Como bien siendo habitual en estos casos, lo primero que se solicita al usuario que accede a la web fraudulenta son sus credenciales de acceso a la banca online. No obstante, con estas credenciales se pueden realizar consultas en la cuenta de la víctima, pero no transferencias de dinero. Es por eso que las plantillas usadas en casos de phishing están diseñadas para solicitar también la firma electrónica del usuario, la cual no deja de ser una palabra de verificación elegida para confirmar ciertas operaciones.