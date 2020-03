Les Corts vetan la derogación de la ley de memoria histórica que pedía Vox con la abstención de PP y Cs

El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado, con los votos de los partidos firmantes del pacto del Botànic y la abstención de PP y Cs tramitar la propuesta de Vox para derogar la ley de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.

El diputado de Vox, David García, ha defendido que esta ley busca «la división entre los españoles, juzgar la historia desde el rencor y crear una verdad oficial sobre la que no se puede disentir». Aseguró que «tira por tierra la reconciliación que nuestros abuelos y padres lograron alcanzar en la Transición» y solicitó una ley de «concordia nacional».

El debate ha vivido un momento de gran tensión cuando la diputada de Unides Podem, Estefanía Blanes, defendió que la ley era un «antídoto para la gente como ustedes» que defienden el «racismo, la homofobia y niegan la violencia de género». El presidente de Les Corts, Enric Morera, le ha solicitado que se abstuviese de realizar ese tipo de acusaciones y Blanes ha protestado diciendo que le estaba coartando su libertad de expresión.

Posteriormente, ha defendido que la ley no discrimina a nadie porque «unos están en cunetas y otros en panteones» y remató diciendo: «Por fin se ha hecho Justicia». Fue entonces cuando el diputado de Vox José María Llanos le ha dicho que su abuelo estaba en una cuneta y añadió: «usted es una sinvergüenza».

Abstención condicionada

Por su parte, el PP ha argumentado su abstención anunciando que presentará una Ley de la Concordia para sustituir a la actual norma.

Ciudadanos ha dicho no votaría en contra, a pesar de no estar de acuerdo con Vox, porque no está conforme con la apropiación que, a su juicio, hace la izquierda de la memoria histórica.

La socialista Trini Castelló ha acusado a Vox de pretender con esta iniciativa «perpetuar la indignidad y las injusticias en un estado democrático, algo que desde el PSPV no van a consentir». Además, calificó de «infamia» e «indecente» tratar de poner en el mismo plano al culpable y a las víctimas.

Ha defendido que la ley de memoria democrática está basada en el derecho a conocer la verdad, a la justicia, a investigar y en el reconocimiento de las víctimas, e ha instado a Vox a reconocer que lo que quiere es «gente ignorante y una España que no sepa la verdad».