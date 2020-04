Nueva web de Rutas en Moto por España

Los modelos de turismo cambian de forma constante, con el tiempo los aficionados a viajar encuentran nuevas oportunidades y visiones para hacer cosas diferentes. Y si no que se lo digan auna web que está creciendo poco a poco con ayuda de moteros amigos.

Descubrir España por carreteras secundarias es un placer al que cada vez más apasionados de las motos y las curvas se van sumando. La entrada del buen tiempo abre a los amantes de las dos ruedas infinidad de rutas para descubrir paisajes únicos y lugares con encanto. Con Rutas moteras recorreremos la geografía española, realizando desde rutas en moto por Valencia, hasta el País Vasco, pasando por cualquier región o ciudad que se te ocurra. Presentando desde la web las mejores opciones de cara a los amantes del mundo del motor. Con fotos de las mismas fotos, información, vídeos y el mapa o track de la ruta.

Acantilados, playas, pequeñas calas, ciudades y pueblos con encanto… La costa valenciana puede ser tu ruta en moto perfecta. Comenzar en el norte y después bajar, poco a poco, rodeando la costa. Recorrido que se puede realizar con tiempo y tranquilidad para disfrutar con plenitud de los paisajes. Pero existen muchas otras, como la N-340 que recorre las tres provincias de sur a norte, era una de las principales arterias para el transporte en la C. Valenciana. Desde el límite con la Región de Murcia, va paralela a la A-7 hasta la ciudad de Alicante. Siguiendo el trazado llegaremos a la provincia de Valencia atravesando el puerto de Albaida a 620m. En la provincia de Castellón la N-340 entra entre la A-7 y la AP-7 para terminar entrando en Cataluña.

O la ruta 47 que se concibió para recorrer las 47 provincias españolas en su totalidad sin repetir ningún tramo. Una gran ruta de más de 10.000 km dividida en 29 etapas, siempre intentando no superar los 350 km de media por etapa, concrétamente la etapa 22 recorre desde Valencia hasta Murcia, unos 291 Km en los que nos empaparemos de libertad, vistas increíbles y trazados curvos de los que ponen a prueba nuestra destreza con el manillar sin necesidad de perder el ritmo de la conducción.

Hay carreteras y carreteras, pero a la hora de viajar en moto siempre hay unas mejores que otras. Eso ha hecho que a lo largo y ancho del país se hayan ido desmarcando algunas rutas especialmente famosas entre los amantes de las dos ruedas, rutasenmoto.es te hablará de las rutas verdaderamente míticas para viajar en moto.

La afición por las rutas en moto por España no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad: sus carreteras secundarias zigzagueantes invitan a acariciar el asfalto con la rodilla aunque no seamos de los atrevidos sobre dos ruedas. Escojas el puerto que escojas, tendrás garantizado un desnivel considerable, que en ocasiones supera los mil metros, pero ya de estar rodando por qué no ascender hasta uno de sus miradores más espectaculares.

Si te gusta viajar en moto seguro que ya conocerás muchas de estas rutas, pero también es posible que alguna que otra te sorprenda. Tanto por su cercanía como por su belleza. Carreteras por las que viajar en moto se convierte en un placer, ya te estés planteando una escapada de fin de semana o unas vacaciones para recorrer miles de kilómetros.

La vida nos ha traído una sorpresa que hace unos meses nadie tan siquiera imaginabamos. Con la llegada del estado de alarma nuestra libertad se ha esfumado, pero algún día volverá y en rutasenmoto.es tendrás una selección de planes para hacer con tu moto.

Consejos para viajar en moto

Según datos de la DGT, entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde es la parte del día donde más accidentes con víctimas mortales tienen lugar, (un 37%), aunque el intervalo que va desde las 2 de la tarde hasta las 8 no se queda atrás: hasta un 34%. Es de madrugada -desde medianoche hasta las 6 de la mañana- donde el porcentaje de accidentes con víctimas mortales es menor (un 19%).

Los altos porcentajes que se dan durante el día se deben -entre otros factores- a un mayor número de desplazamientos y a la fatiga que el calor y las horas de conducción pueden hacer mella en los conductores.

Por eso, a la hora de viajar en moto es aconsejable que elijas una buena equipación aunque sea un viaje muy corto. Los imprescindibles durante el viaje serán el casco, ropa y guantes especiales para verano, de tal forma que el motorista se sienta protegido pero sin pasar calor en exceso.

Revista la moto antes de salir de viaje

Otro de los consejos es revisar la moto antes de utilizarla, ya que debido al aumento del calor puede haber pasado que haya consumido mucho aceite por lo que es mejor revisarlo y cambiarlo en el caso de que toque. Otro aspecto a tener en cuenta es el de los neumáticos, ya que el calor del asfalto puede causar imperfectos en la moto por lo que es necesario cerciorarse de que las gomas están en buen estado.

Cambiar el aceite a tu moto

Re-aprieta toda la tornillería de tu moto : no me cuentes milongas, un destornillador tienes.

Revisar sistema de frenos : no seas vago que tu moto te lo agradecerá, a saber la cantidad de porquería y suciedad que hay en las pinzas de freno…

Purgar el líquido de frenos : ya que estás con el temario, pegale una purgada a tu circuito de frenado, porque seguro que algo de aire tienes, no eres un equipo de carreras y no revisas el líquido cada domingo por la mañana y por la tarde, lo sabes, lo sé, lo sabemos.

Limpiar o cambiar el líquido de refrigeración : okey, lo suyo sería realizarle un cambio pero, de nuevo precisaremos recambio de anticongelante y un bidón o palangana (el anticongelante no es nocivo, si encuentras un desagüe puedes obviar el bidón).

Limpiar y engrasar la cadena y el kit de transmisión : un clásico, pero ya que estás y tienes tiempo, no seas guarrete y limpia bien antes toda la cadena.

Limpiar las zonas de difícil acceso : ya que estamos con la limpia, nunca está de menos desmontar los carenados (si nuestra moto los tiene) y limpiar bien todos los puntos de anclaje, o los propios carenados por dentro…

Engrasar puntos clave : puede parecer una tontería, o simplemente algo que no hemos hecho nunca… pero de hacerlo podemos llevarnos una sorpresa

Presión de los neumáticos : ya que estás ahí “doblao”, échale un vistazo, quizá te llevas más de tres sorpresas hoy, la presión de los neumáticos es fundamental.

Durante el viaje en moto hay que evitar las horas de más calor por lo que hay que optar por las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde cuando además habrá menos tráfico. Estar muy bien hidratado con agua o con alguna bebida isotónica es importante para reponer energías. Sin embargo, no siempre es posible evitar algún contratiempo, y ahí es donde juega un papel fundamental el seguro.





