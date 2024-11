La consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Nuria Montes, ha pedido perdón públicamente tras las críticas generadas por sus palabras hacia los familiares de las víctimas de la DANA en Valencia. En un video difundido este viernes, Montes reconoció su “falta de empatía” y subrayó que sus declaraciones no reflejaron la sensibilidad necesaria en este momento de dolor.

Montes, quien acudió a Feria Valencia para supervisar el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la custodia de las víctimas, recomendó en sus declaraciones que los familiares “se quedaran en casa”, ya que las instalaciones están siendo utilizadas como morgue improvisada y centro de identificación forense. Sin embargo, esta expresión fue recibida con indignación por parte de muchas personas, que vieron en sus palabras una falta de respeto hacia el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos.

“Lamento profundamente mis palabras”: la disculpa de la consejera

En su mensaje de disculpa, la consejera admitió que sus palabras no fueron adecuadas y que no transmitieron la empatía que la situación exigía. “Lamento muchísimo que mis palabras hayan estado faltas de empatía y sensibilidad”, dijo Montes en el video. “Sólo puedo reiterar mi perdón si me he manifestado de una manera que no era mi intención”, añadió.

La consejera explicó que el objetivo de su mensaje inicial era evitar aglomeraciones de personas en Feria Valencia, donde el personal de la UME y los equipos forenses están realizando la identificación de los cuerpos. Según Montes, el comandante de la UME expresó su preocupación por una posible llegada masiva de familiares, lo cual podría complicar las labores de identificación y custodiar los cuerpos con el debido respeto y rigor.

La tragedia de la DANA y el difícil manejo de la comunicación en emergencias

Las declaraciones de Montes han provocado un intenso debate sobre la sensibilidad en la comunicación de los responsables públicos durante situaciones de crisis. Para muchos ciudadanos, la DANA ha dejado una herida emocional profunda, y las familias afectadas esperan que sus representantes muestren empatía en sus intervenciones públicas. La situación en Feria Valencia, donde se están llevando a cabo las tareas forenses, es particularmente delicada y ha generado mucha tensión y preocupación entre los familiares.

La Generalitat Valenciana, por su parte, ha expresado su apoyo a las familias de las víctimas y continúa trabajando para gestionar esta emergencia sin precedentes. El presidente Carlos Mazón ha reiterado que todos los recursos del Gobierno valenciano están movilizados y que se mantendrán hasta que la situación esté bajo control. A su vez, las autoridades están gestionando las ayudas necesarias para los afectados y las tareas de recuperación en las zonas más dañadas.

Críticas y apoyo en redes sociales

La disculpa de Nuria Montes ha sido recibida de forma mixta en redes sociales y medios de comunicación. Mientras algunos valoran su gesto y su reconocimiento de error, otros consideran que se requiere más sensibilidad en este tipo de mensajes desde el principio. Muchos ciudadanos han destacado que, aunque la organización y el orden en una crisis son fundamentales, es crucial cuidar las formas de comunicar para evitar agravar el sufrimiento de las familias.

La polémica subraya la importancia de una comunicación empática y cuidadosa en momentos de tragedia. Como se ha visto en otras crisis, las palabras de los líderes pueden tener un impacto significativo en la percepción pública y en el ánimo de los afectados. El dolor de las familias de las víctimas de la DANA es palpable, y sus necesidades emocionales son también una prioridad en estos difíciles momentos.

Reflexión sobre la empatía y el papel de los representantes públicos en momentos de tragedia

El incidente con la consejera Montes plantea una reflexión sobre el papel de los representantes públicos en la gestión de la comunicación en situaciones de emergencia. Los ciudadanos no solo esperan respuestas eficaces, sino también respeto y sensibilidad hacia las personas afectadas. La disculpa de Montes es un recordatorio de la importancia de la empatía en el servicio público y del impacto de cada palabra en momentos de duelo y pérdida.

¿Crees que la disculpa de Nuria Montes ayuda a restablecer la confianza en las autoridades? ¿Cómo pueden mejorar los responsables públicos su comunicación en situaciones de crisis como esta?