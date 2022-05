El ganador de ‘Superivientes’ y concursante de ‘MasterChef’, ha sido hallado sin vida en su domicilio dos meses después de la muerte de su mujer.

El cuerpo de José Luis Losa ha sido encontrado en su casa en Munera, su pueblo de Albacete. Su mujer falleció hace unas semanas de un infarto

LOC El mensaje de José Luis Losa a su mujer tras su fallecimiento hace unos meses: “Cuanto te he querido y te querré”

José Luis Losa, ganador de Supervivientes 2017 y tercer finalista de MasterChef 4, ha fallecido a los 47 años. Un duro golpe para el mundo de la televisión ya que el ex concursante era uno de los personajes más queridos por el público y por las productoras de ambos programas.

Anoche era Jorge Javier Vázquez, quien levantó su brazo proclamándole ganador de Supervivientes 2017, el que anunciaba en Sábado Deluxe la triste noticia. Mientras entrevistaba a Kiko Rivera, el presentador paró de forma repentina el programa para anunciar la muerte de José Luis Losa.

El director del Periódico Digital de Albacete, Javier Romero, conectaba en directo en Sábado Deluxe para confirmar la noticia e informar de que el cuerpo sin vida de José Luis Losa fue encontrado este sábado por la tarde en su casa de Munera, una localidad de Albacete, donde era uno de los vecinos más queridos. “Hay una consternación tremenda”, ha asegurado Romero.

Romero no ha querido dar detalles sobre la causa de su fallecimiento por respeto a su familia. José Luis Losa deja dos hijos mayores de edad. Hacía unas semanas José Luis Losa se sentó en el Deluxe para hablar de la muerte de su mujer, Inma, fallecida de un infarto repentino, a la que estaba muy unido. En la entrevista José Luis Losada relató lo muchísimo que la echaba de menos y lo duro que se le hacía regresar a casa cada día sin que estuviera ella.

“Aunque tenía diabetes, fue inesperado, porque ella llevaba una vida muy sana. Estuvo un día en la UCI y, pese a que estamos con el Covid-19-19, me dejaron estar con ella. La vida es muy dura, cuando llego a casa me hundo entero. Estoy haciendo una obra que tenía ganas de hacer para asegurarnos la jubilación y me centro en ello porque así se me va la cabeza”, narró entonces en Sábado Deluxe.

“Ha intentado vivir, pero la pena le ha podido”, afirmó anoche Iván González en el Deluxe, compañero de José Luis Losa en Supervivientes 2017 y con el que mantenía una estrecha amistad. Iván González ha destacado lo buena persona que era y lo generoso. “Me duele mucho por sus hijos, José Luis los amaba con locura”, ha asegurado.