales en la amplificación (y a veces, en la distorsión) de estos mensajes? ¿Deberíamos ser más cautelosos con las acciones que, aunque inofensivas en apariencia, pueden tener repercusiones graves en otros contextos? ¿Qué opinas tú, querido lector?