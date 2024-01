GABINET DE COMUNICACIÓ

València, divendres 19 de gener de 2024

València rep a la comissió d’avaluació del Campionat d’Europa d’Atletisme en pista coberta de 2027

Durant este cap de setmana visitaran l’oferta hotelera, infraestructures i instal·lacions esportives de la mà de tècnics municipals i de la Federació Espanyola

La regidora d’Esports, Rocío Gil, ha destacat “la importància de la col·laboració entre administracions i sector hoteler i turístic per a aconseguir un esdeveniment esportiu del més alt nivell internacional”

La comissió d’avaluació del Campionat d’Europa d’Atletisme en pista coberta visita València, durant este divendres 19 i el dissabte 20, per a conéixer de primera mà la proposta presentada per l’Ajuntament de València juntament amb la Direcció General d’Esports de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, la Reial Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA) i la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana (FACV) davant l’Associació Europea d’Atletisme (EAA) per a acollir el campionat d’Europa de pista coberta per a 2027 en el Velòdrom Luis Puig.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Rocío Gil, ha destacat “la importància de la col·laboració entre les tres administracions, de la mà de les federacions nacionals i autonòmiques i el sector hoteler i turístic de la ciutat, per a tractar d’aconseguir per a València un esdeveniment esportiu del més alt nivell internacional. Comptem amb les millors infraestructures possibles i el millor equip de treball, sumat a l’àmplia i exitosa experiència de la nostra ciutat en l’organització d’esdeveniments esportius”.

D’esta manera, la capital del Túria fa un pas més per a aconseguir albergar este campionat en la instal·lació municipal del Palau Velòdrom Luis Puig, que ja va ser la seu d’esta competició en 1998 i també del Mundial en 2008. A més, dins de la candidatura, la ciutat posa a la disposició de la competició les instal·lacions de Fira València i l’Estadi del Túria. A més, se suma a la proposta la pista d’atletisme de Paterna que servirà com área d’entrenament i calfament.

La jornada del divendres girarà entorn de detalls més logístics com el transport, la capacitat hotelera o l’estructura organitzativa i les diferents responsabilitats que tindrà la ciutat com a seu. Mentrestant, el dissabte, la comissió avaluadora visitarà les instal·lacions esportives directament relacionades amb la competició com són el Velòdrom Luis Puig, on tindrà lloc el Campionat d’Europa; i l’Estadi del Túria, Fira València i la pista d’atletisme de Paterna de 200 metres, que seran els espais dedicats als entrenaments i calfaments dels atletes.

Cal recordar que l’EAA ja va remetre un formulari a València per a recaptar informació sobre assumptes relatius a la ciutat, la instal·lació o la capacitat hotelera i serà durant este cap de setmana quan coneguen de primera mà les infraestructures i mitjans amb els quals compta València per a ser seu d’este campionat europeu que convertiria, novament, a la nostra ciutat en referència del millor atletisme continental.

València, viernes 19 de enero de 2024

València recibe a la comisión de evaluación del Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta de 2027

Durante este fin de semana visitarán la oferta hotelera, infraestructuras e instalaciones deportivas de la mano de técnicos municipales y de la Federación Española

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha destacado “la importancia de la colaboración entre administraciones y sector hotelero y turístico para conseguir un evento deportivo del más alto nivel internacional”

La comisión de evaluación del Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta visita València, durante este viernes 19 y el sábado 20, para conocer de primera mano la propuesta presentada por el Ayuntamiento de València junto con la Dirección General de Deportes de la Generalitat, la Diputación de Valencia, la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV) ante la Asociación Europea de Atletismo (EAA) para acoger el campeonato de Europa de pista cubierta para 2027 en el Velódromo Luis Puig.

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha destacado “la importancia de la colaboración entre las tres administraciones, de la mano de las federaciones nacionales y autonómicas y el sector hotelero y turístico de la ciudad, para tratar de conseguir para València un evento deportivo del más alto nivel internacional. Contamos con las mejores infraestructuras posibles y el mejor equipo de trabajo, sumado a la amplia y exitosa experiencia de nuestra ciudad en la organización de eventos deportivos”.

De esta manera, la capital del Turia da un paso más para conseguir acoger este campeonato en la instalación municipal del Palau Velódromo Luis Puig, que ya fue la sede de esta competición en 1998 y también del Mundial en 2008. Además, dentro de la candidatura, la ciudad pone a disposición de la competición las instalaciones de Feria Valencia y el Estadio del Turia. Además, se suma a la propuesta la pista de atletismo de Paterna que servirá como área de entrenamiento y calentamiento.

La jornada del viernes girará en torno a detalles más logísticos como el transporte, la capacidad hotelera o la estructura organizativa y las diferentes responsabilidades que tendrá la ciudad como sede. Mientras, el sábado, la comisión evaluadora visitará las instalaciones deportivas directamente relacionadas con la competición como son el Velódromo Luis Puig, donde tendrá lugar el Campeonato de Europa; y el Estadio del Turia, Feria València y la pista de atletismo de Paterna de 200 metros, que serán los espacios dedicados a los entrenamientos y calentamientos de los atletas.

Hay que recordar que la EAA ya remitió un formulario a Valencia para recabar información sobre asuntos relativos a la ciudad, la instalación o la capacidad hotelera y será durante este fin de semana cuando conozcan de primera mano las infraestructuras y medios con los que cuenta València para ser sede de este campeonato europeo que convertiría, nuevamente, a nuestra ciudad en referencia del mejor atletismo continental.

