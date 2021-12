Los alumnos del colegio San Enrique nos traen hoy una nueva reseña literaria, se trata del libro “C’est moi le plus beau” de Mario Ramos. En esta ocasión los alumnos nos reseñan un interesantísimo libro en francés, y es que debemos recordar la importancia de trabajar una segunda lengua extranjera. Lectura en los medios es un proyecto de innovación educativa reconocido por la Consellería de Educación de Valencia y que se desarrolla conjuntamente entre Valencia Noticias, Radio Manises y el Colegio San Enrique, de Quart de Poblet.

Título: C’est moi le plus beau

Autor: Mario Ramos

Editorial: L’Ecole des Loisirs

Le personnage principal est le loup, un personnage vaniteux, fier et méchant. Et les personnages secondaires sont le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, les sept nains, Blanche-Neige et le petit dragon.

Un jour, le loup enfile son plus beau costume et part se promener dans la forêt pour se faire admirer. Il rencontre le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, les sept nains, Blanche-Neige et le petit dragon. Et, les méprisant tous, il pose la même question : qui est le plus beau? Et ils répondent tous la même chose parce qu’ils ont peur du loup : Le plus beau, c’est toi, le loup. Tous, sauf le petit dragon, qui dit autre chose : Le plus beau est mon père. Et quand il dit cela, il crache du feu sur le loup qui se retrouve sans fourrure. En fin de compte, le loup a changé et maintenant c’est un perdant et avant c’était un loup fier et vaniteux.

J’ai vraiment aimé ce qui s’est passé dans l’histoire parce que le dragon donne une leçon au loup : tu n’as pas à te sentir supérieur aux autres ou à te sentir mieux que les autres parce que tu es plus vieux ou plus grand. Et vous n’avez pas besoin d’aller vers des personnes plus faibles pour vous sentir mieux.

J’ai été frappé par le fait que presque tous les personnages répondent à la même question parce qu’ils ont peur du loup, parce qu’ils se considèrent inférieurs au loup. Et que le petit dragon a défié le loup parce qu’il n’a pas peur du loup et ose le défier parce que c’est une personne courageuse.

La autora de esta reseña es Miriam Pérez