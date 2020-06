Oltra: “La pandemia no ha impedido a la Comunitat Valenciana superar el número de expedientes de dependencia resueltos hace un año”

– Durante los meses de marzo, abril y mayo se han abonado 103 millones de euros a las personas beneficiarias en situación de dependencia

– Oltra celebra que el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales reconozca el esfuerzo realizado en la Comunitat Valenciana durante la pandemia

(13/06/2020) – Durante los meses de marzo, abril y mayo se han abonado 103 millones de euros a las personas beneficiarias en situación de dependencia

– Oltra celebra que el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales reconozca el esfuerzo realizado en la Comunitat Valenciana durante la pandemia

El sistema de atención a la dependencia de la Comunitat Valenciana ha continuado funcionando durante el estado de alarma provocado por la COVID-19 e incluso ha superado el número de expedientes resueltos en el mismo periodo de tiempo del año pasado, atendiendo en estos momentos a 95.186 personas, según ha informado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

“La Conselleria ha hecho un gran esfuerzo para que la gestión y la tramitación de las prestaciones y servicios a las personas en situación de dependencia continuara prestándose y no se vieran resentidas”, ha manifestado Oltra, quien ha incidido en que no solo no ha ocurrido esto sino que ha superado con 7.399 expedientes resueltos desde marzo, la cantidad de resoluciones que se gestionaron en el mismo periodo de tiempo del año pasado y que alcanzó los 6.955 expedientes.

La gestión de las ayudas para las personas dependientes “es una prioridad para el Consell del Botànic”, junto con la renta valenciana de inclusión, ya que ambas son prestaciones dirigidas “a los colectivos más vulnerables” ha señalado la vicepresidenta.

Durante los meses de marzo, abril y mayo la Conselleria ha abonado 103 millones de euros a las personas en situación de dependencia en concepto de nóminas, atrasos y retroactividad.

En este sentido, la vicepresidenta ha celebrado que el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales que analiza los últimos datos del Imserso sobre el Sistema de la Dependencia hasta 31 de mayo “reconozca el esfuerzo realizado en la Comunitat durante estos meses tan difíciles”.

Este informe, hecho público la semana pasada, sitúa a la Comunitat Valenciana, junto a Canarias y Asturias, como las únicas autonomías en las que aumentaron las personas con derecho a recibir una prestación o servicio durante el estado de alarma, y también constata que la Comunitat fue la única que logró aumentar el número de solicitudes junto a Canarias.

Para la vicepresidenta, estas ayudas “son todavía más importantes en estos tiempos de pandemia debido a que se ha incrementado la vulnerabilidad y el número de personas que con urgencia necesitaban ser atendidas”, y con este objetivo “se han redoblado esfuerzos” para que la atención siguiera mejorando.

Oltra ha recordado que su departamento dictó una resolución al inicio del estado de alarma, destinada a los servicios sociales municipales, en la que se establecía el carácter de urgencia de estas prestaciones y por lo tanto se instaba a los ayuntamientos a tramitar su concesión aún a la espera de contar con todos los informes preceptivos, que se remitirán una vez normalizada la situación.

La vicepresidenta ha felicitado a todos los trabajadores y trabajadoras, tanto de los servicios de atención primaria municipales como de la Conselleria, por “su compromiso y su trabajo” que ha hecho posible que el sistema de atención a la dependencia “continuara funcionando también en pleno estado de alarma”, ha declarado.

Balance durante el estado de alarma

Respecto a las solicitudes durante los meses de marzo, abril y mayo, se han recibido un total de 10.511, registrándose en el mes de abril el mayor número en lo que va de año y llegando a la cifra de 14.490 solicitudes nuevas contabilizadas desde enero.

Además, desde el pasado 15 de marzo que se decretó el estado de alarma y hasta el 31 de mayo también se han contabilizado un total de 1.906 valoraciones realizadas.

Asimismo, se han abonado 102.958.142 euros correspondientes a las nóminas, atrasos y retroactividad, alcanzando la cantidad de 154 millones de euros abonados desde el mes de enero.

Con los 7.399 expedientes resueltos en estos tres meses, desde enero se han tramitado un total de 12.400 expedientes, un dato que si se contabiliza desde julio de 2015 alcanza la cifra de 99.641 personas cuyos expedientes han sido introducidos dentro del sistema de atención a la dependencia.



Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com