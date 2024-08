Valencia noticias – Noticias de Valencia

Investigaciones y Descubrimientos Recientes Sugieren la Posible Ubicación de la Atlántida en las Costas de Cádiz

A mediados de julio se celebró el tercer curso de verano sobre la Atlántida en la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía. Durante este evento, geólogos, arqueólogos, antropólogos y filólogos discutieron la posible realidad histórica detrás del mito. Manuel Pimentel, a través de la Editorial Almuzara, ha documentado estas teorías en una serie de publicaciones que exploran diversas hipótesis sobre la ubicación de la Atlántida. Desde las Islas Azores hasta las islas del Mediterráneo o el Parque de Doñana, se han presentado múltiples propuestas. Sin embargo, una de las más recientes y controvertidas sitúa a la Atlántida sumergida en las aguas costeras de Sanlúcar de Barrameda.

Michael Donnellan, un documentalista y productor de origen francés y nacionalidad estadounidense, se ha instalado en Sanlúcar desde 2019, aunque su investigación en la costa de Cádiz comenzó tres años antes. Su serie documental Atlantica pretende demostrar que a unos cuatro kilómetros de la costa yacen los restos de la ciudad descrita por Platón, que desapareció “en un solo día y una noche aciaga”.

La Investigación de Michael Donnellan

Donnellan, quien estudió arqueología en Grecia y trabajó en la industria audiovisual estadounidense, explicó en una entrevista en la plaza del Cabildo de Sanlúcar el curso de su investigación y las razones que lo llevan a creer en la autenticidad de su hallazgo.

P: ¿Cómo comenzó este proyecto?

R: Siempre he sentido pasión por la arqueología y por el cine, así que me asocié con Merlin Burrows, una empresa especializada en imágenes satelitales. Utilizamos tecnologías como sónar y LiDAR para localizar restos arqueológicos. Estas tecnologías no están al alcance de muchas universidades, que no tienen nuestros recursos. Es la primera parte del proceso; luego hay que bajar al terreno y comprobar lo que se ve.

La Búsqueda de la Atlántida

P: ¿Cómo surgió la cuestión de la Atlántida?

R: No me desperté un día pensando en encontrar la Atlántida. Sucedió al año de empezar a trabajar con Merlin Burrows. Estábamos descubriendo naufragios y otras estructuras. Soy arqueólogo, buceador profesional, piloto de drones y cineasta; todas esas habilidades se unieron en este proyecto. Un día, Tim [Akers] me preguntó: ¿te gusta Andalucía? Yo acababa de salir de una inmersión y se me dibujó una sonrisa en la cara. Me dijo que estaban viendo cosas interesantes en la zona.

Donnellan reunió un equipo de expertos, entre ellos Digby Stevenson, arqueólogo especializado en la Edad de Bronce y la Península Ibérica de la University College of London, y Geoffrey Tassie, profesor de egiptología en la misma institución. Junto a buzos profesionales como José Manuel Ávila y Tete Fernández, han llevado a cabo más de cincuenta inmersiones en la zona.

Metodología y Hallazgos Iniciales

La investigación se llevó a cabo con una metodología rigurosa, mapeando mediante coordenadas GPS y trabajando sistemáticamente en cuadrículas submarinas. Donnellan describe cómo encontraron grandes muros circulares que parecían desafiar una explicación natural.

P: ¿Qué os llamó la atención de los hallazgos iniciales?

R: Lo primero fueron unos muros gigantescos con forma circular. Al principio dudamos, pero al compartir las imágenes con arqueólogos como Mercedes de Caso Bernal, nos confirmaron que eran estructuras artificiales. Además, encontramos elementos decorativos y tallados que reforzaron nuestra hipótesis.

Tecnología Avanzada y Resultados Impactantes

En 2022, el equipo utilizó tecnología de ecosonda multihaz para escanear el lecho marino, revelando una vasta zona llena de estructuras. Los análisis indicaron que datan de entre 10,000 y 20,000 años, alineándose con las descripciones de Platón.

P: ¿Qué reveló el escaneado sobre la posible ciudad sumergida?

R: El escaneado mostró muros circulares concéntricos, muchos de los cuales estaban inclinados y derribados hacia el norte, lo que implica un impacto de origen marino. Vimos muros de hasta siete metros de altura y dos metros de grosor, junto a ruinas más pequeñas y paralelas, lo que sugiere una ciudad con canales y estructuras complejas.

Controversias y Respuestas a Críticas

La teoría de Donnellan no ha estado exenta de controversias. Claudio Lozano, uno de los ponentes del curso sobre la Atlántida en La Rábida, publicó un artículo desestimando los hallazgos de Donnellan como formaciones naturales. Sin embargo, Donnellan defiende la validez de su investigación y critica el enfoque de Lozano como poco profesional y basado en información incompleta.

P: ¿Cómo respondes a las críticas de Claudio Lozano?

R: Lozano no ha visto nuestra investigación completa y su artículo es erróneo. Su intento de desacreditarnos parece motivado por envidia y ego. La arqueología a menudo atrae a personas narcisistas que se ofenden fácilmente.

Futuro del Proyecto Atlantica

A pesar de los obstáculos, Donnellan y su equipo planean continuar con más escaneados y posiblemente iniciar excavaciones en áreas seleccionadas. La segunda temporada de la serie documental Atlantica presentará estos nuevos desarrollos y más detalles sobre sus hallazgos. También planean legitimar sus descubrimientos a través de publicaciones académicas.

P: ¿Cuáles son los próximos pasos para el proyecto Atlantica?

R: Continuaremos con más escaneados del lecho marino y estamos considerando iniciar excavaciones en áreas específicas. La segunda temporada de Atlantica presentará estos nuevos desarrollos y más detalles sobre nuestros hallazgos. Nuestro objetivo es seguir avanzando y eventualmente lograr que la comunidad científica y las autoridades reconozcan la importancia de nuestro descubrimiento.

Impacto en la Comunidad Local

El posible descubrimiento de la Atlántida en Sanlúcar de Barrameda ha generado un gran interés tanto en la comunidad local como en la comunidad científica internacional. Los habitantes de Sanlúcar y las localidades cercanas han mostrado un creciente entusiasmo por la investigación, viendo en ella una oportunidad para aumentar el turismo y el reconocimiento de la región.

P: ¿Cómo ha respondido la comunidad local a vuestro proyecto?

R: La respuesta ha sido muy positiva. La gente de Sanlúcar está emocionada y orgullosa de que su localidad sea el foco de una investigación tan significativa. Muchos han mostrado interés en saber más y en cómo pueden colaborar. Creemos que este proyecto puede tener un gran impacto económico y cultural en la región.

Reflexión Final

El trabajo de Michael Donnellan y su equipo en la búsqueda de la Atlántida en Sanlúcar de Barrameda es un ejemplo de cómo la pasión y la tecnología pueden combinarse para explorar algunos de los misterios más antiguos de la humanidad. Aunque todavía queda mucho por descubrir y verificar, sus hallazgos han abierto una puerta a la posibilidad de que la mítica ciudad de Platón pueda estar esperando a ser redescubierta en las aguas de la costa de Cádiz.

P: Para concluir, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros lectores?

R: Me gustaría que la gente mantuviera una mente abierta y se dejara llevar por la curiosidad. La historia está llena de misterios esperando ser resueltos, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender nuestro pasado. Invitamos a todos a seguir nuestro trabajo y a acompañarnos en este viaje de exploración y descubrimiento.

La búsqueda de la Atlántida es un tema que ha fascinado a generaciones y que sigue siendo objeto de debate y especulación. ¿Crees que es posible que la mítica ciudad de Platón pueda estar oculta bajo las aguas de Sanlúcar de Barrameda? ¿Qué otros misterios históricos te gustaría que fueran explorados? Comparte tu opinión y sigue atento a futuras actualizaciones sobre este apasionante proyecto.