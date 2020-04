El Ayuntamiento advierte que sancionará a quien no cumpla las normas y que puede volver a cerrar los parques

VALÈNCIA,Los niños han salido de sus casas este domingo por primera vez en seis semanas de confinamiento y han paseado por los parques de València, reabiertos para la ocasión, entre llamadas a la prudencia y la responsabilidad de las autoridades para que no haya un retroceso en la situación de la pandemia de coronavirus.

El primer domingo de salidas para los niños menores de 14 años ha coincidido con temperaturas cálidas y un clima soleado, que ha animado a los pequeños a salir de casa por primera vez en semanas. Pero deben hacerlo cumpliendo las normas del Ministerio de Sanidad para evitar la propagación del coronavirus: se permite un paseo al día de una hora, en un radio de un kilómetro de su domicilio, con un adulto que conviva con ellos y deberán mantener una distancia interpersonal con terceros de al menos dos metros.

El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aaron Cano, ha explicado que este domingo “no se iba a aplicar ninguna sanción”, sino que era el día para “explicar a la gente los motivos por los que uno puede ser sancionado”.

“Mañana se procederá a las sanciones, la pedagogía termina hoy a las 21 horas de la noche”, ha advertido el edil, que ha avanzado además que si en los próximos días se viera que la situación en los parques y jardines de la ciudad “no es la conveniente para el estado en el que nos encontráramos” el consistorio estudiaría “la posibilidad de cerrar parques y jardines de la ciudad”.

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha compartido un vídeo en redes sociales en el que se aprecia, en los jardines del antiguo cauced del Turia, cómo un grupo de unos seis niños juega a la pelota y varias personas no respetan la distancia social. Este tipo de vídeos ha circulado a lo largo de este domingo a través de redes sociales y mensajería instantánea. “Advertencia: lo que no funcione se dará marcha atrás”, ha señalado Sandra Gómez.

Responsabilidad. Abrimos los jardines para pasear por entornos agradables no para jugar a fútbol. Pensad en que piensan cuando ven esto los restaurantes y comercios cerrados con el enorme esfuerzo económico que están haciendo. Advertencia: lo que no funcione se dará marcha atrás. pic.twitter.com/aBESQxhP54 — Sandra Gómez/?? (@SanGomezLopez) April 26, 2020

“VÍDEOS QUE PREOCUPAN EN UNA ZONA MUY CONCRETA”

El concejal de Parques y Jardines y también vicealcalde, Sergi Campillo, ha afirmado que “en general las imágenes” que ha recibido el consistorio indican que “se están cumpliendo este distanciamiento social”, pero ha remarcado que se han “recibido vídeos que preocupan de una zona muy concreta del jardín del Turia”, con “mucha gente acumulándose y grupos de niños jugando entre ellos cuando está totalmente prohibido”.

El Ayuntamiento, según ha explicado, ha estado evaluando cómo ha sido la utilización de los jardines para ver las “decisiones adecuadas en los próximos días”. Ha avisado que la decisión de abrir los jardines es “reversible”. “La inmensa mayoría son abiertos”, ha reconocido, pero se pueden cerrar los de Viveros o el Turia.

TRASLADARÁN LA INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES

El alcalde de València, Joan Ribó, también se ha pronunciado al respecto en redes sociales. Ha indicado que al final del día el Ayuntamiento evaluará “el grado de cumplimiento o incumplimiento, en qué zonas y franjas horarias”, una información que trasladará a “las autoridades competentes para que lo tengan en cuenta y puedan tomar las decisiones oportunas”.

El gobierno anunció para hoy que los menores pudieran dar paseos

Tanto en València como en todas las ciudades de España nos preocupan algunas imágenes de personas incumpliendo la distancia de seguridad en plazas, calles y parques. Debemos apelar a la responsabilidad. Abro hilo — Joan Ribó (@joanribo) April 26, 2020

Ribó ha valorado que en general “ha habido un grado de cumplimiento aceptable en muchos barrios, pero también ha habido incumplimientos en algunas plazas y en algún tramo del río concreto”. “También propondremos las medidas que cabría tomar para evitar un relajamiento de la seguridad y procurar el máximo bienestar de las familias en estas circunstancias”, ha añadido.

“SI NO HAY RESPONSABILIDAD, HABRÁ RETROCESO”

No solo los responsables municipales han hecho advertencias sobre el transcurso de la jornada en los jardines de la ciudad. La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha compartido a través de sus redes sociales un vídeo en el que se aprecia también cómo en el cauce del río algunas personas no respetan las distancias de separación. “Si no hay responsabilidad habrá retroceso”, ha advertido.

Si no hay responsabilidad habrá retroceso. pic.twitter.com/j3d49Ai2S5 — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) April 26, 2020

También el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado que “algunos vídeos san malos ejemplos” sobre el comportamiento que debe adoptarse en las salidas de los pequeños.

Puig valora que la “sociedad ha sido muy responsable hasta ahora” y pide que en los paseos con menores no “bajemos la guardia”, aunque considera que esos “malos ejemplos” son la “excepción”. Pide “máxima prudencia”, porque “así todos saldremos más pronto y seguros”.