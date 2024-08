Generación Z: cómo está transformando el turismo

La personalización y creación de experiencias a medida son ahora imperativos para que las empresas turísticas se mantengan en el mercado. El 75% de los jóvenes consulta TikTok, Instagram y YouTube antes de decidir su destino de viaje, siguiendo vídeos y reels de recomendaciones. “La Generación Z busca autenticidad y experiencias reales que sólo encuentra en RRSS”, según Enan López de Freitas, de The White Rabbit.

La Revolución Tecnológica en el Turismo

El sector turístico en la última década ha experimentado una revolución impulsada por avances tecnológicos disruptivos como la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual y la realidad aumentada. Estas innovaciones no solo han redefinido cómo se planifican y disfrutan los viajes, sino que también han adaptado la industria a las expectativas cambiantes de la Generación Z. Así se constata en el informe “Rethink Entertainment: entertainment everywhere” de la escuela de negocios The Valley. Una Generación Z con la que las redes sociales alcanzan un papel preponderante, según inciden desde la agencia de comunicación The White Rabbit.

La Influencia de la Generación Z en el Turismo

La Generación Z, conocida por ser nativos digitales y por su preferencia por experiencias personalizadas e interactivas, está liderando una transformación hacia un turismo más inmersivo y adaptado a sus gustos individuales. Los nuevos turistas digitales buscan conectar con los destinos a través de experiencias únicas, lo que representa un desafío para las empresas turísticas que deben adaptarse rápidamente para mantener su relevancia en un mercado altamente competitivo.

Integración de Tecnologías en el Turismo

El informe de The Valley revela cómo la integración de tecnologías de entretenimiento está remodelando profundamente diversas industrias, incluyendo el turismo. Juan Luis Moreno, socio y director gerente de The Valley, señala que “las empresas que logren adaptarse a la demanda emergente de experiencias únicas y personalizadas, no solo serán atractivas para los viajeros del futuro, sino que también liderarán el mercado global”.

Personalización y Experiencias a Medida

El sector hotelero está liderando la integración de estas tecnologías para ofrecer experiencias diferenciadoras. Por ejemplo, algunos hoteles ya proporcionan a los gamers la posibilidad de entrenarse y competir durante su estancia. Otros están incorporando instalaciones como pistas de skate, rocódromos y espacios de coworking. Estas iniciativas no solo promueven el alojamiento hotelero, sino que también integran el entretenimiento interactivo, adaptándose así a las últimas tendencias y diferenciándose de la competencia.

Integración de la Realidad Aumentada

Las instalaciones inmersivas basadas en realidad aumentada están transformando cómo interactúan los turistas con los destinos. Desde aplicaciones que ofrecen guías virtuales en museos y ciudades históricas hasta experiencias que permiten visualizar cómo eran los lugares en el pasado, la realidad aumentada está enriqueciendo las visitas turísticas al proporcionar contextos y narrativas adicionales de manera interactiva.

Gaming para Ofrecer Experiencias Reales y Virtuales

El sector turístico también está adoptando estrategias de gamificación para atraer a esta generación. Esto incluye desde guías virtuales e interactivas que utilizan elementos de juego para explorar las ciudades, hasta torneos de e-sport para fomentar la reserva de hoteles y viajes. Estas iniciativas no solo atraen a jóvenes viajeros interesados en tecnología, sino que también ofrecen una forma transformadora de experimentar destinos populares.

Nuevas Formas de Gastronomía

Algunos restaurantes ofrecen experiencias innovadoras utilizando paredes visuales 360 para contar la historia que se esconde detrás de cada plato, ofreciendo una experiencia gastronómica que combina la comida con el storytelling inmersivo. Esta novedosa forma de presentar los alimentos desvela curiosidades a los comensales sobre los ingredientes y la cultura culinaria, proporcionando una experiencia multisensorial que enriquece un acto tan cotidiano como comer.

Redes Sociales para Conectar

Las redes sociales son fundamentales para informar y conectar con la Generación Z y otros jóvenes viajeros. Las plataformas como Instagram y TikTok no solo sirven como herramientas de marketing para destinos turísticos, sino que también permiten a los viajeros compartir sus experiencias de manera instantánea y visualmente atractiva, influyendo en las decisiones de viaje de otros usuarios y estableciendo nuevas expectativas para la promoción turística.

El Papel Decisivo de las Redes Sociales

Según la agencia The White Rabbit, las redes sociales no solo sirven como fuentes de inspiración, sino que también actúan como herramientas esenciales para comparar precios, leer reseñas verdaderas y obtener recomendaciones personalizadas sobre destinos, muchas veces desconocidos. Enan López de Freitas, socio y director de Marketing de The White Rabbit, subraya que “el contenido generado por otros usuarios, incluyendo influencers y amigos, tiene un impacto significativo en la toma de decisiones”. Las publicaciones que muestran destinos exóticos, actividades distintas y experiencias gastronómicas únicas resuenan entre estos nuevos viajeros.

La Autenticidad en la Decisión de Viaje

La autenticidad es un factor clave para esta generación, ya que los jóvenes buscan experiencias que reflejen la cultura local y les permitan sumergirse en nuevos destinos. Según el estudio citado por The White Rabbit, seis de cada 10 encuestados afirma haber visitado un destino específico después de verlo en el perfil de un influencer en redes sociales. Agustina Chiaravalli, responsable de Social Media y Marketing de The White Rabbit, señala que “la autenticidad es fundamental para la Generación Z, que prefiere ver lugares a través de los ojos de personas reales en lugar de anuncios formales”.

El Futuro del Turismo

Las empresas del sector turístico deberán seguir innovando y adaptándose a estas tendencias para mantenerse relevantes en un mercado en constante cambio. “Estamos viendo una transformación en la forma en que se promocionan los destinos, y las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación y marketing de las empresas de turismo y las ciudades per se”, concluye Chiaravalli.

Pregunta para los Lectores

¿Cómo crees que las empresas turísticas pueden seguir adaptándose a las demandas de la Generación Z y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías?

Este artículo busca ofrecer una visión completa sobre cómo la Generación Z está transformando el turismo y el papel crucial de las tecnologías y redes sociales en esta transformación. Tus comentarios y sugerencias son bienvenidos para enriquecer el debate y explorar nuevas ideas en el sector turístico. ¡Comparte tus pensamientos en los comentarios!