Pedro Sánchez prorroga dos semanas más el estado de alarma

El Pais El Gobierno ha decidido prorrogar dos semanas más el estado de alarma por el coronavirus, hasta el 26 de abril. Pedro Sánchez ha tomado esta decisión después de consultar al comité científico, que analiza todos los datos y los modelos estadísticos que calculan cómo puede evolucionar la epidemia. El Ejecutivo había lanzado muchos mensajes positivos en los últimos días, e insistía en que la curva se ha estabilizado, pero el contagio sigue creciendo y el Gobierno solicitará al Congreso que le permita extender la alarma dos semanas más. El Ejecutivo necesita la aprobación del Parlamento para cualquier prolongación. Esta es la segunda prórroga de 15 días. La alarma durará así al menos 45 días.

Sánchez ha asegurado que los datos les permiten afirmar que “en los próximos días se doblegará la curva y se dejará atras el pico”. “Estamos cerca de alcanzarlo. Pero ahora toca de nuevo implorar sacrificio, resistencia, moral de victoria”, ha señalado el presidente para justificar la prórroga del estado de alarma. “Creemos que es el tiempo que necesita nuestro sistema de salud para recuperarse. Hemos tomado medidas muy duras pero indispensables. Necesitamos mantenerlas”, ha dicho el presidente. “Son días muy difíciles para todos. Que ponen a prueba nuestra serenidad. Días frenéticos para muchos que nos obligan a tomar decisiones impensables. Para muchos son los días más difíciles de nuestra vida”, ha admitido Sánchez.

El presidente ha informado a los principales portavoces de los grupos del Congreso, empezando por el líder de la oposición, Pablo Casado, de esta decisión para pedirles su apoyo. Las formaciones se quejaban de que la semana pasada, cuando se decidió paralizar toda la producción salvo la esencial, no se lo comunicaron. Esta vez se ha cambiado la fórmula para evitar esa crítica. La prórroga indica que los datos aún no son buenos y el modelo señala que vendrán aún semanas malas, como avanzaba el viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero el Gobierno ya empieza a pensar también en la salida progresiva.

La primera reacción pública de Casado indica un cambio de tono, al menos de momento, tras el primer contacto con el presidente en dos semanas. “He recibido la llamada de Pedro Sánchez para informarme de que solicitará al Congreso la prórroga del Estado de Alarma. Le he vuelto a transmitir el apoyo del Partido Popular para las medidas de contención contra el coronavirus. La lealtad y la unidad exigen eficacia y transparencia”, ha señalado el líder del PP en twitter.

También Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha ofrecido su respaldo. “He hablado con Pedro Sánchez. Desde Ciudadanos apoyamos la prórroga del estado de alarma y pedimos al Gobierno que impulse además unos nuevos Pactos de la Moncloa. Si consensuamos todas las medidas sanitarias y económicas seremos más eficaces y fuertes frente al Covid2019”, ha señalado en la misma red social.

Los datos de la semana, con una cifra de muertos diaria por encima de los 800, consolidaron la idea ya instalada en el Ejecutivo de que la alarma se ampliaría, aunque lo que no estaba claro es qué pasará con la gran industria y otros sectores no considerados fundamentales y que no pueden teletrabajar. El Ejecutivo ha dispuesto para ellos una fórmula de permiso retribuido que estaba previsto concluir tras la Semana Santa.

El Gobierno ya trabaja en algunas medidas para suavizar el confinamiento, y entre ellas está la de generalizar el uso de las mascarillas para toda la población para que pueda salir más a la calle y volver a algunas actividades. El problema es que no hay mascarillas para todos los españoles —es prácticamente imposible conseguirlas ahora en farmacias o comercios— y por tanto eso solo se podrá hacer cuando esté normalizada su distribución.

En cualquier caso, y mientras llegan los datos que permitan empezar a pensar en relajar el confinamiento, el Ejecutivo busca apoyos para evitar que el pleno del Congreso que apruebe esta prórroga, presumiblemente el jueves -el Consejo de Ministros será el martes- se convierta en una gran batalla política. Por el mensaje de Casado, el PP apoyará la prórroga, como estaba previsto. Más complicada será la votación de las convalidaciones de los últimos decretos, que el PP amenaza con rechazar si no se modifican. Este domingo Sánchez volverá a reunir a los presidentes autonómicos para intentar buscar apoyos y continuar ese intento por rebajar la tensión política.