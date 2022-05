Maite Ibáñez destaca que el nuevo contrato “beneficiará la economía local e impulsará los comedores escolares como espacios educativos”

Los menús de los colegios y escuelas infantiles de gestión municipal serán elaborados con productos locales, frescos y producidos de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Así se desprende del nuevo pliego de condiciones que determinará la licitación de este servicio, que durante este curso ha atendido a más de 1.000 niños y niñas (1.060 de 1.216 menores de los citados centros escolares de la ciudad). La concejala de Educación, Maite Ibáñez, ha presentado hoy las novedades de este contrato, “que apuesta por las mejoras técnicas, más que por las económicas, fomenta la alimentación saludable, beneficia la economía local, e impulsa los comedores escolares como espacios educativos”.

“Desde la Concejalía de Educación queremos potenciar la alimentación saludable y, por ello, hemos introducido mejoras en los pliegos para la contratación de un servicio de comedor que garantice que la alimentación en los centros educativos municipales sea más saludable, ecológica, equilibrada y utilice productos de proximidad. Consecuentemente, los menús serán elaborados con productos locales, frescos y producidos de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, ha explicado Maite Ibáñez.

La concejala de Educación se ha mostrado “consciente” de “la importancia del papel de la administración pública para potenciar modelos alimentarios más sostenibles, por las implicaciones que tiene tanto en la salud como en la educación de las próximas generaciones”. Y en este sentido, el nuevo pliego “apuesta por las mejoras técnicas más que por las económicas”. “Queda muy claro que la mayor puntuación es para las mejoras nutricionales, ambientales y formativas”, ha aclarado al detallar que la oferta económica pasa del 49 % al 10 % en su valoración general, “con lo cual no va a ser significativa la rebaja económica en la adjudicación del contrato, hecho que han demandado muchas empresas pues aun estando comprometidas con un buen servicio no pueden competir frente a empresas más centradas en ofrecer precios bajos que en una alimentación más de cercanía y calidad”. “Si bien –ha puntualizado la edil- el incremento del coste del servicio no va a repercutir en las familias, lo asume el Ayuntamiento”.

Cítricos, arroz y aceite de València

Según el nuevo pliego de condiciones, los menús escolares tienen que contener verdura fresca y de temporada a diario y, como mínimo, el 50% de estos productos serán obligatoriamente ecológicos. En el caso de las naranjas y mandarinas, el 100%. Concretamente, los cítricos tendrán que de ser valencianos (indicación geográfica protegida (IGP), el aceite de oliva de Denominación de Origen de la Comunitat Valenciana y el arroz de València. “Y así, se intentará acortar el canal de distribución para no encarecer los productos y mejorar su frescura, y se beneficiará la ganancia directa del agricultor, al reducir los intermediarios”, ha resaltado Ibánez.

Por lo que respecta a la configuración del menú, la concejala también ha destacado que, por ejemplo, se servirá de 1 a 3 veces por semana pescado, siendo una de ellas fresco, y se limitará al mínimo el consumo de productos precocinados (máximo 3 veces al mes, cuando la Guía de Conselleria establece un máximo de 6 veces al mes), fritos, etc

Respecto a los criterios dependientes de juicios de valor, es decir, aquellos que no se pueden contabilizar a través de fórmulas (proyecto educativo, plan de formación y calidad ambiental o residuos) “se ha potenciado tanto la calidad de las actividades de ocio y tiempo libre, que deberán ir en consonancia al proyecto del centro como la formación del personal de cocina y monitores, tanto para el conocimiento de nuevas técnicas culinarias como de las distintas alergias, intolerancias alimentarias, reducción y recogida de residuos”.

“Hay que tener en cuenta que el comedor escolar se entiende como un espacio educativo más, en el que los niños y las niñas adquieren hábitos de alimentación saludable, de convivencia y respeto al entorno”, ha subrallado Maite Ibáñez, al informar de que los nuevos pliegos “también ponen el acento en el reciclaje y la reducción de residuos” y aclarar que, por ejemplo, el suministro de los productos se hará, como norma general, en recipientes reutilizables.

Por último, la concejala ha destacado que el Ayuntamiento ha hecho un protocolo de seguimiento del cumplimiento de las condiciones que se establecen en los pliegos, en colaboración con la Concejalía de Salud y Consumo. “En definitiva, es un proyecto municipal de máximos; los colegios y escuelas infantiles municipales son pioneros en modelo de alimentación saludable y equilibrada y en la lucha contra la obesidad infantil. Y nuestro objetivo es que los niños y niñas coman mejor”.

El pliego de condiciones presentado hoy afecta al servicio de comedor escolar y monitores y monitoras de las escuelas infantiles de Pinedo, Quatre Carreres, Solc, Gent Menuda y Diputada Clara Campoamor, así como de los colegios municipales Fernando de los Ríos, y Benimaclet. El contrato se adjudicará por lotes y por un montante total de más de 3,5 millones de euros.

Las nuevas condiciones para la prestación del servicio han sido impulsadas desde la Sección de Centros Educativos de la Concejalía de Educación, con el apoyo y asesoramiento del Consell Alimentari Municipal de València (CALM) dentro del cual está el grupo de trabajo de compra pública, así como del Centro de estudios rurales y de agricultura internacional (CERAI), conforme al Pacto de política alimentaria urbana de Milán y la Estrategia agroalimentaria de Valencia. También se ha seguido la Guía de la Conselleria de Sanidad.

Disponemos de corte de voz y material gráfico.