En resumen, Valencia es una ciudad española con una gran oferta cultural y de entretenimiento, un clima cálido y soleado, una amplia red de parques y espacios verdes, y una economía fuerte y una amplia oferta de servicios públicos y privados. Estas características la hacen un destino atractivo para vivir.

Solemos pensar que la mejor ciudad para vivir es la nuestra, y lo cierto es que no vamos tan desencaminados porque, de todas las que existen en el mundo, la ganadora ha resultado ser española. No es Madrid, a pesar de su belleza y sus muchas cualidades, la mejor ciudad del mundo no es otra que Valencia.

Así lo ha decidido la organización InterNations, la mayor comunidad del mundo de expatriados, gracias a una votación en la que han intervenido más de 12.000 personas. Algo debe tener este lugar que atrae a quienes no han nacido y crecido allí, que no solo se quedan enamorados de este lugar, sino que lo consideran uno de los mejores para vivir. Muchos son los factores que han tenido en cuenta y todos ellos parecen ser destacables en Valencia.

Este ranking, que se elabora de manera anual y donde también encontramos lugares como Dubái o Lisboa, destaca a Valencia, entre otras cosas, por su calidad de vida. Destacan la accesibilidad del transporte público, la seguridad de sus calles o la gran variedad de ocio deportivo. También se tienen en cuenta su sistema sanitario o su capacidad de hacer sentir a todo el mundo ‘como en casa’, gracias a la facilidad para conocer gente y hacer amigos.

