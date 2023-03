VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Hoy los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, nos presentan la reseña de este interesante libro de Laura Gallego, autora del mismo pueblo. Gracias a este proyecto de innovación educativa los estudiantes se convierten en críticos literarios y elaboran reseñas de libros que han leído y que publicamos en nuestro medio de comunicación.

En este proyecto colaboran más de 200 estudiantes junto a sus profesores, y está coordinado por el docente Francesc Vicent Nogales Sancho.

Título: Héroes por casualidad.

Autora: Laura Gallego

Editorial: Bruño

La princesa Griselda tenía que casarse con un príncipe y el rey y la reina dijeron a los héroes de otros reinos que para casarse con la princesa tenían que conseguir el cetro del Gran Brujo. Entonces al principio ningún héroe quería ir, pero al final seis de todos los héroes se ofrecieron voluntarios.



La princesa Griselda que estaba allí, antes de que al día siguiente emprendieran el viaje les dijo a Ratón y Lila que acompañarán al caballero negro que era un héroe ya que era el que más le gustaba y que le dieran la espada mágica que había hecho Ratón. Al día siguiente emprendieron el viaje. En el viaje tuvieron que parar en una posada. Al siguiente día cuando iban de camino vieron dos carteles: uno que indicaba para ir al castillo del Gran Brujo y otro a la cueva del Dragón del bosque-tan-peligroso-que-de-él-no-vuelve-nunca-nadie; todos excepto el Caballero Negro, Lila y Ratón fueron por el camino hacia el castillo y ellos tres por el otro, ya que al caballero negro le fascinaban los dragones.



Allí el dragón tenía secuestrada a la princesa Bellaflor, que la salvaron y también le quitaron el dolor de muela al dragón, ya que tenía una parte de una armadura entre las muelas. A cambio el dragón los llevo al puente donde estaba el troll, pero estaba aturdido en el suelo porque los demás héroes antes de que se los comiera, le dieron un buen golpe en la cabeza porque fallaron sus adivinanzas. Asique Lila, Ratón, el Caballero Negro y la princesa Bellaflor pasaron sin problemas el puente. Llegaron al castillo del Conde Ramiro que los acogió. Pero Lila, Ratón y al Caballero Negro se fijaron en que el Conde Ramiro miraba mucho el cuello de la princesa y por la noche fueron a investigar el castillo. Después de bajar casi a los sótanos aparecieron unos fantasmas, que les dijeron que el Conde Ramiro había secuestrado a sus amigos. Entonces los fantasmas les llevaron donde estaban, pero la puerta estaba cerrada con llave y Lila les enseñó a sus amigos las llaves que se las había robado al Conde Ramiro. Los salvaron porque estaban metidos en ataúdes y cuando salieron llegó el Conde Ramiro que más tarde se hizo cenizas porque la princesa Bellaflor abrió la cortina y sol lo hizo cenizas, ya que el Conde Ramiro era un vampiro.



Luego continuaron por el camino y llegaron a un pantano donde estaban dando vueltas porque no se sabían el camino. Entonces fueron a preguntar a una vieja choza donde había una anciana con la piel verde y una verruga en su larga nariz. Entraron en la choza de la anciana y esta les dio una sopa que era un conjuro para convertirlos en cerdos, pero Lila se la dio a dos cerdos que tenia la anciana y se convirtieron en humanos porque al darles de nuevo la sopa otra vez, volvieron a su estado original. Se lanzaron sobre la vieja bruja y la machacaron.



Tras ello siguieron su camino y llegaron al castillo de un gigante que para poder pasar le tenían que vencer o darle una dama cada uno de ellos, porque en el castillo tenía una colección de damas.

Al final todos lo vencieron y se marcharon hacía el castillo del Gran Brujo.



Una vez allí en la entrada se encontraron con dos esbirros, que protegían la entrada para que nadie accediera al castillo.

Cuando alguien quería pasar el Gran Brujo les lanzaba un rayo azul a los esbirros para dar miedo a quien quisiera acceder. A los héroes sobre todo a Robustiano no les daba miedo y no entendían porque lanzaba los rayos a los esbirros que son de su confianza en vez de a ellos.

Al tercer rayo pasaron desapercibidos entre los esbirros, ya que estos estaban ocupados lamentándose.



Cuando entraron al castillo del Gran Brujo, Lila, Ratón y el Caballero Negro se enfrentaron al Gran Brujo.

El Gran Brujo intentó darles con un rayo, pero les volvió a dar a los esbirros porque estaba perfeccionando sus hechizos y Ratón le lanzó una bola de fuego que lo chamusco.



El Gran Brujo les dio el cetro y cuando se iban a marchar aparecieron Robustiano, Adelfo y Baldomero que tardaron más porque acompañaron a Robustiano a coger más tesoros.



Los seis se lanzaron sobre el Gran Brujo para conseguir su anillo con el que lanza los rayos, pero él no quería dárselos, pero llegaron los tres bárbaros y dijo que se lo daba pero que los barbaros no le pegasen.



Cuando volvieron al castillo de los reyes les dijeron a los héroes que tenían que salvar a la princesa Griselda, que había sido secuestrada y que días más tarde sería la ceremonia para casarlos, al Caballero Negro y a ella.



Entonces Bellaflor se puso a llorar como de costumbre y el Caballero Negro dijo que no se casaría con la princesa Griselda. Les dio el cetro y cuando se quitó el casco resultó que era la propia Griselda, dejando a todos sorprendidos.

Me han gustado todas las aventuras y sobre todo el final me ha llamado la atención, porque se desvela quien es el Caballero Negro. Me ha gustado mucho el libro y sobre todo el final donde se descubre que el caballero negro es Griselda. Mientras leía todo el libro tenía el misterio de quien era el Caballero Negro y sospechaba que era ella, pero hasta el final que se confirma se mantiene la intriga.

Me han gustado todos porque cada uno tiene su personalidad, algunos son más graciosos, otros más valientes… etc.

Me ha gustado el libro porque tiene muchas aventuras y es entretenido.

El autor de esta reseña es Iker C.