El proyecto Lectura en los Medios, o Reseña tu Lectura, nació en 2018 como propuesta de un grupo de alumnos del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet (Valencia).

A lo largo de estos 5 cursos escolares se han publicado centenares de reseñas literarias escritas por niños y niñas de Primaria, así como alumnos de Educación Secundaria. El proyecto fue reconocido en 2020 con el Premio Grandes Iniciativas, de Atresmedia, y con el Premio Nacional de Aprendizaje-Servicio. Esta sexta temporada nuestro periódico, Valencia Noticias, en su apuesta por dar voz a los estudiantes y fomentar un espacio de aprendizaje, amplía las reseñas literarias para que pueda participar otro centro educativo. Se unen al proyecto los alumnos de Secundaria del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Alginet, desde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, guiados y acompañados por su profesora Sandra Oltra. Nos sorprenden gratamente con la reseña literaria del libro “Mentira” escrito por Care Santos de la editorial Edebé.

Título: Mentira

Autor: Care Santos

Editorial: Edebé

Esta novela cuenta la historia de Xenia, una adolescente que es una buena estudiante y cuyo sueño es estudiar Medicina. Sus resultados académicos y su rendimiento escolar siempre han sido excelentes, pero empiezan a bajar cuando se enamora de Marcelo López, un chico que ha conocido en un foro literario de Internet donde se analiza el libro de “El Guardián entre el centeno” de J.D. Salinger.

Desde esta afición común que tienen ambos hacia la lectura en general y a Salinger en particular, empiezan a escribirse, a contarse su vida, intercambian correos electrónicos y entablan una relación. Hablan de su vida, de sus aficiones, Marcelo le manda una foto, le habla de su instituto, de su deporte favorito, de su gimnasio y Xenia se enamora.

Xenia busca una cita pero Marcelo le pone excusas, y ella tiene tantas ganas de conocerlo que quiere provocar un encuentro, así que primero va a buscarle al Instituto. Al no encontrarlo, se presenta en el gimnasio donde supuestamente da clases. En ese momento, se da cuenta de que él no está allí y que no es quién pretende ser, entonces se va a su casa, decide escribirle y preguntarle por qué no se encuentra allí.

Decepcionada y furiosa, Xenia se siente engañada. Por ese motivo, decide contarles toda la historia a sus padres. Poco después, llega a su instituto un paquete a su nombre, desde la Cárcel de Menores que contiene un diario, firmado por un tal Eric, quién resulta ser el verdadero nombre de Marcelo. En él, le explica la verdad sobre él, su familia, su vida y lo que le ha llevado a la cárcel. Xenia se siente desesperada y quiere ir a verlo, pero primero tendrá que hablar con sus padres, para ir a visitarlo e intentar sacarlo de ahí porque se ha enamorado profundamente de él.

Por una parte, me ha gustado porque es una novela romántica y de mucha intriga. También, me ha gustado porque te entran ganas de seguir leyendo para saber qué pasa, cómo se desarrolla la historia y en qué se basa.

Por otra parte, no me ha gustado porque es una historia triste. No obstante, he aprendido que no todos los perfiles que hay en las redes sociales son reales y fiables.

En conclusión, la novela te enseña que has de ir con cuidado con internet, ya que puede ser extremadamente peligroso. Opino también que este libro es adecuado para la gente que le gustan las historias de amor e intriga.

Esta reseña ha sido escrita por Alba Espert García, estudiante de 12 años de 1º ESO del Colegio “Sagrado Corazón de Jesús” de Alginet .