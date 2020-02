Messi y Fati conectan para ganar al Levante en un minuto

FICHA: 2. Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong (Arthur, min.80), Rakitic; Messi, Griezmann (Sergi Roberto, min.70) y Ansu Fati (Rique Puig, min.87). 1. Levante: Aitor Fernández; Jorge Miramón, Rubén Vezo, Postigo, Toño García; Campaña, Melero (Mayoral, min.60), Vukcevic (Bardhi,min.78), Rochina; Roger y Morales (Hernani, min.60). Goles: 1-0, min.30: Ansu Fati. 2-0, min.32: Ansu Fati. 2-1, mon.90: Bezo. Árbitro: Cordero Vaga, del comité cántabro. Mostró cartulina amarilla Piqué (min.65) y Jordi Alba (min.65). Partido jugado en el Camp Nou ante 60.295 aficionados, según datos facilitados por el FC Barcelona. –Efe–

El FC Barcelona ha ganado al Levante por 2-1 en un partido donde la conexión de Messi y Ansu Fati ha sido clave. El argentino asistió en los dos goles que marcó el canterano en poco más de un minuto y los valencianos pelearon hasta el final.

[Narración y estadísticas del FC Barcelona – Levante]

Como en el partido de Copa ante el Leganés hace tres días, y de nuevo en su campo, Quique Setién repitió esquema (4-3-3) y prácticamente once titular. Enfrente, un equipo que no ha puntuado tras el parón navideño y con bajas destacadas, pero que no se echó atrás.

El atrevimiento le salió caro a los de Paco López porque los azulgrana, después de unos minutos de tanteo, encontraron huecos a la espalda de su adelantada defensa con frecuencia.

Y el que más provecho sacó fue Ansu Fati. El jovencísimo delantero del Barça se alió pronto con Messi. El primer disparo del argentino en la frontal fue a pase suyo.

Después se intercambiaron los papeles y en un minuto mágico, justo a la media hora de juego, prácticamente resolvieron el encuentro.

El 1-0 llegó después de un sensacional pase al jugador de origen guineano de Messi, que recibió de espaldas a la portería en el círculo central, se giró y sacó su tiralíneas para dejar a su compañero mano a mano con el portero.

En la siguiente jugada se repitió la combinación entre el 10 y el veloz Fati, que culminó la acción de la misma manera, pasando el balón por entre las piernas de Aitor Fernández. El portero no tuvo su día.

Sin dejar apenas reaccionar al Levante, Semedo estuvo cerca de sentenciar con un lanzamiento al travesaño.