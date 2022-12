«The Last Jedi» es una película de ciencia ficción y fantasía épica dirigida por Rian Johnson y estrenada en 2017. Es la octava película de la saga de «Star Wars» y sigue los acontecimientos de «The Force Awakens» (El despertar de la fuerza).

«The Last Jedi» ha sido muy bien recibida por la crítica y ha obtenido numerosos premios y nominaciones. Muchos críticos han elogiado la dirección de Johnson, la interpretación de los actores y la historia y los personajes.

Sin embargo, también ha habido algunas críticas negativas, especialmente de parte de algunos fans de la saga de «Star Wars» que no estuvieron de acuerdo con algunas de las decisiones narrativas y de dirección tomadas por Johnson. En general, la película ha dividido a la audiencia y ha sido objeto de mucho debate y discusión.

En resumen, «The Last Jedi» es una película que ha sido muy bien recibida por la crítica en general y ha tenido un gran éxito en taquilla, pero que también ha generado algunas críticas negativas y ha dividido a la audiencia.

Lo que ha ocurrido con The Last Jedi (Los últimos Jedi) no es nuevo. En los primeros pases de El Imperio Contraataca en el fin de semana de su estreno, allá por mayo de 1980 (en España se estrenó en octubre), a unos veinte minutos del final, había espectadores (pocos, pero ruidosos) que se levantaban de sus butacas en las salas de Estados Unidos y abucheaban a la pantalla. ¡Queremos que nos devuelvan el dinero!, gritaban. La razón de su crítica era, simple y llanamente, que no entendían que Darth Vader fuera el padre de Luke Skywalker. Como no había redes sociales, la única forma de protestar era gritando en el cine, enviando cartas al director a las revistas de ciencia ficción que por aquella época se editaban (Starlog era una de las más populares y era ahí donde volcaban sus amores y odios fans y haters, aunque el género epistolar, por lo general, rebajaba bastante el tono irascible de los mensajes) y dando la plasta a familiares y amigos a la primera de turno. Una de las claves de la saga, uno de los elementos del argumento que daba sentido a todo lo que habíamos visto, estábamos viendo y terminaríamos viendo, vaya, lo que son las cosas, no tenía sentido para alguno espectadores. Sin la relación entre Vader-Luke-Leia (y luego Rey, vía mecenazgo-tutelaje), la saga, sencillamente no tendría ni pies ni cabeza (o, por lo menos, sería más de lo mismo y no un fenómeno de masas barra religión).

¿Qué critican exactamente los haters de The Last Jedi?

El tiempo ha puesto los gritos de esos haters primigenios en contexto y ha demostrado la validez de la escena en la que Anakin le revela a su hijo tamaño secreto. Así que el enfrentamiento haters vs. escena clave de Star Wars no es nuevo. Cuarenta años después nos encontramos con una situación muy similar con The Last Jedi (Los últimos Jedi). Cada vez que surge la oportunidad, se reaviva el debate sobre la película (la dinámica es ésta: arrecian las críticas y los aficionados la defienden) y se centra casi exclusivamente en una escena: en el momento en el que Luke recibe el sable láser de manos de Rey, lo sopesa y lo lanza por encima del hombro. Es una escena importante. Luke se ha recluido en una isla por un motivo: ha desistido de la lucha, ha renegado del camino de los Jedi; sencillamente, ha perdido la fe. Y ahora no quiere saber nada de sables láser.

https://youtube.com/watch?v=hsrER-uT9WA%3Fautoplay%3D0%26mute%3D1%26enablejsapi%3D1

Al margen del debate, desde un punto de vista argumental es importante que Luke desprecie el sable al comienzo de la película para que su regreso a la acción en el último acto tenga sentido. La primera escena sienta las bases de lo que está por venir durante el resto de la película. Ya metidos de lleno en el debate, los haters defienden que el hecho de que lance por encima del hombro el sable echa por tierra el final de El despertar de la Fuerza. Los fans en su defensa argumentan lo que hemos expuesto nosotros sin mojarnos (todavía). Si me preguntas a mí (y ahora ya nos mojamos, neopreno mediante), el peso de esa escena es aún mayor. Lo que hace despertar a Luke es el hecho de que ha encontrado a un ser, Rey, en el que la Fuerza es infinitamente más poderosa que en su coctelera cínica de midiclorianos. Es el momento exacto en el que Luke, de verdad, podía volver haber tirado la toalla si verdaderamente hubiera sido un cínico y, sencillamente, no lo hace: él no era el elegido para reestablecer el orden en la Fuerza, como tampoco lo había sido su padre. Y es su deber ayudar a quien sí lo es. Y lo asume. Es un héroe, y eso no se le ha olvidado. Y si encima salva el día (como le gusta decir a los estadounidenses, pues miel sobre hojuelas) en el tercer acto, bravo.

La respuesta corta es porque Rian Johnson se toma verdaderamente en serio Star Wars y le importa un pimiento el fandom, y eso se nota en la película. Es una película sobre el fracaso de la misma manera en que El Imperio contraataca es otra película sobre el fracaso. Luke no se ha retirado porque sí, se ha retirado porque ha fracasado. Rey y Kylo Ren fracasan cada uno a su manera, intentando ambos ser quienes todavía no son y sin llegar a conseguirlo. Fracasa la Rebelión contra la Primera Orden. Luke muere (se haga uno o no con la Fuerza). Poe Dameron es un marisabidillo al que la Vicealmirante Holdo y Leia le tienen que dar una señora lección de liderazgo. Por cierto, inciso, resulta curioso cómo los haters pueden llegar a criticar a los personajes de Holdo o de Poe diciendo que están vacíos de contenido, o llegar a decir que Leia, la gran heroína, está desaprovechada… ¡pero si son el corazón de la película!

¡¿Cómo que no hay grandes personajes en The Last Jedi?! ¿Y Rose Tico? Es un personaje fabuloso, el soldado gris, el funcionario, que, boom, resulta que también es una heroína. ¿Cómo alguien en su sano juicio ha podido criticar eso? Salvo, claro que sean, trolls rusos o que los memes que sembraron los trolls rusos se hayan perpetuado en una parte del fandom poco crítico a la hora de laudear los comentarios que leen en redes.

Según el estudio Armando a los enemigos: Los últimos Jedi y la politización estratégica de la cultura pop a través de la manipulación de las redes sociales, que analizó los tuits negativos que rodearon al estreno de la película, se encontró con que «los datos no respaldan las afirmaciones de que la mayoría de los fan están tan insatisfechos con Los últimos Jedi hasta el punto de que están dipuestos a boicotear futuros lanzamientos de Disney vinculados al Universo Star Wars […] en realidad, la mayoría está satisfecha, más que satisfecha o que no quiere pronunciarse sobre si está o no satisfecha con la película».

Todo esto, por no hablar de que la película tiene la pelea de la sala del trono de Snoke, que es una de las mejores de la saga.