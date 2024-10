Valencia noticias – Noticias de Valencia



El burraniense, récord de España y Europa en fuerza, es homenajeado por la presidente de Les Corts, Llanos Massó, tras arrastrar dos camiones con un peso total de 34.820 kilos.

En un emotivo acto celebrado el 4 de octubre de 2024, Les Corts Valencianes recibieron a uno de los deportistas más destacados del panorama nacional, Roberto Perelló, conocido como el “hombre más fuerte de España”. El burraniense, quien ostenta los récords de España y Europa en pruebas de fuerza, fue recibido por la presidente de Les Corts, Llanos Massó, quien le ofreció un reconocimiento especial por sus impresionantes logros deportivos. Durante la recepción, Perelló compartió algunos de sus planes futuros, que incluyen la posibilidad de batir un récord mundial en los próximos meses.

Un logro impresionante: 34.820 kilos arrastrados

Roberto Perelló, oriundo de Burriana (Castellón), logró una hazaña que ha sorprendido a la comunidad deportiva y a los aficionados del deporte de fuerza: arrastrar dos camiones, con un peso total de 34.820 kilos, a lo largo de 20 metros. Esta proeza tuvo lugar en mayo de 2024, y desde entonces, ha captado la atención de muchos, tanto a nivel nacional como internacional. Perelló ha demostrado con esta gesta su imparable determinación y una capacidad física que le ha llevado a ser considerado no solo el hombre más fuerte de España, sino también uno de los más destacados en Europa.

Durante el acto de homenaje, Llanos Massó destacó la relevancia de las hazañas de Perelló, comparando su esfuerzo con el de otros deportistas que, aunque más conocidos, no enfrentan retos tan duros. “Que las gestas de Roberto no sean tan conocidas como las de otros deportistas no significa que requieran menos atención”, comentó Massó, subrayando que el trabajo y la dedicación de Perelló merecen el mismo reconocimiento y respeto.

El deporte de fuerza: un mundo de retos extremos

El deporte de fuerza, también conocido como “strongman”, consiste en una serie de pruebas extremas donde los competidores deben demostrar su poder físico arrastrando, levantando o empujando objetos de enormes dimensiones. Roberto Perelló se ha labrado un nombre en este difícil mundo, donde cada reto requiere una preparación física y mental excepcional.

Entre las pruebas más populares en este tipo de competiciones se encuentran el arrastre de camiones, levantamiento de piedras pesadas (conocidas como piedras de Atlas), volteo de neumáticos gigantes y el transporte de cargas pesadas sobre largas distancias. Perelló ha competido en todas estas pruebas, consolidándose como uno de los referentes de este deporte en España y Europa.

La impresionante capacidad de Perelló para mover toneladas de peso con su propio cuerpo no es fruto del azar, sino de un entrenamiento riguroso que involucra no solo fuerza bruta, sino también técnica y resistencia. A lo largo de su carrera, Perelló ha demostrado una y otra vez que el límite lo pone la mente, y su esfuerzo por romper barreras le ha llevado a conseguir varios títulos y marcas en el ámbito internacional.

Un posible récord mundial en el horizonte

Durante la recepción en Les Corts, Roberto Perelló compartió algunos detalles sobre sus próximos desafíos. Según reveló, se encuentra entrenando para intentar romper un récord mundial de fuerza, una hazaña que podría consolidarle como el hombre más fuerte del planeta. Si bien no se han revelado todos los detalles de la prueba que intentará realizar, se sabe que estará relacionada con el arrastre de vehículos pesados, una disciplina en la que ya ha demostrado ser un maestro.

Perelló comentó que su motivación no es solo alcanzar marcas personales, sino también visibilizar el deporte de fuerza en España y fomentar que más jóvenes se interesen en esta disciplina. “Este deporte necesita más reconocimiento, especialmente porque requiere mucho sacrificio y no siempre recibe la atención que merece”, declaró. Además, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido por parte de las autoridades valencianas y su comunidad.

Llanos Massó: “Un orgullo para toda la Comunidad Valenciana”

Llanos Massó, presidente de Les Corts Valencianes, elogió la determinación y el esfuerzo de Roberto Perelló, señalando que sus logros son un ejemplo de superación y dedicación. Massó destacó la importancia de dar visibilidad a deportistas como Perelló, cuyos éxitos no siempre son reconocidos a nivel mediático pero que representan un gran orgullo para la Comunidad Valenciana.

“Roberto es un ejemplo de que con esfuerzo y perseverancia se pueden lograr grandes cosas. Es un orgullo para toda la Comunidad Valenciana, y no cabe duda de que su próximo desafío, el récord mundial, será un hito que todos celebraremos”, afirmó Massó durante la recepción.

El encuentro también sirvió como oportunidad para que Perelló hablara sobre la importancia del apoyo institucional y el reconocimiento público para aquellos deportistas que practican disciplinas menos mediáticas. Según el burraniense, recibir este tipo de homenajes no solo le motiva a seguir superándose, sino que también ayuda a dar a conocer su deporte a nuevas generaciones.

Una trayectoria marcada por la superación

El camino de Roberto Perelló en el mundo de la fuerza ha estado lleno de desafíos. Desde sus inicios, ha tenido que enfrentarse a una dura competencia tanto en España como en Europa, donde el deporte de fuerza es especialmente popular. Sin embargo, gracias a su tenacidad y a un constante esfuerzo de superación, ha conseguido situarse entre los mejores del continente.

Además de su dedicación a la competición, Perelló también se ha involucrado en la promoción del deporte a nivel local, organizando eventos y exhibiciones en su localidad natal de Burriana y en otros municipios de la Comunidad Valenciana. Estos eventos no solo atraen a aficionados del deporte de fuerza, sino que también sirven para fomentar el interés en el ejercicio físico y la salud entre los jóvenes.

Reflexión final

El reconocimiento a Roberto Perelló por parte de Les Corts Valencianes no solo pone en valor su impresionante logro personal, sino que también subraya la importancia de apoyar a todos los deportistas, independientemente de la disciplina que practiquen. En una sociedad donde los deportes más mediáticos suelen acaparar toda la atención, gestas como la de Perelló nos recuerdan que el esfuerzo y la dedicación merecen ser celebrados en todas sus formas.

¿Crees que el deporte de fuerza debería tener más reconocimiento en España? ¿Qué otros deportistas crees que merecen una mayor visibilidad por sus logros menos conocidos?