Sonia Díaz: ‘La ATV está haciendo un gran esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal para descubrir y denunciar a los embusteros tributarios’

– La detección de un deslocalizado ficticio permite recuperar 14 millones para la Generalitat al ingresar el impuesto de patrimonio y sucesiones, dentro de los más de 100 millones ingresados en 2019 en la campaña antifraude

– La directora de la Agencia Tributaria Valenciana destaca que la mejora del servicio ha permitido atender a más de 100.000 contribuyentes

– El impulso de los medios telemáticos consigue que casi el 50% de 988.000 autoliquidaciones realizadas en 2019 sean online

La Agència Tributària Valenciana ha mejorado el servicio al contribuyente atendiendo a más de 103.000 personas en sus tres delegaciones de València, Castelló y Alicante y a más de 165.000 personas de forma telefónica, afianzando el sistema de cita previa puesto en funcionamiento a finales de 2018 y ampliando los servicios de asistencia a la cumplimentación de determinados modelos tributarios.

En esta línea de mejora del servicio, las nuevas tecnologías se van afianzando, de forma que casi el 50% de las 988.812 autoliquidaciones presentadas en 2019 por tributos propios y cedidos se han realizado de forma telemática.

Destaca el caso de los impuestos de patrimonio, juego y medioambientales, donde el 99% de las liquidaciones se ha realizado online.

Al mismo tiempo, se ha reforzado la lucha contra los defraudadores fiscales, mediante las campañas realizadas principalmente a través de tres impuestos (patrimonio, sucesiones y donaciones, y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados), de forma que se ha logrado recuperar más de 100 millones de euros.

“Nuestra labor tiene una doble dimensión. Por un parte, prestar asistencia a los contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones fiscales, ayudándoles desde la excelencia en todas las vertientes, con herramientas como la cita previa, exponiendo en la web los criterios administrativos, a través de la atención telefónica y de una presentación telemática fácil y rápida”, señala la directora de la ATV, Sonia Díaz.

“Pero otra parte, también estamos haciendo un gran esfuerzo para cazar a los ’embusteros’ tributarios. Cuando hablo de embusteros me refiero a las personas que tratan de eludir sus obligaciones fiscales de forma intencionada, no a los que pueden cometer un error involuntario. Un mentiroso puede ser simplemente un inconsciente, pero un embustero lo hace con mala intención. El embuste, además tiene un beneficio, el embustero miente con un fin económico. Y esa actuación no puede quedar impune”, explica Sonia Díaz.

“Para lograrlo, trabajamos por objetivos, siguiendo planes y controlando indicadores. Con un equipo totalmente profesionalizado que nos pone a la vanguardia en materia tributaria. De hecho, por primera vez en la Generalitat, se están midiendo con indicadores las actuaciones tributarias, algo novedoso también en las comunidades autónomas, lo que nos convierte en pioneros. El modelo a seguir es la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)”, explica Sonia Díaz.

Para la directora de la ATV, “los tres grandes retos a los que se enfrenta este organismo son planificar, profesionalizar y perseguir. Tenemos que seguir avanzando en cada una de estas áreas”.

Perseguir

En 2019 se realizaron actuaciones en todos los departamentos de aplicación de los tributos, es decir, en gestión, recaudación e inspección tributaria y se dispone, de momento, de datos provisionales.

Respecto al Impuesto sobre el Patrimonio se ha llevado a cabo el Plan de Choque, que ha permitido recuperar un total de 10,7 millones.

En materia del Impuesto sobre sucesiones y donaciones, y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se ha puesto en marcha el Plan de Actuación de Protocolos No Autoliquidados (PAPNA), que tiene como objetivo detectar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen la obligación de realizar autoliquidaciones en estos impuestos y no las han presentado. Gracias al PAPNA se han obtenido ingresos de 8 millones de euros.

Asimismo, también se han llevado a cabo otras actuaciones asociadas a regularizar la aplicación indebida de los beneficios fiscales, la presentación de autoliquidaciones fuera de plazo, la comprobación de valores y la aplicación indebida de tipos impositivos, obteniendo unos ingresos de 65 millones de euros.

Respecto al departamento de inspección tributaria, el grado de cumplimiento ha sido satisfactorio en cuanto al número de actas. Destacan los expedientes tramitados cuyas cuotas deben calificarse como extraordinarias o singulares.

En materia de patrimonio las actas de conformidad han aumentado desde los 200.000 euros hasta el millón de euros, y en sucesiones las actas de conformidad se han incrementado desde los 300.000 euros hasta los 2,5 millones de euros, mientras que las de disconformidad se han situado en torno a los 2,5 millones de euros.

Recuperación de 14 millones por un deslocalizado ficticio

“Quiero también referirme al aumento de ‘deslocalizados ficiticios’ en la Comunitat Valenciana. Desde el año 2017 se están investigando 22 procedimientos de cambio de domicilio fiscal: 1 en 2017, 11 en 2018 y 10 en 2019”, ha explicado Sonia Díaz.

“De estos ha habido uno relevante, cerrado en el último trimestre de 2019, y que ha dado como resultado la recuperación de 14 millones de euros a favor de la administración tributaria valenciana, incluyendo la regularización en los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones y la sanción económica”, ha indicado la directora de la ATV.

“En estos procedimientos se reclama la competencia a la comunidad autónoma donde esté deslocalizado de forma ficticia el contribuyente. Son traslados ficticios de residencia a aquellas comunidades con beneficios fiscales lo que pone de manifiesto la verdadera existencia de “dumping fiscal” en algunos territorios”, ha explicado Sonia Díaz.

Según la directora de la ATV, “se realiza una verdadera labor de investigación buscando cualquier indicio de la vida cotidiana que pueda probar que un cambio de domicilio es ficticio: tarjetas sanitarias, gastos en farmacia y lugares de presentación de recetas, consumos eléctricos, incluso, visitas al domicilio ficticio para comprobar si está habitado de verdad”.

Colaboración

La colaboración es clave en la labor que lleva a cabo la ATV, tanto con la AEAT, como con otras comunidades autónomas, ya que permite cumplir de manera más eficaz y eficiente las funciones encomendadas a la ATV.

La lucha contra el fraude fiscal precisa el fomento del intercambio de información de carácter tributario, el acceso a las bases de datos de ambas administraciones tributarias, así como la elaboración de estrategias y el diseño de actuaciones de control a desarrollar conjuntamente.

En la misma línea, resulta necesaria la colaboración para el intercambio de información con trascendencia tributaria con el resto de comunidades autónomas y el intercambio de buenas prácticas, trabajando de modo conjunto a través del Consejo Superior y en el Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.

Cobro de multas

En el apartado de colaboración con los ayuntamientos, la Generalitat ha acordado extender la colaboración que mantenía con el Ayuntamiento de València para el cobro de multas de tráfico a otros tributos municipales, sanciones y otros ingresos.

Según la directora de la ATV, “el desarrollo de este convenio ha permitido actuar sobre infractores cuando dichas actuaciones tengan que realizarse fuera del término municipal de València, con lo que se garantiza la igualdad de los ciudadanos y se refuerza la seguridad”.

“Nuestro próximo objetivo es extender este sistema de colaboración en recaudación ejecutiva a otros entes locales para que puedan cobrar a aquellos deudores que queden fuera de su ámbito territorial”, ha añadido Sonia Díaz.

Informatizar

“La informatización y el uso de nuevas tecnologías forma parte de los objetivos estratégicos de la ATV”, ha indicado Sonia Diaz, quien ha añadido que “impulsar el uso de los recursos informáticos permitirá conseguir un sistema que resulte más fácil para los usuarios, que sea capaz de detectar las posibles desviaciones en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias, y además, permita agilizar la comunicación entre contribuyentes y la administración tributaria”. En esta línea, desde la ATV también se ha puesto en marcha una web propia.

Profesionalizar

Desde la ATV también se ha realizado una apuesta por tener un personal altamente profesionalizado. Sus efectivos están formados por el cuerpo de inspectores, el cuerpo de técnicos tributarios y el recién creado cuerpo de agentes tributarios, a modo de la AEAT. Este personal se distribuye en las tres delegaciones (València, Castelló y Alicante).

Asimismo, se ha elaborado una carta de servicios donde se reflejan claramente todos los compromisos de este organismo para lograr la excelencia. Entre otros, continuar ayudando al ciudadano a través del programa ‘Més Prop de Tú’ para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, asesorar de manera presencial en al menos 20 municipios, o facilitar certificados de estar al corriente en pagos de forma telemática.

Planificar

En materia de planificación, la ATV se ha dotado de dos documentos clave que guían su gestión. Por una parte, el Plan Plurianual de Gestión de la Agencia Tributaria Valenciana para el período 2020-2023, que pretende ofrecer a la organización una visión clara de las estrategias a seguir y medidas a tomar en el medio y largo plazo, alineando también la asignación de medios técnicos y humanos con las prioridades identificadas.

Y por otra, el Programa Anual de Actuación de la Agencia Tributaria Valenciana correspondiente al año 2020, que está formado por el conjunto de proyectos y actuaciones que deban ejecutarse en el año de referencia por los diferentes órganos de la Agencia para la consecución de dichos objetivos.

Observatorio fiscal

Sonia Díaz destaca asimismo la reciente creación del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana, un organismo que contará con la participación de representantes de organizaciones sociales, empresariales, universidades, asociaciones de consumidores e incluso particulares, y que se encargará de evaluar los efectos de las medidas tributarias adoptadas por el Consell y de formular propuestas que prioricen el desarrollo humano sostenible en un marco de sostenibilidad fiscal y medioambiental.

La creación de este observatorio es una iniciativa pionera, que se pone en marcha por primera vez en una comunidad autónoma.

Origen de la ATV

El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en su artículo 69, perfila los aspectos sustanciales de la organización administrativa responsable de los recursos tributarios de la Generalitat.

En este sentido, la creación de una Agencia Tributaria propia fue una de las prioridades del «Acord del Botànic» y el punto de partida para ello fue el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) creado en diciembre de 2015 y que en 2019 pasó a convertirse en la Agencia Tributaria Valenciana.

“En poco tiempo se ha recorrido un largo camino que nos ha situado como un referente. Se ha dado forma a la organización de la Administración tributaria de la Generalitat. El primer objetivo ha sido su modernización y profesionalización para dar un mejor servicio a los ciudadanos”, ha explicado Sonia Díaz.

“Una vez lograda esta prioridad, nos hemos marcado nuevos objetivos. Realizar con medios propios las funciones inherentes a la ejecución forzosa por impagos de los ingresos de derecho público, actualmente conveniadas con la AEAT, o la colaboración y cooperación interadministrativa con otras administraciones tributarias, especialmente con las de índole local en la Comunidad Valenciana”, ha concluido la directora.



