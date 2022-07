El conocido restaurante La Ferradura en la Patacona se convertía la noche de este pasado viernes en epicentro del sentimiento monárquico en nuestra tierra con la celebración de la Cena de Gala Estival y entrega de Diplomas y distinciones de la Delegación de Valencia de la Hermandad Nacional Monárquica de España.

Una velada presidida por el Delegado en Valencia de la HNME Pablo J. Carreres a la que acudieron miembros de la sociedad civil valenciana como el nuevo Lloctinent General del Ilustre Capítul de Cavallers de l’Almoina de Sant Jordi i del Centenar de la Ploma Bernardo Celda, el consejero del consulado en Valencia de la República Dominicana Ricardo Acosta Nicolás, la presidenta en Valencia de la Asociación de Familias y Mujeres del Entorno Rural Amparo Mora entre otros.

Durante el evento se homenajeó al anterior secretario general de la delegación Pedro Llácer fallecido el pasado mes de enero, se hizo repaso de la intensa actividad de la organización en Valencia y a nivel nacional y se dio la bienvenida a los nuevos caballeros y damas que se incorporan a la misma.

También se celebró una rifa benéfica en favor de la Fundación Ayuda a una familia que ayuda a familias en situaciones de pobreza extrema.

Noches como la del viernes en Alboraya dan cuenta del vigor y fuerza con la que late el sentimiento monárquico valenciano y la fuerte imbricación de la delegación valenciana de la HNME entre nuestra sociedad civil.

SOBRE LA HNME

La Hermandad Nacional Monárquica de España es una organización premial española sin ánimo de lucro, fundada en 2012 como sucesora de la extinta Hermandad Nacional Monárquica del Maestrazgo con lo que este año hemos celebrado nuestro 60 aniversario como entidad.

Está integrada en el Sistema de Organizaciones de Sociedad Civil, (iCSO DB); inscrita en la Base de Datos de la Sociedad Civil DESA (Department of Economic and Social Affairs) de la ONU desde junio de 2015, viniendo esta a reconocer su importancia dentro del colectivo monárquico europeo y mundial. Este reconocimiento conlleva un estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. La Sociedad Civil DESA es el Centro de Coordinación de la Secretaría de las Naciones Unidas para las Organizaciones no Gubernamentales reconocidas como Entidades Consultivas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, como es el caso dela Hermandad Nacional Monárquica de España.

La HNME colabora con las Naciones Unidas en ofrecer un servicio a la Comisión de las Organizaciones NO Gubernamentales que se reúnen dos veces al año para discutir la acreditación de Organizaciones No Gubernamentales ante el Consejo Económico y Social de la ONU. En el apartado en el que se encuentra la HNME están inscritas entre otras, distintas Casas Reales, como la de Saboya y Braganza.

Pablo J. Carreres Gargallo

Delegado HNME Valencia

Hermandad Nacional Monárquica de España