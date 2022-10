Hoy los alumnos del Colegio San Enrique nos presentan una nueva reseña literaria del libro «El pequeño dragón Coco» de Ingo Siegner. Lectura en los medios es un proyecto interdisciplinar que se desarrolla en el colegio San Enrique, en Quart de Poblet (Valencia) mediante el cual los alumnos leen libros y posteriormente elaboran reseñas literarias que se publican en Valencia Noticias. También otras reseñas las emiten en Radio Manises, dentro del programa «i mañana viernes».

Gracias a iniciativas como esta el colegio San Enrique se ha convertido en los últimos años en un centro de referencia en innovación educativa, logrando importantes premios nacionales.

Título: El pequeño dragón Coco.

Autor: Ingo Siegner.

Editorial: La Galera

El libro «El pequeño dragón Coco» nos cuenta las aventuras de Coco, Matilde y el dragón de agua, quienes luchan contra el mago «Barbita» y disfrutan de aventuras muy divertidas.

Matilde es muy miedosa y se asusta con facilidad. Coco es más valiente y le encantan las aventuras. Él es un dragón de fuego

El pequeño dragón Coco es un libro que me ha gustado mucho porque viven muchas aventuras y porque aparece un dragón de agua. Una parte que es muy divertida es cuando el dragón de agua, que se llama Amadeo, se come el barco. Personalmente me gustan los dragones y también las historias de aventura, por eso este libro es tan interesante.

Marco es alumno del colegio San Enrique, le encanta la lectura y este es uno de sus libros favoritos desde hace años.