Utilizando uno de los radiotelescopios más sensibles del mundo, un grupo de investigadores australianos ha salido a la caza de alienígenas en el corazón de la Vía Láctea. A finales de 2020, apuntaron las antenas hacia el centro de la galaxia en busca de tecnofirmas alienígenas.

En su campo de visión había 144 exoplanetas conocidos y, potencialmente, miles de millones de estrellas. Pero después de mantener los ojos en el cielo durante más de siete horas, no escucharon nada que pudiera parecer extraterrestre (ni siquiera mineros).

La búsqueda se llevó a cabo mediante el Murchison Widefield Array, una colección de 4.096 antenas en forma de araña colocadas en el desierto de Australia Occidental. Las antenas, dispuestas en 256 mosaicos, pueden captar las ondas de radio de baja frecuencia del espacio.//

Y lo que es más importante, el conjunto tiene un amplio campo de visión, lo que significa que los investigadores pueden escuchar las tecnofirmas (señales emitidas por la vida inteligente) en una enorme región del espacio.

La búsqueda se describe en un nuevo artículo que apareció ayer y ha sido aceptado para su publicación en la revista Publications of the Astronomical Society of Australia.

Este es su intento número cuatro. Anteriormente, examinaron el bosque oscuro de nuestro cosmos allá por 2020, analizando más de 10 millones de estrellas, estudiaron el centro galáctico allá por 2013 y realizaron una búsqueda hacia la nebulosa de Orión en 2018. No hubo suerte con ninguno.

Sin embargo, la nueva búsqueda es diferente en puntos clave. Por ejemplo, el anterior intento de búsqueda del centro galáctico, en 2013, solo contenía 38 exoplanetas conocidos, mientras que la nueva búsqueda contiene 144.

La búsqueda de vida alrededor del centro galáctico es particularmente útil porque la región contiene la mayor densidad de estrellas dentro de nuestra galaxia. Donde hay estrellas, puede haber planetas y donde hay planetas debería haber vida.

El equipo utilizó una encuesta diferente, conocida como Núcleo Galáctico, que clasificó 3,3 millones de estrellas. Sin embargo, este estudio cubre menos del 1% del área estudiada por el MWA.

Eso es, en teoría, un montón de posibilidades de tener noticias de amigos extraterrestres. Sin embargo, no es más que una gota en el océano cósmico: hay muchos otros lugares de los que podrían emanar las tecnofirmas alienígenas.

También es la primera vez que se realiza una búsqueda en una frecuencia alta de 155 MHz. Las búsquedas anteriores se centraron en frecuencias más bajas, entre 98 y 133 MHz. Por supuesto, esto viene con una gran advertencia: los alienígenas usan las mismas tecnologías que nosotros.

El MWA está actualmente en proceso de actualización, lo que permitirá ejecutar búsquedas a diferentes frecuencias, dándole la capacidad de coincidir con otras búsquedas de tecnofirmas.