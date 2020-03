No, hacer vahos no cura el coronavirus

1 No, hacer vahos no cura los efectos del virus

Verifica RTVE, que ha comprobado que este presunto doctor no está en la base de datos de doctores de la web del Grupo HLA, considera que se trata de un bulo ya que los consejos de tomar vahos a altas temperaturas no genera efectos positivos en la vía aérea distal, que es donde el virus produce la enfermedad en su estadio más grave, cuando afecta a los alvéolos y el lóbulo pulmonar. Remedios caseros como los vapores de agua está comprobado que mejoran la sintomatología de aquellas enfermedades respiratorias superiores,pero no curan el coronavirus.

El vídeo más viral de este fin de semana en redes sociales, que fue publicado originariamente en Youtube y acumula ya más de 16 millones de visualizaciones, se trata de un bulo. En él un doctor argentino, que se identifica como Mario Pesaresi y que dice trabajar en la clínica Mediterráneo de Almería como ginecólogo, asegura que el tratamiento contra el coronavirus pasa por vahos con agua a elevada temperatura. En un segundo vídeo matiza y dice que “trabajaba” en ese hospital pero insiste en sus teorías de curación con vahos.