Loteria de Navidad Número del primer premio el 26.590, premiado con el Gordo de Navidad

La administración de Lotería número 1 de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) ha repartido 76 de los 80 millones de euros del ‘Gordo’ que ha dejado este domingo el primer premio del Sorteo de Navidad.

En total, la administración ha vendido 19 series del primer premio del Sorteo y prácticamente la totalidad por ventanilla.

Desde la administración han señalado, en declaraciones a Europa Press este domingo, que el número cuenta con “unas cuantas reservas” habituales, pero que el resto se ha vendido a petición de la clientela, a excepción de 50 décimos que se quedó un bar de la localidad.

Han apuntado que es la primera vez que venden el primer premio del Sorteo de Navidad, aunque sí han repartido la suerte en otras ocasiones por medio del segundo premio.

Asimismo, la administración número 2, también de Sant Vicent del Raspeig, ha venido otra serie completa, 10 décimos, también por ventanilla. En suma, se han repartido otros 4 millones de euros a diez agraciados.

Precisamente, uno de los agraciados ha comentado, en declaraciones a À Punt, recogidas por Europa Press, que lleva dos décadas jugando ese número y que “de momento”, con el dinero, se cambiará el coche por uno “nuevo”.

“Estaba trabajando en una empresa de pulidos que llevaba este número fijo y ya para Navidad me aficioné a comprármelo”, ha detallado el hombre que ha explicado que “no tenía mucha fe” porque es “imposible que toque, porque siempre le toca a todos y nunca te imaginas que te toque a ti”.

“Resulta que era el primero, tenía dudas de si era el primero o el segundo y el camarero del bar me ha dicho ‘que te ha tocado el gordo’. Cuando he oido el 26… digo pues me ha tocado, porque lo tengo memorizado porque lo tengo tantos años fijo”, ha manifestado y se ha congratulado de haber comprado este año también: “Si lo llevo todos los años imaginate que no hubiera comprado este año y me entero que sale”.

76 MILLONES ENTRE MORAIRA Y ALCOI

El número 26.590 ha repartido otros 56 millones de euros en Alcoi y 20 millones más en Moraira.

Precisamente, en la administración El Fortí de Moraira ha vendido cinco series del Gordo. Los décimos se han repartido “uno a uno en ventanilla”, lo que significa “la mejor suerte que puede haber para la gente”, según han explicado desde la administración.

Además, han asegurado que se han enterado del premio por la televisión y se han mostrado “en shock”, “muy emocionados” y “con una alegría inmensa”, al tiempo que han expresado su “sorpresa”.

Los décimos agraciados han sido vendidos a clientes habituales de la administración, según han puntualizado. Además, han explicado que la misma administración vendió hace dos años un cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y un segundo premio del Sorteo de El Niño.

– El número 26.590 ha sido agraciado con el Gordo de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad celebrado este domingo en el Teatro Real de Madrid.