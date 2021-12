Antes de que acabe 2021 se ha conocido la muerte de Ágata Lys, actriz vallisoletana que vivía retirada en Benalmádena, Málaga. La artista falleció el 12 de noviembre de 2021, pero pasó más de un mes hasta que se conoció la triste noticia de su fallecimiento. Fue una actriz muy conocida, pero hace ya tiempo que se retiró, y desde entonces tenía una vida muy discreta en la Costa del Sol. Tanto es así que pasaron 40 días hasta que trascendió que había muerto una de las actrices imprescindibles de la Transición, cuando se convirtió en musa del destape. De todos modos, su carrera había comenzado antes de esa época y prosiguió mucho después.

Valeria Vegas fue la encargada de dar a conocer la triste noticia a través de Instagram, donde lamentó que haya tenido que pasar más de un mes hasta que se haya conocido su muerte: “Ha fallecido Ágata Lys, sex symbol absoluto de una España que empezaba a despertar. Y actriz estupenda. Realmente murió hace algo más de 40 días, en un silencio misterioso (e injusto) que no ha trascendido a los medios ni a la profesión. Se ha ido con la misma discreción con la que decidió retirarse hace 15 años, cuando acabó de rodar la serie ‘Amar en tiempos revueltos’. Le tocó vivir a destajo aquel cine de los años de la Transición, y se entregó cual Marilyn nacional. Y sin renegar de todo aquello pudo demostrar su valía en ‘Los santos inocentes’ de Mario Camus, ‘Taxi’ de Carlos Saura o ‘Familia’ de León de Aranoa. Y mucha serie y mucho teatro. Se ha ido una curranta en un país ingrato. Un abrazo para @tonyaliaga cuya amistad siempre perdurará”, finalizó Valeria Vegas, añadiendo una serie de imágenes de Ágata Lys.

Valeria Vegas mencionó a Tony Aliaga, que era un buen amigo de Ágata Lys. Por supuesto él también ha querido homenajear a la actriz, añadiendo además unas imágenes entre la que destaca un selfie de la artista con su perra que parece ser una de las últimas fotografías de Ágata Lys: “Amiga mía, querida Gary, te has marchado en silencio, sin ruido, como a ti te gustaba irte… Me has dejado roto, no puedo creer que ya nos riamos juntos en nuestras conversaciones tan superficiales, a veces, y tan profundas, las más… No te voy a reñir porque no sé aún cómo te has ido pero quiero que sepas que siempre vas a estar en mi corazón y cada vez que haya una sonrisa en mi estará dedicada a ti. Me acogiste siendo un niño y muchas veces fuiste mi tabla de salvación cuando sólo veía deriva a mí alrededor. Hace poco me mandaste este selfie con tu Cuka para que viese lo guapa que estabas… Hoy la comparto para que todos la vean. Tu risa fue tantas veces mi terapia que la voy echar mucho en falta. Ya lo hago… Te quiero mucho Gary. Espérame en la eternidad… Volveremos a vernos y a reír. DEP AGATA LYS”, comentó con dolor.

Retirada en la Costa del Sol

Margarita García San Segundo, que así se llamaba, nació en Valladolid el 3 de diciembre de 1953, falleciendo el 12 de noviembre de 2021 a pocas semanas de cumplir 68 años. Estudió Filosofía y Letras primero y Arte Dramático después. Mientras se encontraba inmersa en esta segunda carrera hizo su debut en ‘Un, dos, tres… responda otra vez’. Era 1972. Realizó casi 50 películas, destacando títulos como ‘Los santos inocentes’, ‘Taxi’ o ‘Familia’. Fue considerada además como musa del destape. También se subió a las tablas con obras como ‘Don Juan Tenorio’, de debut teatral en 1973 o ‘En un café de la Unión’. No destacó tanto en series de televisión, pero sí hay una en concreto muy llamativa. Se trata de ‘Amar en tiempos revueltos’, donde interpretó en la primera temporada a la Marquesa de Valpinto. Tras esta serie, donde estuvo entre 2005 y 2006, se retiró.

Lo hizo en la Costa del Sol, donde fue muy feliz con su marido, un arquitecto que se llamaba Fernando. Su marido murió cuatro años que ella, lo que le dejó destrozada. Así lo cuenta Tony Aliaga, que reconoce que lo pasó muy mal tras quedarse viuda. Su amigo también señaló a La Razón que Ágata Lys vivió cómodamente hasta el final porque supo invertir muy bien lo que ganó como actriz.