El evento ‘The Best Tortilla’ aterriza en los Jardines de Viveros, donde el público será el jurado que decidirá cuál es la mejor tortilla del país, con la participación de 15 de los mejores restaurantes de España.

Valencia se prepara para acoger la primera edición del festival The Best Tortilla, un evento inédito que promete ser un auténtico homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española: la tortilla de patatas. Este festival se celebrará del 4 al 9 de octubre en los icónicos Jardines de Viveros, donde los asistentes podrán degustar una cuidada selección de tortillas preparadas por 15 restaurantes de distintas regiones de España. Lo novedoso del certamen es que será el propio público quien tendrá la responsabilidad de votar y elegir la mejor tortilla del país.

Un evento gastronómico único con sabor español

La tortilla de patatas es, sin duda, uno de los platos más populares y debatidos de la cocina española. Su aparente sencillez, hecha a base de patatas, huevos, aceite y, según gustos, cebolla, la ha convertido en el centro de una conversación culinaria que parece no tener fin. ¿Es mejor con cebolla o sin ella? ¿Debe la tortilla ser jugosa o más compacta? Estas preguntas podrán tener una respuesta gracias a The Best Tortilla, donde se presentarán diferentes estilos y variantes de este clásico.

La competición se estructurará de forma sencilla: los 15 restaurantes participantes ofrecerán su mejor versión de la tortilla de patatas, y los asistentes podrán comprar su pincho, degustarlo y emitir su voto. La suma de todos los votos determinará quién se alza con el título de la mejor tortilla de patatas de España en 2024. La gran novedad es que no habrá un jurado experto ni grandes chefs en las decisiones, sino el gusto del público, lo que añade un factor de emoción y autenticidad a la competencia.

Los finalistas: templos de la tortilla de toda España

Los 15 restaurantes seleccionados no son cualquiera; provienen de distintos puntos de la geografía española, cada uno con su estilo particular y su manera de entender la tortilla de patatas. Entre los participantes destacan nombres tan icónicos como Zahara Cafetería de Ferrol, con su tortilla al estilo gallego, y Fortaleza 1786, de San Sebastián, famoso por su apuesta tradicional. Piraña, de Valladolid, también se presenta como uno de los favoritos, conocido por sus tortillas cremosas y generosas.

La representación valenciana estará en manos de restaurantes locales como QueenPotato y Pichurrita, mientras que algunos otros participantes, como el madrileño Pez Tortilla, llegarán con propuestas que han arrasado en la capital. Además, la presencia de figuras mediáticas, como el influencer gastronómico madrileño David Gelicook, añade un toque de modernidad y difusión al evento.

La tortilla, entre la tradición y la innovación

Uno de los grandes atractivos del festival será la posibilidad de explorar las diversas interpretaciones de la tortilla. Los asistentes podrán saborear desde las más tradicionales, que respetan la receta original con cebolla o sin ella, hasta las versiones más innovadoras que añaden ingredientes poco convencionales, como trufa, chorizo o incluso variantes más atrevidas como la tortilla carbonara. Será una oportunidad para que los amantes de la gastronomía descubran nuevas formas de disfrutar de este clásico plato, sin dejar de rendir tributo a la receta tradicional.

Valencia, en este sentido, se convertirá durante unos días en la capital de la tortilla, atrayendo tanto a vecinos de la ciudad como a turistas y amantes de la cocina que no quieran perderse la oportunidad de ser parte de este evento tan especial.

Música en directo y tardeos para amenizar el festival

El festival The Best Tortilla no solo será una experiencia gastronómica, sino también cultural. A lo largo de los días que durará el evento, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación de música en directo que acompañará las degustaciones. Bandas locales como La Pelona, Calle Levante, Castigatis, Margott y Generación Z, entre otros, serán los encargados de poner ritmo a las tardes de los asistentes.

Este ambiente festivo y desenfadado, combinado con la buena gastronomía, convertirá los Jardines de Viveros en el punto de encuentro perfecto para pasar la tarde en familia o con amigos. Además, se espera que los “tardeos”, tan populares en la cultura valenciana, tengan un protagonismo especial durante los días del festival, creando un ambiente distendido donde la música, las risas y las buenas conversaciones sean parte del menú.

Cómo asistir y disfrutar del festival

Para evitar aglomeraciones y largas esperas, la organización ha habilitado una opción de preventa de pinchos a través de su página web oficial. Los interesados pueden adquirir sus degustaciones de manera anticipada, asegurándose así de no perderse ninguna de las creaciones que los finalistas traerán a Valencia. En la misma página web se pueden consultar también los detalles del evento, como los horarios por día y las actividades programadas.

El festival, que será de entrada gratuita, está diseñado para todos los públicos, por lo que se espera una gran afluencia de personas de todas las edades y procedencias. Los horarios del festival serán de 18:00 a 00:00 el día de la inauguración, y a partir del día 5 de octubre, el recinto abrirá desde las 11:00 hasta las 00:00, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de un día completo de actividades y degustaciones.

Un festival que promete repetir

Este primer festival para elegir la mejor tortilla de España en Valencia tiene todo lo necesario para convertirse en una cita anual ineludible. No solo se trata de una competición culinaria, sino de una celebración en torno a la cultura gastronómica española y la pasión por uno de sus platos más representativos. Además, la interacción directa del público como jurado aporta una frescura y cercanía que otros concursos de este tipo no siempre logran.

Con su combinación de gastronomía, música y ambiente festivo, The Best Tortilla promete ser uno de los eventos más destacados en la agenda cultural y gastronómica de Valencia este otoño.

¿Te animarás a participar en la votación? ¿Prefieres la tortilla con cebolla o sin ella? ¡Comparte tu opinión y forma parte de esta deliciosa competición!