Este miércoles se celebra la noche de Reyes, una cita llena de ilusión para grandes y mayores que reunirá a cientos de familias en casa para cenar y compartir buenos momentos (este año con todas las precauciones, eso sí). Sin embargo, volver a casa después de la cena podría no resultar agradable. Y es que la noche del 5 de enero es la preferida por los ladrones para ejecutar robos en domicilios. El comparador de seguros de hogar Acierto.com ahonda en esta cuestión.



Así, los cacos aprovecharán la llegada de sus Majestades (y la ausencia de aquellas familias que se reúnen) para perpetrar sus robos. Tal es así, que se estima que esa noche se producirán unos 30 robos por hora, y que su coste será superior al de los robos perpetrados el resto del año.

La evolución de los robos en España

Sin embargo, parece que los robos en términos generales en domicilios han descendido este 2021. El comparador de pólizas de hogar Acierto.com analiza su evolución.



Durante la pandemia los robos en casas cayeron un 64% en algunas capitales de provincia. No ocurrió lo mismo con las empresas y segundas residencias, sobre todo durante el confinamiento y las restricciones de movilidad, que dispararon los hurtos. En cualquier caso, los hogares familiares son el objetivo de la mayoría de hurtos e intentos de robo en España hoy.



Los datos de enero a septiembre de 2021 -los últimos conocidos- indican que se produjeron 54.310 robos con fuerza en domicilios y 349.433 hurtos en general. Si comparamos los números con los del mismo período de 2019 (2020 no es comparable con la pandemia) observamos que se produjeron 72.376 robos con fuerza y 529.155 hurtos. Esto supone un descenso del 24,9% y del 51,4% respectivamente.



Hay que decir, eso sí, que de 2007 a 2018 los robos y hurtos subieron un 70%.



Aunque afectan a todo el territorio nacional, las cifras se disparan en los grandes núcleos urbanos y capitales de provincia. Por este orden, Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana son donde más robos se producen. La primera con una gran diferencia respecto del resto.



Por otra parte, un 8% de las viviendas ha sido asaltada más de una vez. Y 7 de cada 10 robos se producen a plena luz del día.



En cuanto a las técnicas empleadas por los ladrones, han evolucionado. Las grandes protagonistas son el bumping y el impresioning, más silenciosas que otras técnicas de antaño. La primera utiliza una llave maestra para forzar la cerradura mientras se golpea con un martillo para hacer saltar los pistones, y la segunda es parecida a la del “resbalón” pero con una lámina de metal. Además y según los datos que maneja la entidad, los robos se están profesionalizado.

Consejos para evitar robos la noche de Reyes

Dicho lo cual, el comparador de seguros de hogar ofrece una serie de consejos para evitar robos la noche que nos ocupa.

Lo primero será no dar pistas a los ladrones de que nos hemos ido. Esto puede pasar por encender algunas luces disuasorias a determinada hora, programar la televisión o la radio para que se perciba ruido, no bajar las persianas, etcétera. Esto es igualmente válido tanto si hemos salido unos días o si solo lo hemos hecho para cenar.



No es conveniente dejar información en redes sociales de lo que vamos a hacer esa noche, sobre todo si nuestra cuenta no es privada. Es recomendable hablar con algún vecino que se quede para que revise la puerta en algún momento.



También podemos conectar alguna cámara. Algunas consolas y termostatos las incluyen en sus packs, y también muchos sistemas de alarma. Además, la mayoría van conectadas a apps que advierten al usuario de cuándo hay movimiento, y que realizan hasta una captura del momento.



El seguro de hogar en este punto resulta fundamental. De hecho, los robos constituyen uno de los grandes quebraderos de las aseguradoras. Hay que tener en cuenta que no es una póliza obligatoria y que el 25% de viviendas en España carecen de una póliza de esta clase. El seguro en estos casos puede asumir lo respectivo al continente o al contenido, o ambos, en función de lo que hayamos asegurado. Lo más recomendable es contratar un seguro lo más completo posible y, si tenemos objetos de valor, declararlos a parte.



No solo hay que tener en cuenta los bienes robados, sino los daños ocasionados en la vivienda, que pueden alcanzar sumas desorbitadas.



Invertir en seguridad es otro punto clave, además la mayoría de seguros de hogar abaratan sus pólizas a quienes cuentan con un sistema de alarma, por ejemplo. Y por supuesto, déjala conectada, cierra la puerta siempre con llave, clausura bien las ventanas, etcétera.

¿Y si ya han entrado a robar?

La plataforma de comparativas también ofrece una guía de actuación si ya han entrado en casa a robar.