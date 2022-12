Cerramos la última reseña literaria de 2022 con una nueva entrega de los alumnos del colegio San Enrique, en Quart de Poblet (Valencia). Durante 2022 hemos publicado 34 reseñas literarias elaboradas por estudiantes de este innovador centro educativo, y hoy publicamos «Arsène Lupin, le bouchon de cristal«.

Estas reseñas forman parte del proyecto «Lectura en los medios», una propuesta de fomento lector en la que cada estudiante puede elaborar una reseña literaria sobre libros que han leído y éstas se publican en medios de comunicación como nuestro diario o en Radio Manises 105.7fm en su programa «i mañana viernes». Es necesario destacar que este proyecto ha sido reconocido por múltiples premios nacionales y que el propio Ministerio de Educación lo ha publicado como experiencia educativa inspiradora para que otros colegios la repliquen.

Título del libro: Arsène Lupin, le bouchon de cristal

Autor: Maurice Leblanc

Editorial: Lectura Graduada.

C’est une adaptation de niveau 1 du livre Arsène Lupin, le bouchon de cristal, de 1912.

L’auteur original est Maurice Leblanc et l’éditeur est Clé International.

Arsène Lupin et ses compagnons vont cambrioler une villa. Ses complices, Gilbert et Vaucheray entrent et Grognard et Le Ballu restent dans la voiture. Mais le domestique est dans la maison, il tire sur Vaucheray et celui-ci le poignarde. La police arrive et Lupin prétend qu’il est le propriétaire et Vaucheray et Gilbert les meurtriers. Gilbert glisse alors discrètement un objet dans la main de Lupin.

L’objet est un bouchon de cristal qui disparaît quand Lupin arrive à son appartement. Alors, Lupin entre au service de Daubrecq pour enquêter et il trouve une note lui disant d’abandonner l’enquête.

Lupin rencontre alors une dame qui cherche aussi le bouchon de cristal. C’est la mère de Gilbert. Elle dit que le bouchon contient une liste de 27 politiciens corrompus et que cette liste peut sauver son fils Gilbert.

Daubrecq est sequestré. Lupin réussit à le libérer mais Daubrecq le blesse et le laisse inconscient.

Plus tard, Lupin et ses compagnons découvrent que le véritable bouchon de cristal est l’oeil de verre de Daubrecq. Ils trouvent la liste des 27 et ils libèrent Gilbert.

J’ai aimé la première partie du livre et la présentation. Par contre, il y a des passages un peu confus pour une adaptation.

El autor de esta reseña literaria es Roberto C, alumno del colegio San Enrique.