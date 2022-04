Pedro Sánchez ha culminado su plan para hundir por completo el sector de la hostelería en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya recoge la aprobación de la nueva “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular” que recoge dos nuevos impuestos, aunque estos se aplicarán a partir del año que viene.

Esta nueva Ley recoge que los establecimientos de hostelería deben ofrecer agua de grifo gratuita, como una de las medidas para reducir el uso de botellas de un solo uso y las tiendas deberán fomentar la compra a granel. Las nuevas cargas fiscales también buscan una justificación “ecologista”.

Según recoge el BOE, el primer impuesto sobre la producción de plásticos de un solo uso recoge que se aplicará sobre los botes o botellas de plástico no reutilizables. Afectará a todos los envases que se fabriquen importen o adquieran dentro de los 27 de la UE y que contengan plástico no reutilizable incluidos sus cierres.

Por su parte, el segundo sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, que pretende desincentivar esta práctica para “contribuir a la reintroducción de los materiales de los residuos otra vez en la economía, como por ejemplo los reciclados”.

Una de las mayores polémicas dentro del mundo de la hostelería, destaca que la ley, para fomentar que no se consuma agua en plástico, obligará a los establecimientos de hostelería y restauración a que ofrecer “siempre” a los consumidores o usuarios de sus servicios la posibilidad de beber agua no envasada de grifo de manera gratuita. Las administraciones públicas también fomentarán el consumo de agua potable con fuentes y envases reutilizables.

Desde el 1 de enero de 2023 los comercios minoristas de alimentación con una superficie de 400 metros cuadrados o más tendrán que contar con, al menos, un 20 por ciento de su área a productos sin embalaje primario, con venta a granel o a través de envases reutilizables. Además, deberán aceptar envases reutilizables (bolsas, ‘tuppers’ o botellas) de cuyo buen estado de higiene deberá responsabilizarse el usuario y en caso de no estarlo, el comerciante podrá rechazarlo.

La reforma laboral, el puñal definitivo para el sector

A estos nuevos impuestos, hay que sumarle la complejidad que supone hacer nuevos contratos para los empresarios que tienen un negocio dentro de la hostelería derivado de la reforma laboral planteada por Yolanda Díaz y el resto del Gobierno de coalición con el apoyo de algunos de sus socios.

Con esta reforma, solo pueden hacerse dos tipos de contratos temporales: por un lado el formativo y por otro el estructural. Hay que destacar que de los 350.000 empleos que se generaron hace casi un año, en la temporada estival, unos 264.000 eran trabajos temporales. Unas cifras que ahora no se conseguirán, ya que la ley obliga a que sean fijos si pasa un determinado tiempo.

Desde las organizaciones del sector avisan de que lo que ahora predominará serán los contratos fijos discontinuos, los cuales en muchas ocasiones pasarán a ser de media jornada, por lo que los trabajadores acabarán cobrando menos.

Esta reforma laboral ya ha afectado a los empresarios caseteros de la feria de abril en Sevilla. De hecho, estos han amenazado ya con no servir en la fiesta si no se adapta una modalidad especial dentro de la norma que garantice poder dejar trabajar a los empleados más de ocho horas al día con sus correspondientes descansos a futuro, para así obtener más remuneración por hora trabajada.

Eso sí, de momento el Gobierno no se ha reunido con ninguna asociación casetera y parece que no se reunirá, por lo que los empresarios no descartan que convoquen una huelga que paralice, en parte, la realización de la feria.

La mitad de la hostelería, condenada a los impagos

Estas y otras medidas del Gobierno han hecho que el 49% de las empresas de restauración presenten un nivel elevado de riesgo de impago, mientras que un 35% reflejen un nivel moderado, según los datos ofrecidos por Insight View de Iberinform de Crédito y Caución.

En concreto, el análisis agregado de más de 72.000 cuentas oficiales presentadas por el sector de restauración muestra con nitidez el impacto de la pandemia en 2020, cuando sufrieron una caída del 47% de la cifra de negocio. En ese contexto, el ratio de rentabilidad económica se situó en valores negativos, algo que ni siquiera se registró en la anterior crisis económica y el margen comercial, en el entorno del 2,5% en 2019, cayó hasta valores negativos cercanos al -9,2%.

Para seguir operando con estas cifras, el ratio de apalancamiento del sector ha crecido hasta niveles que no se registraban desde 2012 sin mejorar la calidad de la deuda: el 48% corresponde al corto plazo. De acuerdo con los datos, Madrid (15%) y Barcelona (14%) son las provincias con más empresas de restauración seguidas de Baleares (7%), Málaga (6%), Alicante (5%) y Valencia (5%).

El informe también constata que es un sector que presenta una gran atomización, ya que apenas un 2% está compuesto por medianas empresas, mientras que el 26% está formado por pequeñas empresas y el 72% corresponde a microempresas.