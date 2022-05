Siete euros y medio. Una cifra extraña para una nueva moneda que ha entrado en circulación el pasado 5 de mayo. Sin embargo, no será moneda de curso en todos los países de la eurozona. No en España, sin embargo. El Banco de Portugal ya ha anunciado que esta moneda hecha con una aleación de plata está desde ayer en el bolsillo de los ciudadanos lusos.

La moneda de 7,5 euros realizada en plata

La nueva moneda se ha añadido con una aleación de plata. Tiene, al igual que otras monedas conmemorativas, un nombre especial: ‘Conclusión 1522’. Esta pieza será distribuida entre los portugueses a través de los bancos y también desde el propio departamento de Tesorería del Banco de Portugal. Se emitirán aproximadamente 50.000 monedas aunque no se podrán efectuar reservas de las mismas. Por este motivo, si solo va a ser moneda de curso legal en Portugal no podrá ser utilizada para poder pagar con ella en otro país europeo. Según informa el organismo portugués en la nota oficial, sólo tiene poder liberador en Portugal, es decir, se puede emplear como instrumento de pago pero únicamente dentro del territorio portugués y no en otro país.

¿Cómo es esta nueva moneda?

El perfil de Twitter del Banco de Portugal ha desvelado los dibujos que aparecen grabados en el reverso y anverso de la moneda. En la cara, hay una representación del globo armilar, con la leyenda “Sphera Mundi” y a la izquierda el valor nominal de la misma. En el reverso, una referencia a España, el país vecino, gracias a la representación del navío Victoria comandado por Juan Sebastián Elcano, el único que regresó tras dar la vuelta al mundo. En el canto de la moneda se puede observar tres inscripciones: “2022 Portugal”, “Círculo de Navegación” y “1519-1522”.