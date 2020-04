¡¡¡No compitas!!! descubre las 3 claves para ganar (directamente)

¿Eres capaz de poner en valor esa ventaja que piensas que tienes? Imagínate que tu ventaja es que tienes una experiencia de cliente superior, por ejemplo, en un restaurante con comida exquisita. Si no tienes clientes que avalen eso, si el resto del mundo no sabe que tú existes… ¿Es realmente una ventaja competitiva? No. Tendrás que emprender acciones para que eso se suceda: Crear una estrategia de comunicación, redes, marketing, etc.