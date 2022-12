El primer actor en interpretar a Superman en el cine fue Kirk Alyn, quien protagonizó la serie de películas de Superman de 1948 y 1950 tituladas «Superman» y «Atom Man vs. Superman». Alyn fue el primer actor en interpretar al personaje de Superman en una película y estableció el tono y la estética del personaje que se ha mantenido en muchas de las adaptaciones posteriores de Superman en el cine y en la televisión.

Antes de su papel como Superman, Alyn había trabajado en el teatro y en la radio y había aparecido en algunas películas y series de televisión. Después de su interpretación de Superman, Alyn trabajó en otros proyectos de cine y televisión, aunque nunca volvió a interpretar al personaje de Superman.

Alyn falleció en 1999 a los 88 años de edad y dejó una importante huella en la historia del cine y la televisión como el primer actor en interpretar a Superman en el cine.

Después de Alyn, muchos otros actores han interpretado a Superman en diferentes adaptaciones, incluyendo a George Reeves en la serie de televisión «Adventures of Superman» de los años 1950, Christopher Reeve en la serie de películas «Superman» de 1978 a 1987, Brandon Routh en «Superman Returns» de 2006 y Henry Cavill en «Man of Steel» de 2013 y sus secuelas.

¿Existe alguna relación entre el Batman de Michael Keaton y el Superman de Christopher Reeve?

Más allá de que ambas (las primeras de cada uno de ellos) son películas clásicas y sus protagonistas los más destacados personajes de DC Cómics… ¿Es posible que formaran parte del mismo universo, como sucede ahora con Marvel y con la propia DC?

Esta es una teoría que muchos fans venían manejando desde hace muchos tiempo y desde la editorial de cómics norteamericana han salido al paso para… ¡Confirmar que así es! Batman y Superman podrían haberse cruzado en aquellas películas si hubieran salido de Gotham y Metrópolis, respectivamente, como hicieron Ben Affleck y Henry Cavill en Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia (2016).

La base de esta argumentación está, como decimos en las dos primeras adaptaciones de las historias de ambos superhéroes interpretadas por Keaton y Reeve. El Batman de 1989 dirigido por Tim Burton y el Superman de 1978 que contó con Richard Donner detrás de las cámaras.

Pero también son muchos los fans que no apoyan esta teoría, e incluso son capaces de poner pruebas sobre la mesa para rebatirlo. Pongámonos primero en contexto…

¿Recuerdas aquellos dos clásicos?

Lo primero que vamos a hacer es recordar ambas películas. La primera de ellas, la de Superman: La película (1978), dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman y Margot Kidder, entre otros, nos hablaba de la llegada del superhéroe a la Tierra, enviado por su padres ante la inminente destrucción de su planeta, Krypton. Allí será adoptado por unos granjeros y se irá adaptando a su nueva vida, eso sí, descubriendo poco a poco unos superpoderes que utilizará para luchar contra el mal.

La otra película es Batman (1989), de Tim Burton, y protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger y Robert Wuhl, entre otros. En ella, ante una policía incompetente a pesar de los esfuerzos del comisario Jim Gordon y un incremento cada vez más importante de la inseguridad en Gotham surgirá la figura del hombre murciélago, el Señor de la Noche. Mientras, una destacada periodista llamada Vicky Vale intentará descubrir el secreto que se oculta tras su máscara.

Pero lo cierto es que, en ninguna de las dos películas nos dieron pistas de que pudieran coincidir entre ellos en el mismo universo…

La relación entre Batman ’89 y Superman ’78

Lo primero que hay que decir, para aquellos que no lo sepan, es que DC Cómics editó dos series de historietas como adaptaciones de las películas de Burton y Donner. Sus nombres, como no podía ser de otra manera son Batman ’89 y Superman ’78.

Pues bien, las sospechas de los fans que apoyan la teoría no surge de las películas, sino de estos cómics. Porque, el el número 3 de Superman ’78 aparece una evidencia más que curiosa… En una de las viñetas aparece en un kiosko la portada del Daily Planet con el Hombre de Acero en portada, en un artículo escrito por Lois Lane. De momento todo normal…

El tema es que hay dos cosas importantes que nos llaman la atención. La primera de ellas es que, en esa portada, en la parte inferior izquierda, podemos leer otra noticia en la que dice “un hombre murciélago aterroriza Gotham City”. Y no solo eso, sino que, a la vez que, de fondo, también podemos ver colgada otra revista: la Gotham Gazette.

Pero, a pesar de todo y de que, tras esas películas surgieron otras, lo cierto es que las vidas de ambos superhéroes (mientras estuvieron interpretados por Michael Keaton y Christopher Reeve) jamás llegaron a cruzarse. ¿Podrían haberlo hecho y no lo hicieron?

Pero desde DC los tiros van por otro lado y se refieren a otro cómic, este publicado este mismo año 2022: Dark Crisis: Big Bang. Este one-shot derivado del evento Dark Crisis on Infinite Earths intenta mostrarnos cómo queda el panorama del nuevo Multiverso DC después de Dark Crisis, con guion de Mark Waid y dibujos de Dan Jurgens con Norm Rapmund.

En él, según apunta The Direct, aparece Flash, quien en sus viajes por el multiverso ha ido recogiendo información, una de ellas que parece clave y que recogió en la Tierra 789. En ella asegura que “Superman y Supergirl son los únicos héroes con poderes de la Tierra. Los padres de Batman fueron asesinados por el Joker (Superman ’78, Batman ’89)”.

Esto, aparentemente, confirmaría que Batman y Superman tienen lugar en la misma Tierra; sin embargo, varios fans se han pronunciado en contra de esta afirmación, diciendo que no hay forma de que esto sea posible.

Los negacionistas del universo común

En ese pequeño hilo de Twitter, publicado por el usuario Nicholas J. Levi (@NicholasJLevi), expone al noticia, pero recibe una respuesta de otra usuaria en Reddit (SexySnorlax1) en la que trata de desacreditar la afirmación de DC hablando de “problemas de continuidad”.

Ante un comentario de uno de los usuarios, -“¿Así no es como es en The Flash?”-, ella responde contundente: “Tampoco es como fue en Crisis on Infinite Earths de Arrowverse. La única forma en que esto tenga sentido es si solo se refieren a que los cómics vinculados están en su propia Tierra, separados del multiverso de acción en vivo. Un poco desconcertante que DC publicara esto“.

De este, modo y siguiendo este hilo al que hace referencia The Direct, los fans escépticos ya han criticado esta decisión de DC, diciendo que los gustos de Arrowverse van directamente en contra de la idea de que Superman y Batman tienen lugar en la misma Tierra.

La confusión es tremenda y deja a los que no son extremadamente expertos en los cómics de ambos Superhéroes y de todo el universo DC en fuera de juego. La pelea está servida. Y los fans también han mostrado sus cartas…