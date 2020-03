Mercadona controlará el aforo de los supermercados y obligará a mantener una distancia de un metro

Asegura que los productos de primera necesidad están “más que garantizados” y pide no acaparar por “solidaridad”

MADRID, Mercadona ha emitido un comunicado en el que anuncia las medidas que llevará a cabo desde este lunes, 16 de marzo, para evitar la propagación del coronavirus, entre las que se encuentra el control del aforo en los supermercados, así como obligar a los clientes a permanecer separados, al menos un metro.

En concreto, indica que se controlará el aforo de los supermercados y se señalizará la distancia mínima exigida entre personas. Para ello, cada supermercado de Mercadona tendrá concretado el aforo máximo que garantice la distancia preventiva de un metro entre cualquier persona.

Asimismo, no se permitirá el acceso una vez completo dicho aforo mientras no abandonen el establecimiento otros clientes. A su vez, en la vía pública de acceso a cada supermercado estará marcada una distancia mínima de un metro para las personas que esperen su turno de entrada a las puertas de los supermercados, que deberá respetarse para poder acceder al mismo.

Mercadona garantizará la separación mínima de un metro entre clientes con recomendaciones del personal del supermercado y con el apoyo de carteles reforzando estas medidas. También estarán marcados límites de un metro en el suelo de la sección de Pescadería y en las líneas de cajas.

El horario de apertura será de 09:00 a 20:00 horas pero, dada la excepcionalidad de la situación, se irá adaptando a las circunstancias cambiantes, modificaciones que, de llevarse a cabo, serán comunicadas en cada momento.

NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES

Mercadona también quiere dejar claro que las tiendas permanecerán abastecidas, “reforzando y garantizando” el suministro de productos básicos y de primera necesidad para que los clientes puedan realizar su compra diaria.

Con el objetivo de proteger la seguridad alimentaria, afirma que no se admitirán, “en ningún caso y bajo ningún concepto”, devoluciones de producto.

En cuanto a las recomendaciones generales que realiza a sus clientes, los trabajadores de Mercadona y, a través de cartelería y megafonía, recordarán que es recomendable acudir solamente una persona a realizar la compra (no en familia, o con niños o grupos), no acudir personas que formen parte de los grupos de riesgo, como ancianos o personas con enfermedades crónicas, o espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento.

En la misma línea, también aconseja que por “solidaridad”, se realice la compra con agilidad y rapidez, que no se almacenen innecesariamente productos porque el suministro de productos de primera necesidad está “más que garantizado”, que se pague preferentemente con tarjeta y se evite el uso de dinero en efectivo.

HIGIENE DE EMPLEADOS Y ESTABLECIMIENTOS

Por último, Mercadona recuerda que ha adoptado medidas internas para reforzar la salud y seguridad de sus trabajadores, entre las que se encuentra la entrega por la empresa de los utensilios de higiene y prevención necesarios, y la adopción de los criterios específicos respecto a la salud.

Igualmente, se han reforzado los procesos de desinfección y limpieza diarios de sus instalaciones con servicios externos.

“En estos momentos, y de acuerdo con la situación excepcional en la que está inmersa el país, en Mercadona estamos adoptando estas medidas excepcionales para colaborar y hacer frente a esta crisis. Rogamos a nuestros clientes la máxima colaboración en el cumplimiento de dichas medidas”, concluye el comunicado.