Michael Jackson’s Moonwalker es un videojuego basado en el famoso cantante y bailarín Michael Jackson. El juego fue lanzado originalmente para las máquinas arcade en 1988 y luego fue adaptado para varias plataformas de consola, incluyendo Sega Genesis, Sega Master System y Sega Game Gear.

En el juego, los jugadores controlan a Michael Jackson mientras intentan salvar a varios niños que han sido secuestrados por un grupo de maleantes. A medida que avanzan a través de diferentes niveles, los jugadores deben enfrentarse a hordas de enemigos y jefes finales mientras intentan completar diversas tareas y puzzle.

El juego es conocido por su banda sonora, que incluye algunos de los éxitos más populares de Michael Jackson, como «Beat It» y «Billie Jean». También es famoso por sus características especiales, que incluyen secuencias de baile y poderes especiales que Michael Jackson puede utilizar para derrotar a sus enemigos.

Aunque el juego no es tan conocido como algunos de los otros títulos de Michael Jackson, sigue siendo una opción popular para los fans del cantante y los jugadores que buscan una experiencia de juego divertida y nostálgica.

ubo un tiempo en el que los videojuegos irrumpieron con tanta fuerza en el terreno mediático y cultural que todo el mundo quiso subirse al carro y probar suerte, aunque no todos triunfaron, como

el caso del infame juego de E.T. de Atari que en 1982 terminó sus días enterrado en el desierto de lo malo que era. Hasta que hace tan solo unos años Microsoft decidió desenterrarlo como parte de un documental. El caso de hoy no es tan exagerado, pero recientemente ha salido a la luz un rarísimo juego de Michael Jackson que todo el mundo daba por perdido.El rey del pop también quiso aparecer en los videojuegos a través de juegos arcade como Scramble Training, de SEGA. La compañía japonesa quiso aprovechar el tirón de Michael Jackson para popularizar sus máquinas recreativas Sega World. El principio de una estrecha colaboración entre SEGA y el cantante que continuó en otros juegos. La leyenda urbana dice que Michael Jackson participó en Sonic 3.

So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie?

Se trata de una secuencia FMV de poco más de 10 minutos y protagonizada por Michael Jackson conocida popularmente como Michael Jackson in Scramble Training. Como se explica en el vídeo de a continuación, se trata de un juego destinado a ser jugado en las máquinas recreativas de SEGA en 1992, pero tras el cierre de este negocio y gracias a la labor de un coleccionista, se han podido rescatar estas piezas interpretadas y dobladas por el mismo Michael Jakcson. Echa un vistazo.

Durante muchos años Michael Jackson fue un gran contribuidor de la indistria de los videojuegos, incluso llegó a protagonizar un videojuego de forma póstuma. Hablamos de Just Dance 2011: Michael Jackson: The Experience, un juego musical y de baile más acorde al legado de del rey del pop que esta extrañísima colaboración con SEGA de la década de los 90.