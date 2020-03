Oltra asegura que “cuando haya condiciones” se celebrarán las Fallas pero ahora “especular no es razonable”

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha sostenido este miércoles que el aplazamiento por el coronavirus de las Fallas de València y la Magdalena de Castelló responde a “poder frenar el avance” del Covid-19. Asimismo, se ha mostrado “segura” de que “cuando esto pase y cuando haya condiciones, como siempre volveremos a hacer las fiestas más grandes del mundo”, en referencia a las fiestas josefinas.



Sin embargo, la también portavoz del Consell ha rechazado avanzar cuándo podrían celebrarse las Fallas: “En este momento, tenemos que estar atentos a lo que es la evolución de la expansión del virus y, por lo tanto, cualquier cosa que sea avanzar o especular no sería razonable”.

Así se ha pronunciado Oltra en atención a los medios tras inaugurar la jornada ‘Mar Obert’, organizada por el departamento que dirige, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, este miércoles en València.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha indicado que la decisión sobre el aplazamiento de Fallas y Magdalena se ha producido “siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y el Ministerio de Sanidad”. “Ante la situación que vivimos en este momento, porque esto avanza cada hora, suspender momentáneamente tanto las Fallas como la Magdalena para preservar la salud pública de las personas que vivimos en esta comunidad y que hemos seguido esas recomendaciones de Salud Pública para poder frenar el avance del Covid-19, que en esto momento está afectando sobre todo en algunos territorios especialmente afectados de España de una manera muy rápida”, ha manifestado.

La portavoz del Consell ha querido también enviar “un mensaje a los falleros y falleras”: “Yo soy fallera desde hace 25 años. Sabemos el esfuerzo, el cariño, la dedicación y el compromiso que durante todo un año se pone en marcha para celebrar una fiesta tan emblemática como las Fallas, y en este momento se ha tomado esta decisión, pero si alguien sabe lo que es levantarse después de las calamidades son los falleros y falleras”.

Por ello, se ha mostrado “segura de que cuando esto pase y cuando haya condiciones, como siempre volveremos a hacer las fiestas más grandes del mundo”.

Preguntada por si se plantea ya alguna fecha alternativa para la celebración de las fiestas josefinas, Oltra ha insistido en que “en este momento tenemos que estar atentos a lo que es la evolución de la expansión del virus” y ha subrayado que, por esta razón, “cualquier cosa que sea avanzar o especular no sería razonable”. “Dependemos de cómo evoluciona la situación, y ya no cada día, cada hora, estaremos atentos a lo que digan las autoridades sanitarias”, ha destacado.

Preguntada por ayudas que las autoridades puedan poner en marcha para los afectados por el aplazamiento de estas fiestas, Oltra ha apuntado que “es algo que en estos días tenemos que trabajar”, pero ha señalado que “obviamente el impacto económico y humano de esta situación tiene que tener una respuesta por parte de los poderes públicos, y tanto el Gobierno de España como la Generalitat y los diferentes ayuntamientos ahora tenemos que poner en marcha toda una serie de medidas para minimizar el impacto que esta situación está generando y generará”.

La consellera ha destacado que esta decisión del Gobierno valenciano tiene “un impacto obviamente para nuestra comunidad muy grande, tanto por la Magdalena como especialmente también por las Fallas, que se celebran en muchos municipios y que en la ciudad de València son patrimonio de la humanidad y en este momento es un impacto económico y emocional de primer orden”.

En cuanto a la posibilidad de suspender las clases en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta ha reiterado que el Consell analiza la situación “día a día”, por lo que ha rechazado “avanzar acontecimientos” y ha puesto de relieve que “en función de cada momento se tomarán las decisiones que desde las autoridades sanitarias y desde Salud pública nos recomienden para preservar la salud y la seguridad de las personas”.



