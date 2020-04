Oliva traslada a 2021 el Concurs Nacional de “coques”al 2021

La entidad organizadora considera que no se dan las garantías

La III edición del Concurs Nacional de Coques “Ciutat d’Oliva” se traslada el próximo año 2021 según anunció este martes la Associació Gastronòmico-Cultural “Amics de les Coques d’Oliva” dada la situación actual de la epidemia del Covid-19 que impide su celebración tal y como se había previsto para este año con la colaboración del departamento de Turismo del Ayuntamiento de Oliva y la alcaldía.

De esta forma el certamen, inicialmente planteado para el próximo lunes día 18 de mayo, de 2020 se traslada hasta el próximo lunes día 17 de mayo del 2021, con suficiente tiempo para poder desarrollar las actividades previstas para este concurso gastronómico.

El presidente de la Associació Gastronòmico-Cultural “Amics de les Coques d’Oliva”, Pepe Cotaina, lo ha anunciado, una vez que se confirma que no se pueden desarrollar actos masivos todavía y tampoco se sabe cuándo se podrán organizar este año, por lo que lógicamente, para asegurarse su ejecución con todas las garantías posibles, se ha preferido trasladar el concurso al próximo año.

El decreto del estado de alarma provocó que la asociación gastronómica olivense no emitiera las bases del concurso en esta nueva edición y, por lo tanto, el plazo para la presentación de futuros concursantes. Numerosos cocineros ya habían señalado su interés en participar, tanto de la Comunitat Valenciana como de otras zonas de España.

Además, este aplazamiento al próximo año supondrá poder desarrollar mucho mejor toda la organización previa al concurso, en el que habrá, de nuevo, un jurado excepcional con varios cocineros con estrella Michelín, pasteleros y panaderos de prestigio internacional, así como gastrónomos y cocineros expertos en hacer “coques”.

La entidad gastronómica olivense está valorando también la posibilidad de llevar a cabo un concurso gastronómico de coques amateur paralelo al de profesionales, que comenzaría el próximo año 2021, al objeto de fomentar que no sólo las personas que trabajan directamente en el mundo gastronómico puedan participar en un certamen sobre cocas, sino que también lo puedan hacer las personas a las que les gusta hacer este plato a nivel particular. En todo caso, cuando se haga pública la programación de actividades del próximo año será cuando se confirmará el inicio o no de este nuevo concurso.